Andersen Consulting étend sa plateforme en Asie-Pacifique avec l'arrivée de Sertis

Andersen Consulting étend sa couverture en Thaïlande et en Indonésie avec son nouveau membre, Sertis, un cabinet de conseil majeur qui fournit des solutions d'IA d'entreprise basées sur les données à ses clients en Asie du Sud-Est et ailleurs. Ce mouvement stratégique renforce la présence d'Andersen Consulting dans la région et consolide les capacités de l'organisation dans le domaine de l'IA.

Fondée en 2014 par Tee Vachiramon, Sertis est une entreprise spécialisée dans le conseil en transformation technologique et en intelligence artificielle. Ses services incluent l’élaboration de stratégies en IA, le développement de solutions sur mesure, l’analyse de données et la transformation numérique. La société accompagne des clients issus de divers secteurs – finance, commerce de détail, énergie, santé et industrie – pour les aider à optimiser leurs opérations, améliorer leur prise de décision et enrichir l’expérience client.

« Devenir membre d’Andersen Consulting représente une étape importante pour notre entreprise, car cela nous permet d’accéder à une plateforme incomparable de solutions de pointe pour nos clients », a déclaré Tee. « Avec le soutien d’Andersen, nous sommes désormais en mesure d’offrir nos services à un public mondial encore plus large, en poursuivant notre mission de transformation numérique et de croissance fondée sur les données et l’IA. Nous sommes ravis de rejoindre la famille Andersen et impatients de collaborer étroitement avec nos collègues à travers le monde. »

Mark L. Vorsatz, président international et PDG d’Andersen, a ajouté : « Renforcer notre présence en Indonésie et en Thaïlande est essentiel pour libérer le potentiel des technologies émergentes en Asie-Pacifique. Cela permet à nos clients de mieux appréhender la complexité liée à l’IA et à la transformation technologique, tout en favorisant l’innovation et la croissance économique dans ces marchés en constante évolution. L’excellente réputation de Sertis dans la fourniture de solutions de pointe basées sur les données enrichit nos capacités au sein de notre plateforme internationale de conseil. »

