Neue invertierte Lichtblattmikroskopie-Plattform für Forschung und klinische Anwendungen

JENA, Deutschland und SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--ZEISS und Alpenglow Biosciences haben heute eine neue Partnerschaft bekannt gegeben, um gemeinsam ein inverses Lichtblattmikroskop und eine Bioinformatik-Pipeline zu entwickeln, die speziell auf klinische Anwendungen zugeschnitten sind. Alpenglow, ein wegweisendes Unternehmen im Bereich der räumlichen 3D-Biologie, das sich auf offene Lichtblattmikroskopie, Datenverarbeitung und KI-gestützte Analysen für biopharmazeutische und klinische Anwendungen spezialisiert hat, ist eine Partnerschaft mit ZEISS eingegangen, einem weltweit führenden Anbieter von Lichtblatt-Bildgebungstechnologien und Visualisierungssoftware – darunter ZEISS Lattice Lightsheet 7 und arivis Software.

Durch die Kombination der branchenführenden Technologien von Alpenglow und ZEISS wird die Zusammenarbeit eine breitere Einführung der 3D-Pathologie in Forschung, translationalen und klinischen Anwendungen ermöglichen. Im Rahmen der mehrphasigen Zusammenarbeit werden die Unternehmen wichtige Anwendungen in folgenden Bereichen entwickeln: Verbesserte 3D-Pathologie-Workflows (ermöglichen die direkte Digitalisierung ganzer Gewebeproben ohne Mikrotom für eine verbesserte 3D-Diagnostik und Workflow-direkte Digitalisierung ganzer Gewebeproben für eine verbesserte 3D-Diagnostik und Workflow-Effizienz), translationale Forschung (Untersuchung der Krankheitsbiologie in 3D-Volumina, die die Erkennung von Immunzellinfiltrationsmustern und die Charakterisierung neuartiger Biomarker ermöglicht), Arzneimittelentwicklung (Verständnis von Wirkmechanismen und Optimierung der Patientenauswahl für klinische Studien), KI-gestützte klinische Entscheidungsunterstützung (Vorhersage des Ansprechens auf Behandlungen und der Prognose von Patienten mithilfe KI-gestützter Analyse umfangreicher 3D-Bilddatensätze).

„Die Partnerschaft mit ZEISS ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unserer Mission, die Pathologie zu revolutionieren, indem wir die Fülle an Informationen, die in jeder einzelnen Zelle einer Biopsie enthalten ist, extrahieren und analysieren, anstatt uns nur auf einen kleinen Teil des Gewebes zu verlassen“, sagte Dr. Nicholas Reder, CEO von Alpenglow Biosciences. „Die langjährige Innovationsgeschichte von ZEISS im Bereich der Lichtblattmikroskopie ist die perfekte Ergänzung zu unserer hochmodernen Software und unseren KI-Fähigkeiten. Gemeinsam werden wir unsere bestehende 3D-Pathologieplattform weiterentwickeln und ausbauen, die nicht nur den Anforderungen der Biopharmaindustrie gerecht wird, sondern auch die klinische Praxis revolutioniert.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Alpenglow und darauf, deren umfassende Expertise in den Bereichen KI und Softwareentwicklung zu nutzen“, erklärte Dr. Michael Albiez, Leiter des Bereichs Research Microscopy Solutions bei ZEISS. „Diese Partnerschaft verbindet den rasch wachsenden Ruf von Alpenglow bei Pharmaunternehmen und Klinikern mit der Führungsrolle von ZEISS in der Lichtblattmikroskopie und ermöglicht so die Schaffung leistungsstarker, vollständig integrierter Workflows für die 3D-Pathologie, von der Probe bis zur Analyse.“

Dr. Albiez betonte weiter: „Bei ZEISS sind wir bestrebt, Innovationen bei Bildgebungslösungen voranzutreiben, die eine Brücke zwischen Forschung und klinischer Anwendung schlagen. Diese Zusammenarbeit mit Alpenglow stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Weiterentwicklung von Arbeitsabläufen in der klinischen Pathologie dar. Gemeinsam führen wir eine integrierte Lösung zur Analyse ganzer Gewebeproben und zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit ein, um den sich wandelnden Anforderungen sowohl der translationalen Forschung als auch der klinischen Praxis gerecht zu werden. Diese Zusammenarbeit wird es Forschern und Klinikern ermöglichen, tiefere Einblicke in Gewebe- und Zellstrukturen zu gewinnen, und zwar mit größerer Effizienz und Präzision, was letztendlich personalisiertere und effektivere Behandlungen ermöglichen wird.“

Die Partnerschaft wird die schnellste Lösung für die Ganzgewebe-Bildgebung schaffen, indem sie die präzise Technik und die Visualisierungsplattform arivis von ZEISS mit den innovativen Datenverarbeitungs- und KI-Fähigkeiten von Alpenglow kombiniert. Nach der Bildgebung könnte eine GPU-beschleunigte Bildanalyse-Pipeline es Anwendern ermöglichen, gleichzeitig oder schneller als bei herkömmlichen Pathologie-Workflows von Gewebeproben zu klinisch relevanten Erkenntnissen zu gelangen. Die Erstellung von 3D-Bildern aus gesamten Geweben bietet die ideale Grundlage für KI, um individuelle Behandlungsprognosen für Patienten zu erstellen. Letztendlich werden diese innovativen Technologien Werkzeuge bereitstellen, die Pathologie-Arbeitsabläufe optimieren und eine frühzeitigere, genauere klinische Entscheidungsfindung ermöglichen.

Über ZEISS

ZEISS ist ein international führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Optik und Optoelektronik. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte die ZEISS Group in ihren vier Segmenten Halbleiter-Fertigungstechnik, Industrielle Qualität & Forschung, Medizintechnik und Verbrauchermärkte einen Jahresumsatz von rund 11 Mrd. EUR (30. September 2024).

ZEISS entwickelt, produziert und vertreibt für seine Kunden hochinnovative Lösungen für die industrielle Messtechnik und Qualitätssicherung, Mikroskopielösungen für die Life Sciences und Materialforschung sowie Medizintechniklösungen für die Diagnostik und Behandlung in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Der Name ZEISS steht auch für weltweit führende Lithografieoptiken, die von der Chipindustrie zur Herstellung von Halbleiterkomponenten eingesetzt werden. Weltweit besteht eine hohe Nachfrage nach den innovativen Produkten der Marke ZEISS, wie Brillengläser, Kameraobjektive und Ferngläser.

Mit einem Portfolio, das auf zukünftige Wachstumsfelder wie Digitalisierung, Gesundheitswesen und Smart Production ausgerichtet ist, sowie einer starken Marke gestaltet ZEISS die Zukunft der Technologie und treibt mit seinen Lösungen die Welt der Optik und verwandter Bereiche kontinuierlich voran. Die bedeutenden und nachhaltigen Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung bilden die Grundlage für den Erfolg und den weiteren Ausbau der Technologie- und Marktführerschaft von ZEISS. ZEISS investiert 15 Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung – diese hohen Ausgaben haben bei ZEISS eine lange Tradition und sind auch eine Investition in die Zukunft.

Mit über 46.000 Mitarbeitern ist ZEISS weltweit in rund 50 Ländern mit mehr als 60 Vertriebs- und Servicestandorten, rund 40 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und 35 Produktionsstätten vertreten (Stand: 30. September 2024). Das Unternehmen wurde 1846 in Jena gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oberkochen, Deutschland. Die Carl Zeiss Stiftung, eine der größten Stiftungen in Deutschland, die sich der Förderung der Wissenschaft verschrieben hat, ist alleinige Eigentümerin der Holdinggesellschaft Carl Zeiss AG.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zeiss.com

ZEISS Research Microscopy Solutions

ZEISS Research Microscopy Solutions ist der führende Anbieter von Licht-, Elektronen- und Röntgenmikroskopsystemen, korrelativer Mikroskopie und Softwarelösungen, die KI-Technologien nutzen. Das Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen für die Bereiche Life Sciences, Material- und Industrieforschung sowie für die Ausbildung und klinische Routineanwendungen. Die Einheit hat ihren Hauptsitz in Jena. Weitere Produktions- und Entwicklungsstandorte befinden sich in Deutschland, Großbritannien, den USA und China. ZEISS Research Microscopy Solutions ist Teil des Segments Industrial Quality & Research.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zeiss.com/microscopy

Über Alpenglow Biosciences

Alpenglow Biosciences ist ein Unternehmen für räumliche 3D-Biologie, das sich auf die Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung und die Verbesserung der klinischen Diagnostik mithilfe von KI-gestützter 3D-Bildgebungstechnologie spezialisiert hat. Ihre Plattformlösung liefert neue Erkenntnisse in der räumlichen Biologie mit höherer Genauigkeit, indem sie ganze Gewebe zerstörungsfrei digitalisiert. Alpenglow arbeitet mit Pharmaunternehmen zusammen, um durch ein besseres Verständnis der Wirkmechanismen, der Wirksamkeit und Toxikologie sowie der Rekrutierung für klinische Studien mithilfe ihrer patentierten Plattform bessere Therapeutika schneller auf den Markt zu bringen. Entdecken Sie unter alpenglowbiosciences.com, was Sie bisher verpasst haben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.