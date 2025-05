アラミス、ドウェイン・ウェイドをグローバルアンバサダーに迎え、フレグランスの新製品「Intuition」を発表

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- アラミスは伝説の男性用フレグランス ブランドの新たな章を刻む「Intuition by Aramis」の発売を発表しました。キャンペーンには、ドウェイン・ウェイドがグローバルアンバサダーを務め、ストーリーテリングと創造的表現で同ブランドと緊密に協力し、2025年8月の「Intuition by Aramis」の発売をサポートします。 1963年に発売されたアラミスは、米国初の男性用高級フレグランスとして、男性用フレグランスおよびグルーミング分野で業界リーダーとなりました。60年以上経った今、Intuition by Aramisはブランドの豊かな伝統とこのフレグランスの影響力を活用し、EQとIQ、つまり感受性と強さ、そして目的とパワーを併せ持つ新しい男性らしさからインスピレーションを得たフレグランスとなります。ウェイドはこれらすべての特質を体現しており、最も成功したNBAシューティングガードの1人から、プロデューサー、慈善家、擁護者、起業家など、高く評価されるマルチな人物へと進化してきました。 ドウェイン・ウェイドは、「グローバル アンバサダーとしてアラミス ファミリーに加わり、この夏に『Intuition by Aramis』を発売に参加できることを嬉しく思います。アラミスは私の価値観と一致するブランドで、Intuitionは現代的な男性らしさと自信を反映したものです。香りは、世界に自身をどう見せるか、そして自身の雰囲気の一部であり、この新しいフレグランスは皆さんの香りのレベルを必ず引き上げてくれるでしょう」と述べています。 エスティ・ローダー&アラミスのグローバル・ブランド・プレジデントであるジャスティン・ボックスフォードは、「比類なきドウェイン・ウェイドとともに『Intuition by Aramis』を発表できること、これ以上エキサイティングなことはありません。家族からファッション、そして慈善活動まで、ドウェインは先見の明があり、変革をもたらすことができ、まさに現代の男性らしさの典型といえます。私たちは、アラミスの新製品とドウェインとのコラボレーションを通して、このブランドの素晴らしい伝統を尊重しつつ、急成長を遂げるメンズフレグランス市場において新たな顧客を獲得していくことができます」と述べています。 ウッディでグリーンのネオフゼアを特徴とする「Intuition by Aramis」は、2025年8月に世界の主要小売店で発売され、50mlが95ドル、100mlが130ドルで販売される予定です。 ウェイドの最初のIntuitionキャンペーンは、テレビ、印刷物、デジタルメディア、店頭、アウトオブホーム(OOH)メディアで行われます。 アラミスについて

1963年、アラミスは、先駆的起業家であり、自らの名を冠した化粧品会社の創立者であるエスティ・ローダーによって、世界で最もエレガントな男性用コロンを目指して作られました。時代を超越したクラシックな男らしさと洗練さを備えつつ、上品かつ独特なアラミスは、世界中のデパートで販売された初の男性用高級フレグランスであり、男性用フレグランスとグルーミング分野ですぐに業界リーダーとなりました。 現在では、アラミスのフレグランスは新世代向けに再設計され、生まれ変わっています。 Instagramでアラミスをフォローしてください(@AramisFragrances #ARAMISINTUITION​)。 ドウェイン・ウェイドについて

ドウェイン・ウェイドは、ウェイ・オブ・ウェイド、ミッション、スタンス、ボーラーTV、プラウドリー、ヴェルサーチェ、TMRWスポーツ、ウェイド・セラーズ、ソーン、ジーターなどのパートナーシップを持つ起業家です。ウェイド氏はユタ・ジャズ、シカゴ・スカイ、レアル・ソルトレイク、ユタ・ロイヤルズのオーナーグループの株式を保有しています。WYネットワークはウェイドのデジタル番組およびポッドキャスト ネットワークで、バスケットボール、ライフスタイル、文化に関する生の会話が聞けるヒーローショーである「Time Out」も含まれています。彼はまた、59th・アンド・プレーリー・エンターテイメントの創設者であり、エミー賞やアカデミー賞を受賞したプロジェクトのエグゼクティブ プロデューサーです。彼はさらにニューヨーク・タイムズのベストセラー「A Father First」の著者で、ニューヨーク・タイムズのベストセラー児童書「Shady Baby」の共著者で、また2021年には写真による回顧録「DWYANE」を出版しました。彼のウェイド・ファミリー財団は、困窮している社会的に疎外されたコミュニティに支援を提供しています。彼は16シーズンにわたりNBA選手として主にマイアミ・ヒートで活躍し、NBAオールスターに13回選出、3回のNBAチャンピオンシップを獲得し、2006年のNBAファイナル最優秀選手に選ばれました。彼はオリンピックの金メダリストであり、NBAの歴史上最も偉大な75人の選手の1人としてNBAの75周年記念チームに選出され、2023年にネイスミス記念バスケットボール殿堂入りを果たしています。2024年、ウェイドにはマイアミ・ヒートの選手として初めて銅像が作製されました。 NYSE: EL

