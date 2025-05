Monroe Capital, SMBC et MA Financial annoncent la création d’une coentreprise de crédit de 1,7 milliard de dollars pour soutenir le financement structuré du marché intermédiaire américain

NEW YORK, CHICAGO ET SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Monroe Capital, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) et MA Asset Management (filiale de MA Financial Group, ASX : MAF) ont annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle coentreprise visant à investir jusqu’à 1,7 milliard de dollars américains dans des prêts garantis de premier rang, à destination d’emprunteurs du marché intermédiaire aux États-Unis. Cette initiative conjointe s’appuie sur les expertises complémentaires des trois partenaires afin de créer une plateforme différenciée, positionnée sur le segment stratégique et en forte croissance du crédit privé pour le marché intermédiaire.

La coentreprise devrait avoir accès à un flux exclusif de prêts garantis de première qualité, accordés à des entreprises bien établies sur le marché intermédiaire. Elle s’appuiera sur les capacités de structuration de prêts directs de Monroe Capital, sur la plateforme reconnue de SMBC dans le domaine du crédit privé et du financement de sponsors, ainsi que sur l’expertise de MA Financial en matière de crédit spécialisé et de solutions de cofinancement.

Le capital investissable de la coentreprise sera apporté conjointement par Monroe Capital, SMBC et MA Financial, par l’intermédiaire de ses fonds sous gestion.

Monroe Capital est un prêteur de premier plan sur le marché intermédiaire inférieur américain. SMBC est une banque internationale de premier plan qui se concentre sur le financement sponsorisé du marché intermédiaire. Enfin, MA Financial, une société de gestion d’actifs alternatifs basée en Australie, a une forte présence dans le crédit spécialisé aux États-Unis et utilise le cofinancement comme l’une de ses principales stratégies d’investissement.

Cette coentreprise reflète une tendance structurelle du marché du crédit privé, caractérisée par une collaboration accrue entre les gestionnaires d’actifs et les banques pour offrir aux emprunteurs une gamme de financement diversifiée, adaptable et sur mesure. Forte d’une convergence d’intérêts, d’une vision commune de la gestion du risque de crédit et de réseaux de distribution complémentaires, l’alliance stratégique entre Monroe Capital, SMBC et MA Financial est parfaitement placée pour combler le besoin financier d’un segment du marché historiquement sous-financé.

« Nous sommes heureux de nous associer à MA Financial et SMBC pour mettre à profit la plateforme solide et intégrée de Monroe, dédiée aux transactions sur le marché intermédiaire américain. En concevant des structures innovantes, nous consolidons notre position de partenaire de financement privilégié pour les emprunteurs du segment intermédiaire inférieur et leurs actionnaires en capital-investissement », a déclaré Zia Uddin, président de Monroe Capital.

« En s’associant à deux sociétés de gestion d’actifs de premier plan spécialisées dans le crédit, SMBC renforce les solutions de financement qu’elle propose à sa clientèle de sponsors financiers du marché intermédiaire et poursuit le développement de sa présence au sein de cette communauté. SMBC, Monroe et MA Financial partagent une vision commune de l’investissement dans le crédit privé, avec un accent particulier sur l’octroi de prêts à des emprunteurs de grande qualité soutenus par des fonds de capital-investissement de premier plan, opérant sur le marché des entreprises de taille moyenne. Ces partenariats représentent une étape stratégique majeure dans l’expansion continue des activités de crédit privé de SMBC, et nous sommes impatients de commencer à mobiliser les capitaux », a déclaré Glenn Autorino, co-directeur général, directeur général et co-responsable du financement à effet de levier de la division SMBC Americas.

« Nous sommes convaincus que les partenariats stratégiques réunissant prêteurs spécialisés, gestionnaires d’actifs et établissements bancaires représentent la prochaine étape dans l’évolution du crédit privé. Nous sommes fiers de nous associer à Monroe Capital et à SMBC dans le cadre de cette coentreprise novatrice, qui illustre parfaitement le changement de paradigme en faveur du co-prêt », a déclaré Frank Danieli, responsable des solutions de crédit mondiales chez MA Financial Group. « Le marché intermédiaire américain constitue une opportunité attrayante d’investir dans l’économie réelle tout en générant des rendements ajustés au risque élevés et en bénéficiant de solides garanties pour les prêteurs — des principes au cœur de notre approche du crédit. Nous sommes heureux d’offrir à nos clients un accès privilégié à cette classe d’actifs », ajoute-t-il.

À propos de Monroe Capital

Monroe Capital LLC (« Monroe ») est une société de gestion d’actifs de premier plan, spécialisée dans les marchés du crédit privé via un éventail de stratégies, notamment le prêt direct, le financement technologique, le crédit-risque, les solutions de crédit alternatives, le crédit structuré, l’immobilier et les investissements en actions. Depuis 2004, Monroe propose avec succès des solutions de financement sur mesure à ses clients aux États-Unis et au Canada. La société se distingue par son approche collaborative et à forte valeur ajoutée, en accompagnant dirigeants, entrepreneurs, sociétés de capital-investissement et sponsors indépendants. Sa plateforme diversifiée offre une large gamme de produits d’investissement destinés aux investisseurs institutionnels et aux clients fortunés, avec pour objectif constant de générer des rendements alpha robustes, quels que soient les cycles économiques. Monroe a son siège à Chicago et dispose de 11 bureaux répartis aux États-Unis, en Asie et en Australie.

Monroe a été récompensée par ses pairs et ses investisseurs à travers divers prix, notamment celui de « Gestionnaire CLO privé le plus innovant de l’année 2025 », décerné par DealCatalyst ; celui de « Prêteur de l’année 2024 sur le marché intermédiaire inférieur en Amérique » et celui de « Prêteur de la décennie 2023 sur le marché intermédiaire inférieur », décernés par Private Debt Investor ; ainsi que sa présence sur la liste 2024 des investisseurs favorables aux fondateurs, établie par Inc. ; Global M&A Network en tant que prêteur de l’année 2023 sur le marché intermédiaire inférieur aux États-Unis ; Korean Economic Daily en tant que meilleure performance 2022 dans le domaine de la dette privée – moyenne capitalisation ; Creditflux en tant que meilleur fonds de prêt direct américain 2021 ; et Pension Bridge en tant que stratégie de crédit privé de l’année 2020. Pour en savoir plus et consulter les mentions légales importantes, veuillez consulter le site www.monroecap.com

À propos de SMBC

Le groupe SMBC est un acteur mondial majeur du secteur financier. Basé à Tokyo et fort d’une histoire remontant à plus de 400 ans, il propose une large gamme de services financiers, incluant la banque, le crédit-bail, les services de titres, les cartes de crédit ainsi que le crédit à la consommation. Le groupe SMBC emploie plus de 120 000 collaborateurs et opère à travers un réseau de plus de 150 bureaux répartis dans près de 40 pays. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) est la société holding du groupe SMBC et figure parmi les trois plus grandes institutions bancaires du Japon. Les actions de SMFG sont cotées aux bourses de Tokyo et de Nagoya, ainsi qu’à la Bourse de New York (NYSE : SMFG) sous forme d’American Depositary Receipts (ADR). En Amérique, le groupe est présent aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, au Chili, en Colombie et au Pérou. Les entités opérationnelles du groupe sur le continent américain comprennent notamment : Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), SMBC Americas Holdings, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., SMBC Capital Markets, Inc., SMBC MANUBANK, JRI America, Inc., SMBC Leasing and Finance, Inc., Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. et Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. Ces entités forment collectivement la division SMBC Group Americas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.smbcgroup.com

À propos de MA Financial Group

MA Financial Group est un gestionnaire mondial d’actifs alternatifs spécialisé dans le crédit privé, l’immobilier et l’hôtellerie. L’entreprise accorde des financements dans les secteurs de l’immobilier, des entreprises et du crédit spécialisé, tout en proposant des services de conseil aux entreprises. Forte de plus de 700 professionnels répartis en Australie, en Chine, à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et aux États-Unis, MA Financial gère actuellement plus de 10,3 milliards de dollars australiens d’actifs, supervise 141 milliards de dollars australiens de prêts et a conseillé pour plus de 125 milliards de dollars australiens de transactions sur les marchés des capitaux propres et dans le cadre de missions de conseil stratégique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://mafinancial.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.