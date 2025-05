NetApp et Intel entrent en partenariat pour redéfinir l'IA pour les entreprises

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), la société d'infrastructure de données intelligente, annonce aujourd'hui le lancement de NetApp AIPod Mini avec Intel, une solution commune conçue pour rationaliser l'adoption par les entreprises de l'inférence IA. Cette collaboration répond aux défis uniques auxquels les entreprises sont confrontées lors du déploiement de l'IA, tels que le coût et la complexité, au niveau du département et de l'équipe.

Pour prospérer à l'ère de l'intelligence, les entreprises ont adopté l'IA pour améliorer l'efficacité et la prise de décision axée sur les données dans l'ensemble de leurs activités. Une étude de la Harvard Business School a révélé que les consultants ayant accès à des outils d'IA étaient en mesure d'augmenter leur productivité, d'accomplir 12,2% de tâches en plus et de les accomplir 25,1% plus rapidement. Cependant, les unités commerciales individuelles peuvent constater que les applications d’IA à usage général largement disponibles ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques, mais ne disposent pas de l’expertise technique ou du budget nécessaires pour personnaliser une application d’IA. NetApp et Intel se sont associés pour fournir aux entreprises une solution d'inférence IA intégrée basée sur un cadre d'infrastructure de données intelligente qui permet à des fonctions commerciales spécifiques de tirer parti de leurs données distinctes pour créer des résultats qui répondent à leurs besoins. NetApp AIPod Mini rationalise le déploiement et l'utilisation de l'IA pour des applications spécifiques telles que l'automatisation des aspects de la rédaction de documents et de la recherche pour les équipes juridiques, la mise en œuvre d'expériences d'achat personnalisées et de tarification dynamique pour les équipes de vente au détail, et l'optimisation de la maintenance prédictive et des chaînes d'approvisionnement pour les unités de fabrication.

« Notre mission est de concrétiser le potentiel de l’IA pour chaque équipe à tous les niveaux sans les barrières traditionnelles de complexité ou de coût », déclare Dallas Olson, directeur commercial de NetApp. « NetApp AIPod Mini avec Intel offre à nos clients une solution qui non seulement transforme la manière dont les équipes peuvent utiliser l’IA, mais facilite également la personnalisation, le déploiement et la maintenance. Nous transformons les données d’entreprise propriétaires en résultats commerciaux puissants. »

NetApp AIPod Mini permet aux entreprises d'interagir directement avec leurs données commerciales grâce à des flux de génération augmentée de récupération (RAG) préconçus, combinant une IA générative avec des informations propriétaires pour fournir des informations précises et contextuelles qui rationalisent les opérations et génèrent des résultats à fort impact.

En intégrant les processeurs Intel® Xeon® 6 et les extensions Intel® Advanced Matrix (Intel® AMX) au stockage all-flash de NetApp, à la gestion avancée des données et à l’intégration approfondie de Kubernetes, NetApp AIPod Mini offre des inférences IA performantes et rentables à grande échelle. Construite sur un framework ouvert alimenté par Open Platform for Enterprise AI (OPEA), la solution garantit des déploiements modulaires et flexibles adaptés aux besoins de l'entreprise. Les processeurs Intel Xeon sont conçus pour améliorer les performances et l'efficacité de calcul, rendant les tâches d'IA plus réalisables et plus rentables, permettant aux clients d'accomplir davantage. Pour servir les clients du mieux possible, cette solution est conçue pour être :

Abordable : conçue pour les budgets des départements ou des unités commerciales, NetApp AIPod Mini offre des performances de qualité professionnelle à un prix d'entrée abordable. Conçue dans une optique d'évolutivité, la solution permet aux organisations de réaliser des progrès en matière d'IA sans gaspiller de ressources en frais généraux ou en coûts inutiles.

: conçue pour les budgets des départements ou des unités commerciales, NetApp AIPod Mini offre des performances de qualité professionnelle à un prix d'entrée abordable. Conçue dans une optique d'évolutivité, la solution permet aux organisations de réaliser des progrès en matière d'IA sans gaspiller de ressources en frais généraux ou en coûts inutiles. Simple : avec un design de référence prévalidé, NetApp AIPod Mini rend la mise en œuvre de l'IA rationalisée et efficace. Ses flux de travail préemballés permettent une configuration rapide, une intégration fluide et une personnalisation sans frais supplémentaires. En mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et la fiabilité, la solution aide les entreprises à déployer l'IA plus rapidement et avec plus de confiance, ce qui permet des opérations plus intelligentes et plus efficaces.

: avec un design de référence prévalidé, NetApp AIPod Mini rend la mise en œuvre de l'IA rationalisée et efficace. Ses flux de travail préemballés permettent une configuration rapide, une intégration fluide et une personnalisation sans frais supplémentaires. En mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et la fiabilité, la solution aide les entreprises à déployer l'IA plus rapidement et avec plus de confiance, ce qui permet des opérations plus intelligentes et plus efficaces. Sécurisée : en tirant parti de NetApp, le stockage le plus sécurisé de la planète, et en traitant les données sur site, NetApp AIPod Mini améliore la confidentialité et protège les données sensibles. Les clients peuvent tirer parti des capacités intégrées de cyberrésilience et de gouvernance de NetApp ONTAP®, y compris les contrôles d'accès, le versioning et la traçabilité, pour intégrer la conformité directement dans les flux de travail d'IA grâce à une traçabilité et à des protections éthiques.

« Une bonne solution d’IA doit être à la fois puissante et efficace pour garantir un retour sur investissement solide », déclare Greg Ernst, vice-président corporate et directeur général d’Intel pour les Amériques. « En combinant les processeurs Intel Xeon avec les capacités robustes de gestion et de stockage des données de NetApp, la solution NetApp AIPod Mini offre aux unités commerciales la possibilité de déployer l’IA pour relever leurs défis uniques. Cette solution permet aux utilisateurs d’exploiter l’IA sans devoir supporter le fardeau d’une infrastructure surdimensionnée ou d’une complexité technique inutile. »

NetApp AIPod Mini avec Intel sera disponible à l'été 2025 auprès de distributeurs et partenaires stratégiques du monde entier. Ces partenaires de lancement initiaux comprendront les partenaires distributeurs NetApp, Arrow Electronics et TD SYNNEX, ainsi que les partenaires d’intégration Insight Partners, CDW USA, CDW UK&I, Presidio et Long View Systems, qui fourniront un soutien et un service dédiés pour garantir une expérience optimale d’achat et de déploiement pour les cas d’utilisation uniques de l’IA des clients.

À propos de NetApp

