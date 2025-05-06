NetApp与Intel合作，为企业重新定义AI

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今日宣布推出NetApp AIPod Mini with Intel，这一联合解决方案旨在简化企业对AI推理的应用。此次合作解决了企业在部门和团队层面部署AI时所面临的诸如成本和复杂性等独特挑战。

为了在智能时代蓬勃发展，企业纷纷采用AI来提高业务效率，并在整个企业范围内实现基于数据的决策。哈佛商学院的一项研究发现，能够使用AI工具的顾问提高了自身生产力，完成的任务量增加了12.2%，完成任务的速度加快了25.1%。然而，各个业务部门可能会发现，市面上广泛可用的通用AI应用无法满足其特定需求，但又没有技术专长或预算来从头定制AI应用。NetApp和Intel合作，为企业提供了一个基于智能数据基础设施框架的集成AI推理解决方案，使特定的业务部门能够充分利用其独特的数据，创造出符合自身需求的成果。NetApp AIPod Mini简化了特定应用中AI的部署和使用，例如为法律团队实现文件起草和研究方面的自动化，为零售团队实施个性化购物体验和动态定价，以及为制造部门优化预测性维护和供应链。

NetApp首席商务官Dallas Olson表示：“我们的使命是消除复杂性和成本等传统障碍，让各个层级的每个团队都能使用AI。NetApp AIPod Mini with Intel为我们的客户提供了一个解决方案，它不仅改变了团队使用AI的方式，还让定制、部署和维护变得轻松简单。我们正在将专有的企业数据转化为强大的业务成果。”

NetApp AIPod Mini使企业能够通过预先封装的检索增强生成(RAG)工作流程，直接与自身业务数据进行交互，将生成式AI与专有信息相结合，提供精确且具备情境感知能力的洞察，从而简化运营并推动产生显著成果。

通过将Intel® Xeon® 6处理器和Intel®高级矩阵扩展(Intel® AMX)技术与NetApp的全闪存存储、先进的数据管理以及深度的Kubernetes集成相结合，NetApp AIPod Mini能够大规模提供高性能且具有成本效益的AI推理服务。该解决方案在由企业AI开放平台(OPEA)驱动的开放框架基础之上构建，确保了可根据业务需求进行模块化的灵活部署。Intel Xeon处理器旨在提升计算性能和效率，使AI任务更易于实现且成本效益更高，让客户能够取得更多成果。为了更好地服务客户，该解决方案具有以下特点：

价格亲民 ：NetApp AIPod Mini是为部门或业务部门的预算而设计的，以较低的入门价格提供企业级性能。该解决方案在设计时考虑了可扩展性，使企业能够在不将资源浪费在不必要的管理费用或成本上的情况下实现AI的进步。

：NetApp AIPod Mini是为部门或业务部门的预算而设计的，以较低的入门价格提供企业级性能。该解决方案在设计时考虑了可扩展性，使企业能够在不将资源浪费在不必要的管理费用或成本上的情况下实现AI的进步。 操作简便 ：NetApp AIPod Mini采用预先验证的参考设计，使AI的实施流程变得简化且高效。其预先封装的工作流程支持快速设置、无缝集成和定制，无需额外的管理成本。通过注重易用性和可靠性，该解决方案可帮助企业更快速、更自信地部署AI，实现更智能、更高效的运营。

：NetApp AIPod Mini采用预先验证的参考设计，使AI的实施流程变得简化且高效。其预先封装的工作流程支持快速设置、无缝集成和定制，无需额外的管理成本。通过注重易用性和可靠性，该解决方案可帮助企业更快速、更自信地部署AI，实现更智能、更高效的运营。 安全可靠：通过利用全球最安全的存储系统NetApp并在本地处理数据，NetApp AIPod Mini可增强隐私保护并保障敏感数据的安全。客户可以利用NetApp ONTAP®内置的网络弹性和治理功能，包括访问控制、版本控制和可追溯性，将合规性直接嵌入AI工作流程中，并具备可追溯性和道德保障措施。

Intel美洲区企业副总裁兼总经理Greg Ernst表示：“一个优秀的AI解决方案必须既强大又高效，以确保能带来丰厚的投资回报。通过将Intel Xeon处理器与NetApp强大的数据管理和存储能力相结合，NetApp AIPod Mini解决方案为业务部门提供了部署AI来应对其独特挑战的机会。该解决方案使用户能够在无需承担庞大基础设施负担或不必要技术复杂性的情况下利用AI。”

NetApp AIPod Mini with Intel将于2025年夏季通过全球战略分销商及合作伙伴推出。首批推出合作伙伴将包括NetApp的分销商合作伙伴Arrow Electronics和TD SYNNEX，以及集成合作伙伴Insight Partners、CDW USA、CDW UK&I、Presidio和Long View Systems。这些合作伙伴将提供专门的支持和服务，以确保为客户的独特AI用例提供无缝的购买和部署体验。

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NetApp是一家智能数据基础设施公司，将统一数据存储、集成数据、运营和工作负载服务和相结合，让充满颠覆变化的世界为每个客户带来机遇。NetApp创建无孤岛的基础设施，然后运用可观察性和AI来实现最佳的数据管理。作为唯一原生嵌入全球最大云中的企业级存储服务，我们的数据存储提供无缝的灵活性。此外，我们的数据服务具有卓越的网络弹性、治理和应用程序敏捷性，为用户创造数据优势。我们的运营和工作负载服务通过可观察性和AI，为基础设施和工作负载提供性能和效率的持续优化。无论数据类型、工作负载或环境如何，都可以通过NetApp改造数据基础架构以实现业务机遇。如需了解更多信息，请访问 www.netapp.com 或在 X 、LinkedIn 、Facebook 和 Instagram 上关注我们。

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