Ant International 携手 Barclays，推出专有 AI 外汇模型提升全球资金管理效率

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Ant International 与英国知名银行 Barclays 达成合作，共同提升企业在全球资金管理方面的效率与韧性。双方将通过创新技术方案，包括 Ant 专有的 Time-Series Transformer（TST）AI FX Model，帮助企业应对全球市场波动，降低外汇相关成本与风险。

合作初期，Ant International 已成功完成与 Barclays 的首批集团内部外汇交易。

Ant International 的 TST Model 是一个基于 transformer 架构的大数据模型，拥有近20亿参数。通过整合最新的时间序列预测算法，TST 模型能够识别和预测趋势变化。Ant 还创建了新的预训练和监督微调 (SFT) 框架，用于训练模型并不断提升其预测能力。

目前，TST 模型可按小时、每日和每周预测公司现金流与外汇敞口，准确率超过 90%。这使得交易量预测更加准确，减少不必要的对冲操作和银行风险溢价成本，从而降低对冲成本和整体外汇成本。

Barclays 将 TST 模型整合至其外汇对冲平台 BARX NetFX，该平台广泛服务于电子商务与支付行业。此次合作也是 Barclays 外汇自动化（FX Automation）战略的一部分，该战略专注于开发数字化工具，帮助客户优化外汇对冲流程。

通过将 TST 模型融入其 Guaranteed FX 解决方案，Barclays 提升了 BARX NetFX 平台在预测 Ant International 外汇敞口方面的准确性。这一举措使银行能够提供更精准的外汇对冲服务、降低对冲成本，并提升平台整体效率。Ant International 随后利用这种成本效率优化外汇报价，为企业客户提供更具竞争力的外汇报价，并在欧元、美元等主要交易货币中保持相对价格稳定。首轮试点交易已帮助其客户节省了外汇成本。

Ant International 与 Barclays 的合作，彰显了 TST 模型在利用 AI 技术应对全球外汇波动方面的潜力。

"Ant International 一直是 Barclays 长期以来的重要合作伙伴，我们很高兴能够在这一创新解决方案上合作，"Barclays 全球金融科技与外汇自动化销售负责人 Ben Parkinson 表示。“这一合作反映出双方团队之间的深厚信任与紧密合作。他们先进的 AI 模型显著提升了预测现金流的准确性，并优化了我们的外汇对冲流程。通过将 Ant International 的 AI 预测能力与 Barclays 业界领先的外汇专业知识结合，我们成功降低了不确定性和成本，为外汇风险管理树立了新标杆。”

Ant International 平台技术总经理 Kelvin Li 表示：“与 Barclays 就 Time-Series Transformer 模型的合作，是我们不断优化企业外汇策略的重要里程碑。通过将 Barclays 的银行专业能力与 Ant International 的技术创新结合，我们展示了技术如何提升全球流动性管理效率，实现更高效的外汇交易。这也说明，加强我们的资金管理，使企业能够将成本效益转化为更具竞争力的外汇报价，从而让客户受益。"

"这次合作有力地证明了 Barclays 如何致力于与合作伙伴共同发展，通过利用互补优势来增强我们的产品并提供更具影响力的解决方案，"Barclays 亚太及中东地区企业银行主管 Pushkaraj Gumaste 表示。“这是跨境业务高效无缝运作的最佳示范，同时深化了我们为客户全球运营带来的价值。”

鉴于2030年全球跨境交易额预计突破290万亿美元，Ant International 和 Barclays 认识到需要创新的外汇解决方案，以支持企业更高效、安全地进行国际交易。目前的合作主要涵盖 Ant International 常用的主要货币对，未来双方计划扩展至更多货币并满足更广泛的业务需求。

关于 Ant International

Ant International 总部位于新加坡，是全球领先的数字支付、数字化和金融科技提供商，致力于通过统一的 techfin 平台推动下一代商业发展。通过与合作伙伴的密切协作，他们支持全球各种规模的商家，通过多元技术驱动的数字支付和金融服务解决方案，助力其实现增长愿景。 详情请访问：https://www.ant-intl.com/

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