Ant International werkt met Barclays samen aan globaal kasmiddelenbeheer met een eigen FX-model aangestuurd door AI

SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Ant International sluit een partnerschap met Barclays, de vooraanstaande bank van de UK, om efficiëntie en veerkracht in globaal kasmiddelenbeheer voor bedrijven te bevorderen. In het kader van dit partnerschap zullen beide partijen innovatieve oplossingen combineren, waaronder het eigen Time-Series Transformer (TST) AI FX Model van Ant, om bedrijven te helpen kosten en risico's in verband met wisselkoersen ten overstaan van wereldwijde volatiliteit te beperken.

In de beginfase van de samenwerking heeft Ant International met succes de eerste batch van haar intra-groep wisselkoerstransacties met Barclays voltooid.

