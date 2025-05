Infobip und das MoneyGram Haas F1 Team schließen sich zusammen, um das Fanerlebnis in der Formel 1 neu zu definieren

VODNJAN, Kroatien--(BUSINESS WIRE)--Die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip hat eine mehrjährige Partnerschaft mit dem MoneyGram Haas F1 Team unterzeichnet, um dem Team dabei zu helfen, eine tiefere Verbindung zu Fans weltweit aufzubauen. Die Technologie von Infobip wird eine neue Ära des digitalen Engagements einläuten und personalisierte Erlebnisse in Echtzeit bieten, die Fans näher an das Geschehen heranbringen.

Mit ihrem gemeinsamen Engagement für technische Exzellenz und Innovation bringt die Partnerschaft zwei leistungsorientierte Teams zusammen, die sich darauf konzentrieren, Grenzen zu überschreiten – auf und abseits der Rennstrecke. Infobip, Amerikas führende Messaging-Plattform, wird das MoneyGram Haas F1 Team dabei unterstützen, reichhaltigere und interaktivere Fanerlebnisse zu schaffen, indem Plattformen wie Rich Communication Services (RCS), WhatsApp und In-App-Messaging mit der Leistungsfähigkeit agentenbasierter KI kombiniert werden.

Die umfangreichen Messaging-Kanäle von Infobip, wie beispielsweise RCS, werden immer beliebter und verzeichnen eine steigende Nachfrage in Nordamerika und weltweit.

Diese Kanäle eignen sich hervorragend, um an jedem Touchpoint, vom Marketing über die Fanbindung bis hin zum Kundensupport, reichhaltigere und interaktivere Erlebnisse zu bieten. Letztendlich wird die Technologie von Infobip dem MoneyGram Haas F1 Team helfen, auf neue, personalisierte Weise mit den Fans in Kontakt zu treten und so die Loyalität auf und abseits der Rennstrecke zu stärken. Beispielsweise könnten Fans über dialogorientierte KI mehr über ihren Lieblingsfahrer erfahren, indem sie über WhatsApp und andere Messaging-Plattformen Fragen stellen und interagieren können.

Infobip ist Kroatiens erstes Einhorn-Unternehmen mit einem Umsatz von über 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2024. Es bietet Kommunikationswerkzeuge für einige der weltweit größten Online-Unternehmen wie Google und Uber, mit denen Kunden verschiedene Kanäle wie WhatsApp, RCS und Apple Messages for Business nutzen können.

Das Unternehmen ist auch stark im Automobilsektor engagiert und unterstützt Hersteller wie Toyota, Nissan und Mahindra dabei, das Kundenerlebnis während des Kaufprozesses mithilfe von KI zu transformieren.

Die Partnerschaft mit dem einzigen amerikanischen Formel-1-Team mit Sitz in Kannapolis, North Carolina, begann beim Grand Prix von Miami vom 2. bis 4. Mai und wird während der gesamten Saison fortgesetzt.

Das MoneyGram Haas F1 Team, derzeit Sechster in der Konstrukteurswertung, kehrte zum sechsten Lauf der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 zum Miami Grand Prix zurück, der vom 2. bis 4. Mai auf dem Miami International Autodrome in Miami, Florida, stattfand.

Ayao Komatsu, Teamchef des MoneyGram Haas F1 Teams, sagte: „Als Ingenieursunternehmen versteht Infobip, was es braucht, um Woche für Woche innovativ zu sein und Ergebnisse zu liefern. Infobip ist schnell gewachsen und hat sich zu einem weltweit führenden Unternehmen entwickelt. Angesichts unserer Ambitionen als Team mit einer wachsenden globalen Fangemeinde schätzen wir diesen Antrieb sehr.“

Ivan Ostojić, Chief Business Officer bei Infobip, sagte: „Von Austin bis Miami hilft Infobip Marken dabei, ihre Poleposition zu halten, indem es reichhaltige Konversationserlebnisse bietet, die die Kundenbindung stärken und das Wachstum fördern. Unsere Daten zeigen, dass der RCS-Verkehr in den letzten zwei Jahren in Nordamerika und weltweit exponentiell gewachsen ist und dass dieser Kanal das Potenzial hat, für Kunden transformativ zu sein. Indem wir das Team bei der Nutzung solcher Kanäle unterstützen und reichhaltigere und interaktivere Erlebnisse bieten, werden wir dazu beitragen, die Fans näher an das Geschehen heranzubringen.“

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Kunden-Journey zu schaffen. Die Omnichannel-Engagement-, Identitäts-, Benutzerauthentifizierungs- und Contact-Center-Lösungen von Infobip, die über eine einzige Plattform zugänglich sind, helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu überwinden, um das Geschäft zu steigern und die Kundenbindung zu erhöhen. Infobip bietet eine nativ entwickelte Technologie mit der Fähigkeit, mehr als sieben Milliarden mobile Geräte und "Dinge" auf sechs Kontinenten zu erreichen, die mit mehr als 9.700 Verbindungen verbunden sind, von denen mehr als 800 direkte Betreiberverbindungen sind. Infobip wurde 2006 gegründet und wird von seinen Mitbegründern, CEO Silvio Kutić, Roberto Kutić und Izabel Jelenić, geleitet.

Über das MoneyGram Haas F1 Team:

2025 feiert das MoneyGram Haas F1 Team seine zehnte Saison in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft. Als erstes amerikanisches Formel-1-Team seit 1986, das in diesem Sport antritt, beeindruckte das MoneyGram Haas F1 Team sofort mit einem denkwürdigen Debüt beim Grand Prix von Australien 2016, bei dem es Punkte holte. Das MoneyGram Haas F1 Team wurde vom Industriellen Gene Haas gegründet, dem Eigentümer von Haas Automation, dem größten Hersteller von CNC-Werkzeugmaschinen in Nordamerika mit über 80 Niederlassungen weltweit. Der Hauptsitz des Teams befindet sich in Kannapolis, North Carolina, in den Vereinigten Staaten, weitere Standorte sind Banbury, England, und Maranello, Italien. Technische Partnerschaften mit Scuderia Ferrari und Toyota GAZOO Racing unterstreichen das Engagement des MoneyGram Haas F1 Teams für Spitzenleistungen in der Formel 1. Im Inland bleibt Gene Haas ein Urgestein der amerikanischen Motorsportszene, nachdem er 2002 sein eigenes NASCAR-Team gegründet hat. Eine Partnerschaft mit dem Champion-Fahrer Tony Stewart im Jahr 2008 führte zur Umbenennung in Stewart-Haas Racing, das sich zu einem leistungsstarken Team entwickelte und bis zum Ende des Programms im Jahr 2024 zwei NASCAR-Cup-Titel und zwei NASCAR-Xfinity-Meisterschaften gewann. Haas' persönliches Engagement für NASCAR setzt sich mit der Gründung des Haas Factory Teams für 2025 fort, das sowohl in der Cup- als auch in der Xfinity-Serie antritt.

