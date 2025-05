Monroe Capital, SMBC e MA Financial lançam joint venture de US$ 1,7 bilhão para empréstimos ao mercado intermediário

NOVA YORK, CHICAGO E SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--A Monroe Capital, a Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) e a MA Asset Management (uma subsidiária do MA Financial Group, ASX: MAF) anunciaram hoje a criação de uma nova joint venture ("JV"), que destinará até US$ 1,7 bilhão para investimentos em empréstimos seniores garantidos para clientes do mercado intermediário dos Estados Unidos. A JV aproveita as capacidades complementares das três instituições parceiras para criar uma plataforma diferenciada com foco no segmento de crédito privado do mercado intermediário.

A JV espera se beneficiar do amplo acesso ao fluxo de negócios proprietário e de alta qualidade de empréstimos seniores garantidos de primeira linha para empresas estabelecidas do mercado intermediário, aproveitando as capacidades de emissão de empréstimos da infraestrutura de empréstimos diretos da Monroe Capital, da plataforma de crédito privado e financiamento de patrocinadores estabelecidos da SMBC e da experiência da MA Financial em crédito especializado e concessão conjunta de crédito.

O capital para investimento da JV será fornecido pela Monroe Capital, SMBC e MA Financial (por meio de seus fundos administrados).

A Monroe Capital é uma das principais credoras diretas do mercado médio inferior nos Estados Unidos, a SMBC é um banco global de destaque com um negócio de patrocínio do mercado médio global e a MA Financial é uma gestora de ativos alternativos com sede na Austrália, com presença ativa em crédito especializado nos Estados Unidos, onde a concessão conjunta de crédito é uma estratégia fundamental.

Esta joint venture reflete uma evolução mais ampla no cenário de crédito privado, onde gestores de ativos e bancos colaboram para oferecer soluções de capital escaláveis e diferenciadas aos tomadores de empréstimo. Com um forte alinhamento de interesses, filosofias de crédito compartilhadas e canais de originação abrangentes, a parceria estratégica entre a Monroe Capital, SMBC e MA Financial está bem posicionada para suprir a crescente demanda por financiamento em um segmento do mercado estruturalmente mal atendido.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a MA Financial e a SMBC para impulsionar a plataforma de originação robusta e abrangente da Monroe para transações de médio porte nos Estados Unidos. Continuamos a inovar com estruturas inéditas para sermos a financiadora preferida de tomadores de empréstimo corporativos de médio porte e seus proprietários de private equity”, disse Zia Uddin, presidente da Monroe Capital.

“Ao firmar uma parceria com duas empresas líderes em gestão de ativos com foco em crédito, a SMBC aprimorará as soluções de financiamento que oferecemos à nossa base de clientes patrocinadores financeiros de médio porte e continuará a aumentar nossa presença na comunidade de patrocinadores. A SMBC, a Monroe e a MA Financial compartilham uma abordagem semelhante em relação aos investimentos em crédito privado, com foco na concessão de empréstimos a tomadores de alta qualidade, apoiados por investidores de private equity de alto nível no mercado intermediário. Estas parcerias são um importante marco estratégico para o desenvolvimento contínuo dos negócios de crédito privado da SMBC, e estamos empolgados para iniciar a fase de alocação de capital", declarou Glenn Autorino, cogerente geral, diretor administrativo e codiretor de finanças alavancadas da divisão das Américas da SMBC.

“Acreditamos que parcerias estratégicas entre credores especializados, gestores de ativos e bancos representam a próxima evolução no crédito privado. Estamos muito felizes em firmar parceria com a Monroe Capital e a SMBC nesta joint venture inovadora, que reflete a mudança de paradigma emergente rumo à concessão conjunta de crédito”, comentou Frank Danieli, chefe de Soluções de Crédito Global no MA Financial Group. “O mercado intermediário dos Estados Unidos oferece uma oportunidade atrativa para investir capital em negócios da economia do mundo real, enquanto obtém retornos fortes ajustados ao risco e se beneficia de proteções robustas aos credores, elementos fundamentais para a nossa filosofia de crédito. Estamos entusiasmados em possibilitar o acesso a esta oportunidade para nossos clientes.”

Sobre a Monroe Capital

A Monroe Capital LLC (“Monroe”) é uma empresa com liderança em gestão de ativos, especializada em mercados de crédito privado em diversas estratégias, incluindo empréstimos diretos, financiamento de tecnologia, dívida de risco, soluções alternativas de crédito, crédito estruturado, imóveis e patrimônio. Desde 2004, a empresa oferece com sucesso soluções de capital aos clientes nos Estados Unidos e Canadá. A Monroe tem orgulho de ser uma parceira de valor agregado e fácil de usar para proprietários de empresas, gerenciadores e patrocinadores de private equity e independentes. A plataforma da Monroe oferece uma ampla seleção de produtos de investimento, tanto para investidores institucionais quanto para investidores de alto patrimônio líquido, com foco em gerar retornos “alfa” de alta qualidade, independentemente dos ciclos empresariais ou econômicos. A empresa está sediada em Chicago e mantém 11 escritórios em todos os Estados Unidos, Ásia e Austrália.

A Monroe foi reconhecida por seus parceiros e investidores com vários prêmios, incluindo o DealCatalyst como o Gestor de CLO de Crédito Privado Mais Inovador do Ano de 2025; o Private Debt Investor como o Credor do Ano de Mercado Médio Inferior de 2024, Américas e Credor da Década de Mercado Médio Inferior de 2023; a Lista de Investidores Amigáveis ​​para Fundadores da Inc. de 2024; a Global M&A Network como o Credor do Ano de Mercados Médios Inferiores de 2023, EUA; o Korean Economic Daily como o Melhor Desempenho em Dívida Privada – Média Capitalização de 2022; o Creditflux como o Melhor Fundo de Empréstimo Direto dos EUA de 2021; e a Pension Bridge como a Estratégia de Crédito Privado do Ano de 2020www.monroecap.com

Sobre a SMBC

O SMBC Group é um grupo financeiro global de primeira linha. Com sede em Tóquio e com uma história de 400 anos, o SMBC Group oferece opções diversificadas de serviços financeiros, que incluem transações bancárias, leasing, valores mobiliários, cartões de crédito e financiamento ao consumidor. O Grupo possui mais de 150 escritórios e 120 mil funcionários no mundo inteiro, em quase 40 países. O Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) é a empresa controladora do SMBC Group, sendo um dos três maiores grupos financeiros do Japão. As ações da SMFG são negociadas nas bolsas de valores de Tóquio, Nagoya e Nova York (NYSE: SMFG). Nas Américas, o SMBC Group está presente nos EUA, Canadá, México, Brasil, Chile, Colômbia e Peru. As empresas do Grupo em operação nas Américas incluem a Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), SMBC Americas Holdings, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., SMBC Capital Markets, Inc., SMBC MANUBANK, JRI America, Inc., SMBC Leasing and Finance, Inc., Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. e Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. (coletivamente, divisão das Américas do Grupo SMBC). Para mais informações, visite www.smbcgroup.com

Sobre o MA Financial Group

O MA Financial Group é um gestor global de ativos alternativos, especializado em crédito privado, imóveis e hospitalidade. A empresa concede empréstimos aos setores imobiliário, corporativo e de financiamento especializado, além de oferecer serviços de consultoria corporativa. Com uma equipe de mais de 700 profissionais na Austrália, China, Hong Kong, Nova Zelândia, Singapura e Estados Unidos, a MA Financial administra mais de A$ 10,3 bilhões em ativos, supervisiona A$ 141 bilhões em empréstimos administrados e assessorou mais de A$ 125 bilhões em transações de consultoria e mercado de capitais. Saiba mais em https://mafinancial.com/

