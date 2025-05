Andersen Consulting estende la sua piattaforma nell'Asia Pacifico con l'aggiunta di Sertis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting aggiunge la presenza in Thailandia e in Indonesia con il suo nuovo membro, Sertis, rinomato studio di consulenza che offre soluzioni di intelligenza artificiale aziendale, guidate dai dati, a clienti in tutto il Sud-est asiatico e oltre. Questa mossa strategica rafforza la presenza di Andersen Consulting nella regione e consolida le capacità dell'organizzazione nell'area dell'IA.

Fondato nel 2014 da Tee Vachiramon, lo studio Sertis si specializza in servizi di consulenza per la trasformazione tecnologica e l'IA, compreso lo sviluppo di strategie di IA, soluzioni personalizzate di IA, analisi dei dati e trasformazione digitale. L'azienda lavora con clienti in vari settori, compresi quello finanziario, del commercio al dettaglio, energetico, sanitario e manifatturiero, consentendo loro di ottimizzare le operazioni, migliorare i processi decisionali e potenziando l'esperienza del cliente.

“Diventare un membro di Andersen Consulting è un traguardo per la nostra azienda, in quanto ci consente di accedere a una piattaforma impareggiabile di soluzioni migliori della categoria per i nostri clienti”, ha dichiarato Tee. “Con il supporto di Andersen, siamo ora posizionati per offrire i nostri servizi a una audience globale ancora più ampia, continuando a guidare la trasformazione digitale e la crescita commerciale basata sui dati e l'IA. Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia Andersen e impazienti di collaborare da vicino con i nostri colleghi in tutto il mondo”.

Mark Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto, “Ampliare la nostra presenza nella consulenza in Indonesia e in Thailandia è fondamentale per sprigionare il potenziale delle tecnologie emergenti nella regione dell'Asia-Pacifico, permettendo ai clienti di orientarsi tra le complessità dell'IA e della trasformazione tecnologica promuovendo allo stesso tempo l'innovazione e la crescita economica in questi mercati in rapida evoluzione. L'eccezionale reputazione di Sertis nella fornitura di soluzioni all'avanguardia guidate dai dati aggiunge capacità complementari alla nostra piattaforma di consulenza globale”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, commercio, tecnologia e trasformazione dell'IA, oltre a soluzioni di capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionali di Andersen Global, per offrire competenze in materia fiscale, legale, di valutazione, di mobilità globale e di consulenza su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una partnership limitata e offre soluzioni di consulenza attraverso le sue società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici situate in tutto il mondo.

