Aramis kündigt neuen Duft „Intuition“ mit Dwyane Wade als globalem Botschafter an

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Heute gibt Aramis die Einführung von „Intuition by Aramis“ bekannt und schlägt damit ein neues Kapitel für die legendäre Herrenparfümmarke auf. Dwyane Wade wird als globaler Botschafter und Gesicht von Intuition by Aramis fungieren, das im August 2025 auf den Markt kommt, und hat bei der Kampagne eng mit der Marke zusammengearbeitet, um die Geschichte und den kreativen Ausdruck zu entwickeln.

Aramis wurde 1963 gegründet und entwickelte sich als erster Prestige-Duft für Männer in den USA zu einem Branchenführer in der Kategorie Herrenparfüms und -pflegeprodukte. Mehr als 60 Jahre später greift Intuition by Aramis auf das reiche Erbe und die Duftkompetenz der Marke zurück und ist von der Idee einer neuen Art von Männlichkeit inspiriert – EQ statt IQ, Sensibilität statt Stärke, Zielstrebigkeit statt Macht. Wade verkörpert all diese Eigenschaften und hat sich von einem der erfolgreichsten Shooting Guards der NBA zu einem hoch angesehenen Multitalent entwickelt: Produzent, Philanthrop, Fürsprecher und Unternehmer.

„Ich freue mich sehr, als globaler Botschafter zur Aramis-Familie zu stoßen und diesen Sommer Intuition by Aramis auf den Markt zu bringen“, so Dwyane Wade. „Aramis ist eine Marke, die meinen Werten entspricht, und Intuition spiegelt moderne Männlichkeit und Selbstbewusstsein wider. Bei einem Duft geht es darum, wie man sich der Welt präsentiert. Der eigene Duft ist Teil der Ausstrahlung, und mein neuer Duft hebt das Duft-Erlebnis auf ein neues Niveau.“

„Wir könnten nicht begeisterter sein, Intuition by Aramis mit dem unvergleichlichen Dwyane Wade anzukündigen“, sagte Justin Boxford, Global Brand President, Estée Lauder & Aramis. „Von seiner Familie über seine Mode bis hin zu seinem philanthropischen Engagement ist Dwyane ein Visionär und Wegbereiter, der moderne Männlichkeit verkörpert. Durch die Neugestaltung von Aramis und die Zusammenarbeit mit Dwyane können wir das unglaubliche Erbe der Marke würdigen und gleichzeitig neue Verbraucher im schnell wachsenden Markt für Herrenparfüms erschließen.“

Intuition by Aramis, ein holziger, grüner Neo-Fougère-Duft, wird im August 2025 bei wichtigen Einzelhändlern weltweit eingeführt und für 95 US-Dollar/50 ml und 130 US-Dollar/100 ml erhältlich sein.

Wades erste Intuition-Kampagne wird im Fernsehen, in Printmedien, digital, in Geschäften und im Außenbereich zu sehen sein.

Über Aramis

Aramis wurde 1963 von Estée Lauder, einer wegweisenden Unternehmerin und visionären Gründerin des gleichnamigen Kosmetikunternehmens, als elegantester Herrenduft der Welt kreiert. Raffiniert und unverwechselbar, mit einer klassischen Männlichkeit und Eleganz, die die Zeit überdauert, war Aramis der erste prestigeträchtige Herrenduft, der weltweit in Kaufhäusern verkauft wurde und schnell zu einem Branchenführer in der Kategorie Herrenparfüms und -pflegeprodukte wurde.

Heute wird Aramis Fragrance für eine neue Generation neu belebt und neu interpretiert.

Über Dwyane Wade

Dwyane Wade ist ein Unternehmer mit Partnerschaften unter anderem mit Way of Wade, MISSION, Stance, BallerTV, Proudly, Versace, TMRW Sports, Wade Cellars, Thorne und Jeeter. Wade ist an den Eigentümergruppen der Utah Jazz, Chicago Sky, Real Salt Lake und Utah Royals beteiligt. Das WY Network ist Wades digitales Show- und Podcast-Netzwerk, zu dem auch die Hero-Show Time Out gehört, in der man ungefilterte Gespräche über Basketball, Lifestyle und Kultur finden kann. Als Gründer von 59th & Prairie Entertainment ist er ausführender Produzent von Emmy- und Oscar-prämierten Projekten. . Er ist Autor des New York Times-Bestsellers A Father First, Mitautor des New York Times-Bestsellers Shady Baby, und veröffentlichte 2021 seine fotografische Autobiografie DWYANE. Seine Wade Family Foundation unterstützt benachteiligte Gemeinschaften in Not. Als NBA-Spieler war er sechzehn Saisons lang hauptsächlich für die Miami Heat aktiv, wurde dreizehn Mal zum NBA All-Star gewählt, gewann drei NBA-Meisterschaften und wurde 2006 zum Most Valuable Player der NBA-Finals gekürt. Er ist Olympiasieger, wurde als einer der 75 größten Spieler der NBA-Geschichte in das NBA 75th Anniversary Team gewählt und 2023 in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen. Im Jahr 2024 wurde Wade als erster Spieler der Miami Heat mit einer Statue geehrt.

