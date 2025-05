Aramis anuncia su nueva fragancia, Intuition, con Dwyane Wade como Embajador Mundial

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Aramis anuncia hoy el lanzamiento de Intuition by Aramis, que marca un nuevo capítulo para la legendaria marca de fragancias masculinas. Dwyane Wade será el embajador mundial y el rostro de Intuition by Aramis, que se lanzará en agosto de 2025, tras haber colaborado estrechamente con la marca en la narración de la campaña y la expresión creativa.

Presentada por primera vez en 1963, Aramis se convirtió en líder del sector de las fragancias masculinas y la categoría de cuidado personal como la primera fragancia masculina de prestigio en Estados Unidos. Más de 60 años después, aprovechando la rica herencia de la marca y su liderazgo en fragancias, Intuition by Aramis se inspira en la idea de un nuevo tipo de masculinidad: coeficiente intelectual, sensibilidad, fuerza, determinación y poder. Wade encarna todas estas cualidades y ha pasado de ser uno de los mejores escoltas de la NBA a convertirse en un polifenómeno de gran prestigio: productor, filántropo, defensor y empresario.

«Estoy encantado de unirme a la familia Aramis como Embajador Global y lanzar Intuition by Aramis este verano», declaró Dwyane Wade. «Aramis es una marca que coincide con mis valores, e Intuition refleja la masculinidad moderna y la confianza. La fragancia tiene que ver con cómo te presentas al mundo. Tu olor es parte de tu vibración, y mi nueva fragancia realmente mejora tu esencia a nivel olfativo».

«No podríamos estar más emocionados de anunciar Intuition by Aramis con el incomparable Dwyane Wade», señaló Justin Boxford, presidente global de Marca, Estée Lauder & Aramis. «Desde la familia a la moda y la filantropía, Dwyane es un visionario y un agente de cambio que es el epítome de la masculinidad moderna. A través de la reimaginación de Aramis y la colaboración con Dwyane, somos capaces de honrar la increíble herencia de la marca al tiempo que accedemos a nuevos consumidores en el mercado de fragancias masculinas de rápido crecimiento».

Intuition by Aramis, un neo-fougère amaderado y verde, se lanzará en agosto de 2025 en los principales minoristas mundiales y su precio de venta será de 95 dólares/50 ml y 130 dólares/100 ml.

La campaña inaugural Intuition de Wade se estrenará en televisión, prensa, medios digitales, tiendas y publicidad exterior.

Acerca de Aramis

En 1963, Aramis fue creada por la Sra. Estée Lauder, empresaria pionera y visionaria fundadora de su empresa de cosméticos homónima, para ser la colonia masculina más elegante del mundo. Refinada y exclusiva, con una masculinidad y sofisticación clásicas que trascenderían el tiempo, Aramis fue la primera fragancia masculina de prestigio que se vendió en los grandes almacenes de todo el mundo y se convirtió rápidamente en líder del sector en la categoría de fragancias y cuidado personal masculino.

En la actualidad, la fragancia Aramis se ha revitalizado y rediseñado para una nueva generación.

Acerca de Dwyane Wade

Dwyane Wade es un empresario con asociaciones como Way of Wade, MISSION, Stance, BallerTV, Proudly, Versace, TMRW Sports, Wade Cellars, Thorne y Jeeter. Wade participa en los grupos de propiedad de los Utah Jazz, Chicago Sky, Real Salt Lake y Utah Royals. La WY Network es la red digital de programas y pódcasts de Wade, que incluye el programa del héroe Time Out, donde se pueden encontrar conversaciones sin filtro sobre básquetbol, estilo de vida y cultura. Fundador de 59th & Prairie Entertainment, es productor ejecutivo de proyectos ganadores de Emmy y Oscar. Es autor del bestseller del New York Times A Father First, coautor del bestseller infantil del New York Times Shady Baby, y publicó sus memorias fotográficas DWYANE en 2021. Su Wade Family Foundation proporciona ayuda a comunidades marginadas necesitadas. Como jugador de la NBA durante dieciséis temporadas y principalmente con los Miami Heat, fue seleccionado 13 veces como All-Star de la NBA, ganó tres campeonatos de la NBA y fue nombrado Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 2006. Ganó una medalla de oro olímpica, fue incluido en el equipo del 75 aniversario de la NBA como uno de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA e ingresó en 2023 en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. En 2024, Wade se convirtió en el primer jugador de los Miami Heat en recibir una estatua.

