Rockstar Games发布《侠盗猎车手6》第二部预告片

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO)旗下的发行品牌Rockstar Games®自豪地宣布， 《侠盗猎车手6》 第二部预告片现已发布，并带您深入领略该系列迄今规模最宏大、沉浸感最强的一次进化：

美国，罪恶都市。Jason和Lucia一直都知道命运对他们不利。但当一场原本轻松的劫案急转直下，这对亡命鸳鸯发现自己在全美最光鲜的度假胜地堕入了至暗深渊，卷入了一场横跨Leonida州的犯罪阴谋之中。如果想要逃出生天，他们必须比任何时候都更依赖彼此。

更多详情可在www.rockstargames.com/VI查阅。

《侠盗猎车手6》 第二部预告片现已在各处发布。所有预告片画面均在PlayStation 5上录制。

游戏将于2026年5月26日在PlayStation® 5电脑娱乐系统以及Xbox Series X|S游戏和娱乐系统上推出，不久后即可在PlayStation和Microsoft商店将 《侠盗猎车手6》 加入愿望清单。

《侠盗猎车手6》 暂未分级。

关于Rockstar Games

Rockstar Games凭借 《侠盗猎车手》 系列巩固了其作为复杂梦幻世界创造者的声誉，该系列是有史以来最成功的娱乐产品之一，全球销量超过4.4亿套。通过一系列广受好评的游戏，包括 《侠盗猎车手》 系列、 《荒野大镖客：救赎》 系列、 《马克思·佩恩》 系列、 《恶霸鲁尼》 、 《黑色洛城》 、 《湾岸午夜俱乐部》 系列和 《战士帮》 ，Rockstar Games已助力将互动娱乐推向现代文化的中心。敬请在X、Instagram、YouTube、Facebook、Twitch、Discord和WhatsApp上关注Rockstar Games。

关于Take-Two Interactive Software

Take-Two Interactive Software, Inc.总部位于纽约市，是全球领先的消费者互动娱乐开发商、发行商和营销商。公司主要通过Rockstar Games、2K和Zynga开发、运作和发行产品。我们的产品目前适用于控制台游戏系统、个人电脑和移动设备，包括智能手机和平板电脑，并通过实体零售、数字下载、在线平台和云流媒体服务进行交付。公司普通股在纳斯达克公开交易，股票代码为TTWO。

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关于前瞻性陈述的警示性声明

本文中包含的并非历史事实的陈述，包括有关Take-Two Interactive Software, Inc.（以下简称“Take-Two”、“公司”、“我们”或类似代词）前景的陈述，均被视为联邦证券法界定的前瞻性陈述，可以通过“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“寻求”、“应该”、“将要”或类似含义的词语来加以识别，包括但不限于有关我们未来业务和财务业绩前景的陈述。此类前瞻性陈述基于公司管理层当前的信念、假设以及他们当前掌握的信息，而这些都受到固有的不确定性、风险以及难以预测的环境变化的影响。实际结果和业绩可能与这些前瞻性陈述大相径庭，原因在于多种风险和不确定因素，包括与我们游戏的及时发布和市场广泛接受度相关的风险；我们与Zynga Inc.的合并；开展国际业务所面临的风险，包括由于不可预见的地缘政治事件所带来的影响；美联储及其他中央银行利率变动的影响，包括对我们短期投资组合的影响；通货膨胀的影响；外汇汇率的波动；我们对关键管理和产品开发人员的依赖；我们对《NBA 2K》和《侠盗猎车手》系列产品的依赖，以及我们开发其他热门游戏的能力；我们利用PlayStation®5和Xbox Series X|S上的机会的能力；影响我们移动业务的因素，如玩家获取成本；以及维持游戏定价在可接受水平的能力。

其他重要因素和信息载于公司最新的Form 10-K年报（包括“风险因素”章节中概述的风险）、公司最新的Form 10-Q季报，以及公司定期向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件可通过以下网址查阅： www.take2games.com 。所有前瞻性陈述均受这些警示性声明的限制，且仅适用于发布当日的情况。公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

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