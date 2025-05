Aramis宣布推出新香水「Intuition」,Dwyane Wade擔任全球大使

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今日,Aramis宣布推出Intuition by Aramis香水,代表這個傳奇男士香水品牌開啟了新篇章。Dwyane Wade將擔任Intuition by Aramis的全球大使及形象代言人。這款香水將於2025年8月上市,Wade在廣告宣傳的故事構思和創意表達方面與品牌進行了密切合作。 Aramis於1963年推出,是美國首款頂級男士香水,已發展成為男士香水及個人護理品類的產業領導者。60多年後的今天,借助品牌深厚的底蘊和在香水領域的權威性,Intuition by Aramis的靈感源自一種新型的男性氣質構想——兼具情商與智商;既感性又堅強;既有目標又有力量。Wade正是這些品質的化身,他從最成功的NBA得分後衛之一,成長為備受尊敬的多重身分者:製片人、慈善家、宣導者以及企業家。 Dwyane Wade表示:「我很高興能成為Aramis家族的全球大使,並在今年夏天推出Intuition by Aramis香水。Aramis是一個與我的價值觀不謀而合的品牌,Intuition這款香水體現了現代男性氣質與自信。香水關乎你如何向世界展現自己。你的氣味是個人氣質的一部分,而我參與推出的這款新香水真的能提升你的『氣味魅力』。」 Estée Lauder及Aramis全球品牌總裁Justin Boxford表示:「能與無與倫比的Dwyane Wade一同推出Intuition by Aramis香水,我們感到無比振奮。從家庭到時尚再到慈善事業,Dwyane是一位有遠見卓識的變革者,是現代男性氣質的典範。透過對Aramis品牌的重新構想以及與Dwyane的合作,我們在尊重品牌輝煌歷史的同時,也能夠吸引快速成長的男士香水市場中的新消費者。」 Intuition by Aramis是一款木質馥奇香調的綠色新香水,將於2025年8月在全球主要零售商處發售,50毫升裝售價95美元,100毫升裝售價130美元。 Wade為Intuition香水拍攝的首支廣告將在電視、平面媒體、數位媒體、店內以及戶外廣告中亮相。 關於Aramis

1963年,Aramis由Estée Lauder夫人創立。她是一位開拓進取的企業家,也是以其名字命名的化妝品公司的富有遠見的創辦人。Aramis旨在成為全球最優雅的男士古龍水。它精緻獨特,具有經典的男性氣質和高雅格調,且能超越時間的考驗。Aramis是首款在全球百貨公司銷售的頂級男士香水,並迅速成為男士香水及個人護理品類的產業領導者。 如今,Aramis香水針對下一代消費者經過了煥新與重新構想。 在Instagram @AramisFragrances #ARAMISINTUITION上關注Aramis。 關於Dwyane Wade

Dwyane Wade是一位企業家,合作品牌包括Way of Wade、MISSION、Stance、BallerTV、Proudly、Versace、TMRW Sports、Wade Cellars、Thorne和Jeeter。Wade在猶他爵士隊、芝加哥天空隊、皇家鹽湖城隊和猶他皇家隊中均有持股。The WY NetworkWade旗下的數位節目和播客網路,其中包括王牌節目《Time Out》,在節目中你可以聽到關於籃球、生活型態和文化的無拘無束的討論。身為59th & Prairie Entertainment的創辦人,他是艾美獎和奧斯卡獎得獎影片的執行製片人。他是《紐約時報》暢銷書《A Father First》的作者,與人合著了《紐約時報》暢銷書兒童讀物《Shady Baby》,並於2021年出版了包含大量照片的回憶錄《DWYANE》。他的Wade Family Foundation為處於困境中的邊緣化社群提供援助。身為一名在NBA征戰了16個賽季的球員,他主要效力於邁阿密熱火隊,13次入選NBA全明星陣容,贏得過三次NBA總冠軍,並榮獲2006年NBA總決賽最有價值球員。他是奧運會金牌得主,入選NBA 75周年最佳陣容,被認為是NBA歷史上最偉大的75名球員之一,並於2023年入選Naismith籃球名人堂。2024年,Wade成為邁阿密熱火隊首位獲立雕像的球員。 NYSE: EL

ELC-B 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

