Andersen Consulting透過納入Sertis擴大其在亞太地區的平台

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting迎來了最新成員Sertis，從而增加了在泰國和印尼的業務版圖。Sertis是一家首屈一指的諮詢公司，為東南亞及其他地區的客戶提供資料驅動的企業AI解決方案。這一策略措施強化了Andersen Consulting在該地區的影響力，並提升了該機構在AI領域的能力。

Sertis由Tee Vachiramon于2014年創立，專注於AI和技術轉型諮詢服務，包括AI策略制定、客製化AI解決方案、資料分析以及數位化轉型。該公司與金融、零售、能源、醫療保健和製造業等多個產業的客戶合作，協助他們實現營運最佳化、改進決策並提升客戶體驗。

Tee表示：「成為Andersen Consulting的一員對我們公司來說是一個里程碑，因為這使我們能夠為客戶利用一個無與倫比的、提供一流解決方案的平台。在Andersen的支援下，我們現在有能力向更廣泛的全球客戶群體提供我們的服務，繼續以資料和AI為基礎推動數位化轉型和業務成長。我們很高興能加入Andersen大家庭，並期待與全球的同事密切合作。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充道：「擴大我們在印尼和泰國的諮詢業務版圖，對於釋放亞太地區新興技術的潛力至關重要，這使客戶能夠因應AI和技術轉型的複雜性，同時在這些快速發展的市場中促進創新和經濟成長。Sertis在提供尖端的資料驅動型解決方案方面享有盛譽，為我們的全球諮詢平台增添了互補的能力。」

Andersen Consulting是一家全球性的諮詢機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界級的諮詢、稅務、法律、估值、全球人員流動和諮詢專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供諮詢解決方案。

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