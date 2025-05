Monroe Capital、SMBC和MA Financial成立17亿美元的中间市场贷款合资企业

纽约、芝加哥和悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Monroe Capital、Sumitomo Mitsui Banking Corporation(SMBC)与MA Asset Management(MA Financial Group旗下机构,ASX:MAF)今日宣布成立新合资企业(“JV”),并将向美国中间市场借款方提供总额高达17亿美元的优先担保贷款。此次合作整合了三家机构的互补优势,旨在打造一个差异化平台,专注于私募信贷领域中极具吸引力的中间市场细分领域。

依托Monroe Capital直接贷款基础架构的信贷发起能力、SMBC成熟的私募信贷及赞助商金融平台,以及MA Financial在专业信贷和联合贷款领域的专长,预计该合资企业将获得各类向成熟的中间市场公司提供优先担保高级贷款的交易,并从中获益。

合资公司的可投资资本将由Monroe Capital、SMBC和MA Financial(通过其管理的基金)提供。

Monroe Capital是美国最大的中低端市场直接贷款公司之一,SMBC是一家领先的全球性银行,从事全球中间市场赞助商业务,MA Financial是一家总部位于澳大利亚的另类资产管理公司,在美国的专业信贷领域非常活跃,联合贷款是其核心战略。

此合资企业反映了私募信贷领域的重大变革趋势——资产管理机构与银行正通过协作,为借款人提供可扩展的差异化资本解决方案。凭借高度一致的利益诉求、相通的信贷理念以及实力雄厚的信贷发起渠道,Monroe Capital、SMBC和MA Financial的战略联盟,将能有效满足此结构性供给不足市场领域日益增长的融资需求。

“我们非常荣幸能与MA Financial和SMBC合作,充分发挥Monroe在美国中间市场交易领域强大而全面的信贷发起平台优势。通过持续创新交易结构,我们将始终成为中低端市场企业借款人及其私募股权所有者的首选融资伙伴,”Zia Uddin(Monroe Capital总裁)表示。

“通过与两家顶级信贷资产管理机构合作,SMBC将为我们中间市场金融赞助商客户群体提供更优质的融资解决方案,并持续扩大在赞助商生态圈的影响力。SMBC、Monroe和MA Financial在私募信贷投资领域理念高度契合,均专注于为顶级中间市场私募股权支持的高质量借款人提供贷款。此类合作是推动SMBC私募信贷业务持续发展的重要战略里程碑,我们很高兴启动资金部署工作,”Glenn Autorino(SMBC Americas Division杠杆金融联席总经理兼董事总经理)说道。

“我们相信专业贷款机构、资产管理公司与银行间的战略合作将成为私募信贷发展的新范式。很高兴能与Monroe Capital和SMBC共同参与这一创新合资项目,这正体现了联合贷款模式的转变趋势,"Frank Danieli(MA Financial Group全球信贷解决方案主管)评论道,“美国中间市场为我们提供了绝佳的投资机遇:既能将资本配置到实体经济领域,又能获取优异的经风险调整收益,同时受益于坚实的贷方保护机制——这正是我们信贷理念的基石。我们期待为客户开启这一战略机遇。”

关于Monroe Capital

Monroe Capital LLC (“Monroe”) 是一家专业从事各种战略私募信贷市场的顶级资产管理公司,业务涵盖直接贷款、科技金融、风险债务、另类信贷解决方案、结构化信贷、房地产及股权。自2004年以来,公司持续为美国及加拿大客户提供卓越的资本解决方案。Monroe很自豪能够成为企业主、管理层以及私募股权和独立赞助商的增值和用户友好型合作伙伴。Monroe平台为机构投资者及高净值人群提供多元化的投资产品,专注于创造不受商业周期或经济波动影响的高质量"阿尔法收益"。公司总部设于芝加哥,在美国、亚洲及澳大利亚设有11个分支机构。

Monroe获得了同行和投资者的各种认可,包括被DealCatalyst评为 "2025年度最具创新性私募信贷CLO管理机构”;被Private Debt Investor评为“2024年度最佳美洲中低端市场贷款机构”和 "2023年度十年最佳中低端市场贷款机构”;入围 Inc.的《2024年度创始人友好投资者名单》;被Global M&A Network评选为“2023年度最佳中低端市场贷款机构”;被Korean Economic Daily评选为“2022年私募债务最佳业绩公司--中型企业”;被Creditflux评选为“2021年美国最佳直接借贷基金”;被Pension Bridge评选“2020年度最佳私募信贷策略”。 要了解更多信息和重要免责声明,请访问www.monroecap.com

关于SMBC

SMBC Group是全球顶级金融集团。总部位于东京并拥有400年历史,集团提供多元化的金融服务,涵盖商业银行、租赁、证券、信用卡及消费金融等领域。集团在全球近40个国家设有150多个分支机构,拥有12万名员工。其控股公司Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.(SMFG)位居日本三大银行集团之列,股票在东京、名古屋交易所上市,并以美国存托凭证(ADR)形式在纽约证券交易所交易(代码:SMFG)。在美洲地区,SMBC Group业务覆盖美国、加拿大、墨西哥、巴西、智利、哥伦比亚和秘鲁。主要运营实体包括:Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC)、SMBC Americas Holdings, Inc.、SMBC Nikko Securities America, Inc.、SMBC Nikko Securities Canada, Ltd.、SMBC Capital Markets, Inc.、SMBC MANUBANK、JRI America, Inc.、SMBC Leasing and Finance, Inc.、Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. 和Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd.(统称SMBC Group美洲分部)。要了解更多信息,请访问。www.smbcgroup.com

关于MA Financial Group

MA Financial Group是一家全球领先的另类资产管理公司,专注于私募信贷、房地产及酒店业投资。公司业务涵盖房地产、企业及专业金融领域的贷款服务,并提供企业咨询顾问服务。MA Financial在澳大利亚、中国、中国香港、新西兰、新加坡及美国设有分支机构,拥有超过700名专业人才,管理资产规模超过103亿澳元,托管贷款规模达1,410亿澳元,并曾为超过1,250亿澳元的咨询和股权资本市场交易提供咨询服务。要了解更多内容,请访问https://mafinancial.com/

