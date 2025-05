China Eastern ha registrato una crescita del 24,9% nel trasporto dei passeggeri internazionali e regionali durante la Festa dei Lavoratori

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Durante le vacanze della Festa dei Lavoratori del 2025, China Eastern ha operato un totale di 15.200 voli, trasportando 2,173 milioni di passeggeri, stabilendo un nuovo record rispetto agli anni precedenti. Tra questi, 2.090 voli erano voli internazionali e regionali, con un totale di 338.000 passeggeri trasportati, segnando un incremento del 24,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Alla vigilia della Festa dei Lavoratori, China Eastern, in collaborazione con il Museo di Shanghai, ha lanciato un aereo a fusoliera larga decorato, il "Shanghai Museum Aircraft", trasformandolo in un "museo volante" ispirato all'arte antica cinese. L'iniziativa ha ricevuto ampi consensi, i passeggeri si sono complimentati: “l'esperienza di volo offerta dalla China Eastern è davvero unica e indimenticabile”.

In occasione della prossima “Giornata del Turismo Cinese”, prevista per il 19 maggio, China Eastern ha messo a disposizione 519.000 biglietti a tariffa scontata e 100.000 pacchetti turistici gratuiti destinati ai passeggeri in transito. Inoltre, sono previsti voli tematici per la “Giornata del Turismo Cinese” su diverse rotte per celebrare l'evento. I passeggeri in transito presso l'Aeroporto di Shanghai-Pudong potranno presentare la propria carta d'imbarco per ritirare i pacchetti gratuiti presso il Centro di Informazioni Turistiche dell'aeroporto. Nello stesso tempo, China Eastern ha anche recentemente lanciato diverse offerte speciali per i passeggeri in arrivo, tra cui promozioni per prenotazioni anticipate e pacchetti dedicati alle famiglie.

Attualmente, China Eastern opera oltre 1.500 voli internazionali ogni settimana. Durante le vacanze della Festa dei Lavoratori di quest'anno, le rotte per Tokyo, Seul, Busan, Osaka, Madrid e Bali sono state particolarmente apprezzate dai passeggeri.