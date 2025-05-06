Northern Trust加入「Ensemble計劃」，在跨境環境中測試碳信用額的代幣化

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Northern Trust (Nasdaq：NTRS)今天宣布，已加入由香港金融管理局(HKMA)發起的「Ensemble計劃」，以協助開發跨境數位碳信用額交易的實驗框架。

該合作旨在探討海外投資者如何無縫接入在香港交易的代幣化自願碳信用額。該項目將由The Northern Trust Carbon Ecosystem™提供支援，這是一個全數位化平台，利用私人總帳數位區塊鏈技術，為數位碳信用額提供端到端的生命週期管理。該舉措將利用The Northern Trust Carbon Ecosystem的無縫結算體驗，按照其作為指定託管人的指示記錄、轉移和結算數位碳信用額。

「Ensemble計劃」於2024年啟動，是香港金融管理局的一項舉措，旨在支援和塑造香港代幣化生態系統的發展。該舉措的核心是Ensemble Sandbox，它目前正在促進不同領域的代幣化用例測試，包括綠色和永續金融。在Ensemble Sandbox中，Northern Trust將與其他行業先驅一起測試代幣化碳信用跨境貿易的框架。

Northern Trust宣布將於2024年9月正式啟動The Northern Trust Carbon Ecosystem。該生態系統將機構買家與專注於氣候解決方案的專案開發商聯繫起來，以避免、減少或消除大氣中的溫室氣體。買家可以直接從專案開發商購買數位碳信用額，並將其用於抵銷其排放足跡。

The Northern Trust Carbon Ecosystem可支援各種經核實的碳信用額，包括來自清除和避免的碳信用額，提供統一且完全透明的總帳。

Northern Trust策略合作夥伴、數位資產和金融市場集團主管Justin Chapman表示：「我們參與『Ensemble計劃』，標誌著我們在全球範圍內將數位資產創新與永續金融結合的重要一步。透過與香港的業內同行和監管機構合作，我們正在探索連接市場和促進跨境碳信用交易的新途徑。這項舉措體現了Northern Trust的合作推動創新策略，利用我們的碳生態系統和數位資產專業知識來幫助開發強大的市場基礎設施​​，從而加速氣候行動並使全球投資者受益。」

Northern Trust亞太區主管Angelo Calvitto表示：「亞太地區的金融和數位創新活力四射、發展迅速，無與倫比。香港正不斷鞏固其作為永續金融和代幣化領先樞紐的地位。Northern Trust參與『Ensemble計劃』，彰顯了我們致力於引領區域轉型，連接代幣化市場，構建跨境永續金融基礎設施，以賦能下一代金融服務的承諾。我們相信，這項合作計劃將為亞太地區充滿活力的市場帶來新的機遇，並協助塑造金融的未來。」

關於Northern Trust

首屈一指的財富管理、資產服務、資產管理和銀行業務供應商Northern Trust Corporation (Nasdaq：NTRS)為公司、機構、富裕家族和個人服務。Northern Trust於1889年在芝加哥成立，業務遍及全球，在美國24個州和華盛頓特區設有辦事處，並在加拿大、歐洲、中東和亞太地區設有22個分支機構。截至2025年3月31日，Northern Trust託管/管理的資產總值為16.9兆美元，資產管理規模達1.6兆美元。Northern Trust擁有逾135年的歷史，憑藉非凡的服務、財務專長以及誠信和創新而取得業界領先地位。敬請造訪我們的網站： northerntrust.com。關注我們：Instagram(戶名：@northerntrustcompany)或LinkedIn(戶名：Northern Trust)。

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