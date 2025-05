SLB OneSubsea und Subsea7 erhalten EPCI-Auftrag für das Ginger-Projekt von bp

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass bp seinem Joint Venture OneSubsea™ und Subsea7 einen umfangreichen Auftrag für die Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Installationsleistungen (EPCI) für das Ginger-Projekt vor Trinidad und Tobago erteilt hat.

Das Ginger-Projekt ist der erste Auftrag im Rahmen der globalen Rahmenvereinbarung zwischen bp und den Partnern der Subsea Integration Alliance, SLB OneSubsea und Subsea7.

Aufbauend auf einer langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit schafft diese Vereinbarung eine neue Arbeitsweise, die durch erhöhte Transparenz und frühzeitige Einbindung eine Optimierung auf Systemebene ermöglicht. Darüber hinaus definiert die Rahmenvereinbarung ein neuartiges Geschäftsmodell, das die Anreize für eine beschleunigte und maximierte Wertschöpfung für alle Beteiligten während der gesamten Laufzeit der gemeinsamen Projekte effektiv aufeinander abstimmt.

„Als wir diese langfristige strategische Vereinbarung mit bp geschlossen haben, war es unsere Absicht, gemeinsam die Leistung von Unterwasserprojekten zu stärken. Wir waren davon überzeugt, dass wir durch eine transparentere Bündelung unserer Kompetenzen, unseres Wissens und unserer Erfahrung mehr Projekte kosteneffizienter zum Abschluss bringen können“, sagte Mads Hjelmeland, CEO von SLB OneSubsea. „Die FID für Ginger ist ein bedeutender Erfolg für diese neue Art der Zusammenarbeit, und ich freue mich auf die Zukunft, sowohl für Ginger als auch darüber hinaus.“

Für das EPCI-Projekt Ginger wird SLB OneSubsea vier standardisierte vertikale Monobore-Unterwasserbäume und Tubing-Hanger liefern, die für eine schnelle Lieferung und Installation optimiert sind. Außerdem wird das Unternehmen den ersten hochintegrierten Druckschutzsystem-Verteiler (HIPPS) in der Region liefern, der erhebliche Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Umweltfreundlichkeit mit sich bringt. Subsea7 wird ein von Tauchern installiertes Verbindungssystem, eine flexible Produktionsflussleitung und die dazugehörige Infrastruktur liefern. Das Ginger-Feld von bp liegt vor der Südostküste der Insel Trinidad in einer Wassertiefe von bis zu 90 Metern.

„Dies ist ein spannendes und wichtiges Projekt für unsere neuartige globale Partnerschaft mit bp, die unsere EPCI-Zusammenarbeit auf Trinidad und Tobago ausweitet. Dank der Leistungsfähigkeit und Flexibilität unserer Partner Subsea7 und SLB OneSubsea können wir wichtige Ressourcen und Fachkenntnisse bereitstellen, um langfristigen Mehrwert zu schaffen und die bestmöglichen Gesamtbetriebskosten für das Ginger-Projekt zu erzielen“, sagte Olivier Blaringhem, CEO der Subsea Integration Alliance.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB OneSubsea

SLB OneSubsea treibt die neue Unterwasserära voran, die digitale und technologische Innovationen nutzt, um die Öl- und Gasförderung unserer Kunden zu optimieren, Unterwasseroperationen zu dekarbonisieren und das große Potenzial von Unterwasserlösungen zur Beschleunigung der Energiewende zu erschließen. OneSubsea ist ein Joint Venture von SLB, Aker Solutions und Subsea7 mit Hauptsitz in Oslo und Houston und 10.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter onesubsea.com.

Über Subsea Integration Alliance

Die Subsea Integration Alliance (SIA) ist eine strategische globale Allianz, die die Stärken von SLB OneSubsea und Subsea7 bündelt. Durch die enge Zusammenarbeit mit der SIA erhalten Kunden einzigartigen Zugang zu integrierten Unterwasserlösungen – einschließlich Feldentwicklungsplanung, EPCI-Vertragsmodellen, End-to-End-Projektabwicklung – und Lösungen für den gesamten Lebenszyklus. Weitere Informationen finden Sie unter subseaintegrationalliance.com.

