MultiBank Group signe un partenariat stratégique avec MAG pour tokéniser trois milliards de dollars d'actifs immobiliers

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--MultiBank Group, la plus grande institution de produits financiers dérivés au monde basée à Dubaï, vient de signer un accord historique de tokénisation de trois milliards de dollars avec MAG, le principal développeur immobilier aux Émirats arabes unis, et Mavryk, un chef de file de l'innovation blockchain, marquant ainsi la plus grande initiative de tokénisation d’actifs de monde réel (RWA) à ce jour. L’initiative met en évidence le lancement imminent de $MBG, le token utilitaire au cœur de l’écosystème de la finance numérique de nouvelle génération de MultiBank.

Le partenariat apportera les développements immobiliers à haute valeur ajoutée de MAG (The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, qui font partie du Keturah Resort, et Keturah Reserve) sur la blockchain, en les mettant à la disposition des investisseurs mondiaux via le marché RWA entièrement réglementé de MultiBank.io. Une fois lancés, les détenteurs d'actifs RWA pourront gagner un rendement distribué quotidiennement sur la plateforme MultiBank.io.

Le token $MBG permettra l'accès, le staking, les paiements de frais et l'engagement de la plateforme, le positionnant comme la couche d'infrastructure derrière les offres d'actifs numériques de qualité institutionnelle.

Dans le cadre de l'accord, MAG fournira son inventaire immobilier premium pour la tokénisation, tandis que Mavryk fournira l'infrastructure blockchain pour prendre en charge l'émission d'actifs sur chaîne et les intégrations DeFi. MultiBank Group supervisera la conformité réglementaire, la liquidité du marché secondaire et la gouvernance de la plateforme, trois aspects renforcés par l’utilité multicouche du token $MBG.

« Il ne s’agit pas seulement d’une transaction immobilière : c'est un cas d’utilisation parfait pour le token $MBG. En permettant un accès optimal à des biens tokénisés de trois milliards de dollars, MultiBank devient le pont entre la finance réglementée et l'infrastructure d'investissement de nouvelle génération. C’est ainsi que nous concrétisons le Web3 », déclare Zak Taher, fondateur et CEO de MultiBank.io.

Talal Moafaq Al Gaddah, vice-président exécutif de MAG, déclare : « Chez MAG, nous avons toujours été animés par l'excellence et la passion de façonner l'écosystème immobilier de demain. Le partenariat avec MultiBank Group marque une étape importante dans l’élargissement de l’accès aux développements de grande valeur et dans la mise à disposition de liquidités via la blockchain, tout en préservant des normes intransigeantes de transparence et de protection des parties prenantes ».

Alex Davis, fondateur et CEO de Mavryk, déclare : « Cette collaboration représente un changement de paradigme dans la manière d'accéder et de négocier les actifs de monde réel. En tirant parti de notre infrastructure avancée de tokénisation et de DeFi, nous transformons des développements historiques en opportunités d'investissement liquides et sans frontières. En collaboration avec MAG et MultiBank Group, nous jetons les bases technologiques d’un avenir transparent et évolutif dans lequel les actifs de qualité institutionnelle seront disponibles en un clic ».

Avec un modèle de rachat et de burn lié aux revenus de la plateforme et des récompenses de staking conçues pour encourager l'engagement à long terme, MultiBank Group offre une valeur tangible aux utilisateurs particuliers et institutionnels. Avec des frais réduits, des niveaux VIP, un accès à la plateforme de lancement et une exposition aux actifs de monde réel, le token $MBG est conçu pour récompenser la participation et stimuler la demande de l'écosystème.

La tokénisation initiale de trois milliards de dollars n'est que le début. La plateforme est conçue pour atteindre dix milliards de dollars d’actifs pour frayer le chemin à une nouvelle ère de propriété programmable et d’investissement numérique conforme, avec le $MBG comme point focal.

Clause de non-responsabilité juridique

The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, ne sont pas détenues, développées ni vendues par The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC ou ses filiales (« Ritz-Carlton »). MAG of Life FZ-LLC utilise les marques The Ritz-Carlton sous licence de Ritz-Carlton, qui n'a pas confirmé l'exactitude des déclarations ou représentations faites dans les présentes.

À propos de MultiBank Group

Fondé en 2005 en Californie (États-Unis), MultiBank Group est un leader mondial des produits financiers dérivés desservant plus de deux millions de clients dans une centaine de pays, et qui a affiché un volume quotidien de transactions dépassant les 35 milliards de dollars durant les quatre premiers jours d'avril 2025. Reconnu pour ses solutions de trading innovantes, sa conformité réglementaire stricte et son service à la clientèle hors pair, le groupe offre toute une gamme de services de courtage et de solutions de gestion d’actifs. Le groupe est réglementé sur les cinq continents par 17 autorités financières comptant parmi les plus réputées au monde. Les plateformes de trading primées de MultiBank Group permettent de bénéficier d’un effet de levier atteignant 500:1 sur une gamme variée de produits, dont le marché des changes, les métaux, les actions, les matières premières, les indices et les cryptomonnaies. MultiBank Group a reçu plus de 70 prix financiers pour son excellence en matière de trading et sa conformité réglementaire. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site web de MultiBank Group.

À propos de MAG

MAG est la branche de développement immobilier de MAG Group, un conglomérat multinational basé aux ÉAU fort de 46 ans d'histoire. MAG a été créé en 2003 et son portefeuille immobilier comprend des tours résidentielles emblématiques et des développements ultra luxueux qui sont considérés comme les premiers dans la région à intégrer des concepts axés sur le Bio Living et le bien-être. Engagé en faveur de l'excellence, MAG continue de façonner l'avenir de la vie urbaine, en réalisant des projets transformateurs qui améliorent les modes de vie et les communautés.

À propos de Mavryk

Mavryk est la blockchain Layer-1 conçue pour révolutionner la propriété d'actifs et alimenter la communauté RWA, en construisant la tokénisation des actifs de demain. En tirant parti de la tokénisation des RWA, des applications DeFi et d'une infrastructure robuste, Mavryk vise à transformer la façon dont les particuliers interagissent avec les actifs tokénisés. Notre vision est de créer une économie de réseau interconnectée grâce à l'intégration des RWA et de la DeFi.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.