MultiBank Group与MAG签署30亿美元房地产资产代币化战略合作协议

阿拉伯联合酋长国，迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 总部位于迪拜的全球最大金融衍生品机构MultiBank Group与阿联酋顶级房地产开发商MAG、领先区块链创新企业Mavryk签署了一项具有历史意义的30亿美元资产代币化协议，这标志着迄今为止全球规模最大的实物资产（RWA）代币化计划正式启动。该计划的核心是即将推出的实用型代币$MBG，它将作为MultiBank下一代数字金融生态系统的基石。

此次合作将使MAG旗下高端房地产项目实现区块链化，包括迪拜的The Ritz-Carlton Residences、隶属Keturah Resort的Creekside和Keturah Reserve，这些开发项目将通过MultiBank.io完全受监管的RWA交易平台面向全球投资者开放。资产上线后，持有者可通过MultiBank.io平台每日获取收益。

$MBG代币将支持访问、质押、费用支付和平台互动，使其成为机构级数字资产产品的基础设施层。

根据协议，MAG将提供其优质房地产库存进行代币化，Mavryk则负责提供支持链上资产发行和DeFi集成的区块链基础设施。MultiBank Group将负责监管合规、二级市场流动性和平台治理，这些都将通过$MBG代币的多层功用得到强化。

MultiBank.io创始人兼首席执行官Zak Taher表示，“这不仅是房地产交易，更是$MBG代币的标杆性应用场景。通过实现对30亿美元代币化房产的无缝投资，我们正在建立受监管金融与下一代投资基础设施的纽带，这才是Web3的真正落地。”

MAG高级执行副主席Talal Moafaq Al Gaddah表示，“MAG始终追求卓越，热衷于塑造未来的房地产景观。与MultiBank Group的合作开创了通过区块链技术拓宽高端地产投资渠道、释放资产流动性的新纪元，同时确保坚守透明度和投资者保护的最高标准。”

Mavryk创始人兼首席执行官Alex Davis指出，“这一合作体现了实物资产获取和交易的范式变革。依托我们先进的代币化和DeFi基础设施，我们正在将标志性地产开发项目转化为高流动性的无国界投资机遇。 通过与MAG和MultiBank Group的合作，我们正在为未来打造透明、可扩展的技术基石，让机构级资产将实现一键即达。”

通过与平台收入挂钩的代币回购销毁机制及长期质押奖励体系，MultiBank Group为零售和机构用户提供真实价值。从费用折扣、VIP特权到首发项目参与权和实物资产配置，MBG代币旨在奖励参与并推动生态系统需求。

首批30亿美元资产代币化仅是开端。该平台设计容量可达100亿美元资产规模，并以$MBG为价值锚点，开启可编程所有权与合规数字投资的新纪元。

法律声明

迪拜The Ritz-Carlton Residences、Creekside不属于The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC或其附属公司（“Ritz-Carlton”）所有、开发或销售。MAG of Life FZ-LLC 在获得Ritz-Carlton许可的情况下使用The Ritz-Carlton标志，但Ritz-Carlton并未确认此处所做任何声明或陈述的准确性。

关于MultiBank Group

MultiBank Group于2005年在美国加州成立，是金融衍生品领域的全球领导者，为100个国家的超过200万客户提供服务，2025年4月前四天的日交易量超过350亿美元。该集团以其创新的交易解决方案、严格的监管合规性和卓越的客户服务而著称，提供范围广泛的经纪服务和资产管理解决方案。它在五大洲受到全球17家最负盛名的金融机构的监管。集团屡获殊荣的交易平台就多样化的产品提供高达500:1的杠杆，包括外汇、金属、股票、商品、指数和加密货币。MultiBank Group已获得超过70个金融奖项，以表彰其卓越的交易服务和监管合规性。如需了解更多信息，请访网站。

关于MAG

MAG是MAG Group旗下的房地产开发公司，其母公司MAG Group是一家拥有46年历史的阿联酋跨国企业集团。MAG成立于2003年，目前其房地产投资组合涵盖从著名住宅塔楼、社区项目到融合生物生活理念和健康主题的超豪华开发项目——这些创新概念在区域内均属首创。秉持追求卓越的承诺，MAG始终引领城市生活的未来，通过变革性项目提升人们的生活方式与社区品质。

关于Mavryk

Mavryk是旨在彻底变革资产所有权模式、培育RWA（实物资产）生态的第1层区块链，致力于构建面向未来的资产代币化基础设施。通过整合RWA代币化技术、DeFi应用和强大的底层架构，Mavryk的目标是改变个人与代币化资产互动和利用代币化资产的方式。我们的愿景是通过RWA与DeFi的无缝融合，打造互联互通的网络化经济生态。

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