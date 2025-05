Owkin lance K Navigator, un copilote agentique révolutionnaire destiné à multiplier par 20 les avancées de la recherche biomédicale

NEW YORK & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, une entreprise leader dans le domaine de l’IA agentique, a lancé K Navigator, un copilote de recherche basé sur l’IA conçu pour révolutionner la science biomédicale. K Navigator est un terrain de jeu agentique où les chercheurs peuvent explorer, affiner et valider des hypothèses, accélérant ainsi la qualité et le rythme de leurs découvertes. Avec K Navigator, Owkin se rapproche de son objectif de développer la première superintelligence biologique artificielle (BASI) au monde.

Interface unique en langage naturel, K Navigator permet aux utilisateurs d’explorer et de visualiser les données, d’affiner les questions et de découvrir des informations avec facilité. Il accélère l’analyse documentaire de 26,5 millions d’articles scientifiques, révèle des domaines de recherche inexplorés et non publiés, et fournit une analyse plus précise, en s’appuyant sur 19 bases de données biomédicales comprenant des milliers de patients.

Accès exclusif à des données transcriptomiques spatiales de pointe - Il accède exclusivement à des données multiomiques spatiales récemment publiées à la résolution unicellulaire de MOSAIC Window,³ un sous-ensemble du plus grand jeu de données omiques spatiales en oncologie, et les analyse, offrant ainsi aux chercheurs des perspectives et une précision inégalées par tout autre copilote IA. Les données MOSAIC sont générées par des universités de premier plan en Europe et aux États-Unis.

Des performances supérieures - Pour les tâches liées à l’analyse d’ensembles de données publiques, K Navigator fait jeu égal avec de grands modèles de langage (y compris des modèles de raisonnement comme 03 d’OpenAI) et les surpasse dans la détection de modèles liés au cancer.⁴

Gratuit pour la communauté des chercheurs universitaires - K Navigator est gratuit pour les chercheurs universitaires afin de renforcer la première intelligence collective biomédicale agentique d’IA. Owkin travaille avec des institutions de renommée mondiale pour la façonner et l’améliorer en permanence. La prochaine mise à jour du produit inclura une collaboration transparente, le partage des résultats et l’organisation des projets, ainsi que des outils histologiques avancés pour le filtrage, le regroupement, la cartographie thermique et une analyse plus approfondie des lames de pathologie numérique.

Transformer la recherche au-delà de l’université - Plus tard cette année, Owkin lancera K Pro, un copilote d’IA étendu comprenant une suite d’agents visant à résoudre des défis pharmaceutiques complexes à travers l’exploration de données, la découverte de médicaments et le développement de médicaments.

Thomas Clozel, cofondateur et directeur général d’Owkin, déclare : « Au cours du siècle dernier, nous avons fait d’énormes progrès en chimie, progrès qui n’ont fait que s’accélérer avec l’aide de l’IA. Mais la biologie est un tout autre défi : elle est trop complexe pour l’esprit humain seul, avec ses vastes réseaux de gènes, de cellules et d’interactions. »

« Pour vraiment comprendre les maladies et mettre au point des remèdes pour les besoins médicaux non satisfaits, nous devons productiser la recherche en augmentant et en accélérant la découverte à tous les niveaux. C’est pourquoi nous avons développé K Navigator. L’objectif ultime de K est de rassembler de grands modèles de langage et des modèles de base avec des données à l’échelle du patient, afin que nous puissions nous rapprocher de la biologie de base et enfin saisir toute sa complexité. »

Ingo Ringshausen, chercheur principal à l’University College London et hématologue consultant à l’University College London Hospital, déclare : « Après ma première expérience pratique avec K Navigator, j’ai été immédiatement frappé par son exceptionnelle facilité d’utilisation. L’impact potentiel pour les équipes de recherche est évident, en particulier grâce à ses capacités robustes d’exploration des données multi-omiques des patients. »

Cécile Alanio, directrice adjointe du laboratoire d’immunologie clinique de l’Institut Curie, déclare : « K Navigator est un produit extraordinaire qui nous donne l’autonomie qui nous manquait pour explorer les données de manière indépendante. Il responsabilise les chercheurs tout en permettant aux bioinformaticiens de se concentrer sur des défis analytiques plus complexes. Ses fonctionnalités sont vraiment impressionnantes, elles nous permettent d’appréhender les données, et c’est ce que j’aime le plus. »

À propos d’Owkin

Owkin est une société d’IA agentique dont la mission est d’explorer la biologie complexe afin d’accélérer et d’intensifier la recherche pour la création de nouveaux traitements et diagnostics pour les patients. Owkin K, notre copilote IA, combine un accès inégalé aux données multimodales, une IA de pointe pour quantifier la biologie et une IA agentique pionnière pour atteindre la superintelligence artificielle biologique dans le futur.

Références

La productivité multipliée par 20 est une moyenne pour diverses tâches, par exemple : la génération d’un graphique transcriptomique spatial prend en moyenne 1 minute, contre 3 jours, et la caractérisation des cibles de médicaments (annotation) est en moyenne 75 % plus rapide avec K qu’avec les méthodes manuelles. L’inscription initiale comprend un accès gratuit à la version bêta pour une période d’évaluation de 6 mois. Nous sommes actuellement limités à un nombre restreint d’utilisateurs pour la période d’évaluation de notre version bêta de K-Navigator. Pour l’instant, l’accès est réservé à un petit groupe d’utilisateurs, et nous avons établi une liste d’attente pour tous les autres intéressés. MOSAIC est une initiative mondiale dirigée par Owkin et réunissant les meilleurs centres universitaires (Charité - Universitätsmedizin Berlin, Université de Pittsburgh, Institut Gustave Roussy, CHUV et Uniklinikum Erlangen), visant à créer le plus grand ensemble de données omiques et multimodales au monde en oncologie et à révolutionner les cibles thérapeutiques et la découverte de biomarqueurs. MOSAIC Window est un sous-ensemble de 60 patients du jeu de données MOSAIC. Ce jeu de données est pseudonymisé, prétraité et mis à disposition des chercheurs par l’intermédiaire de K-Navigator. Nous avons comparé K-Navigator à un sous-ensemble du benchmark public LAB-Bench. Sur la plupart des tâches, K-Navigator a des performances comparables à celles de tous les LLM testés, y compris les LLM de raisonnement. K-Navigator montre une supériorité sur la sous-tâche de signature oncogénique. Dans la signature oncogénique, on demande aux modèles d’identifier les gènes appartenant à des ensembles de gènes très spécifiques qui se comportent d’une certaine manière dans les modèles de cancer.

Avis juridique

Certains utilisateurs potentiels d’Owkin K peuvent être soumis à des réglementations anti-cadeaux ou anti-corruption en fonction de leur profession et de leur juridiction. Owkin recueille toutes les informations pertinentes auprès des utilisateurs potentiels afin de s’assurer que les lois anti-cadeaux et anti-corruption sont respectées dans toutes les juridictions. Owkin se réserve le droit de restreindre l’accès à certains utilisateurs qui ne sont pas autorisés à les accepter en vertu des réglementations en vigueur.

