Le Groupe TITAN annonce son partenariat avec « Investing For Purpose »

Le Groupe TITAN (Brussels:TITC) annonce son partenariat avec Investing For Purpose (IFP), une initiative grecque qui encourage l’investissement à impact en mettant en relation des investisseurs prêts à investir des capitaux à long terme avec des start-ups et des entreprises créatrices de retombées positives pour la société et l’environnement.

En rejoignant Investing For Purpose, TITAN accède à un large éventail d’entreprises grecques dotées d’une véritable raison d’être et en quête de financements. Il pourra sélectionner celles dans lesquelles il souhaite investir, en se concentrant sur celles qui présentent un intérêt pour son coeur de métier et en tenant compte des axes prioritaires de sa stratégie de développement durable, de critères financiers, ainsi que des objectifs poursuivis par les entreprises participant à l’initiative.

Le partenariat avec IFP, qui se concentre sur des thématiques telles que l’environnement, l’économie circulaire, l’éducation, la diversité et l'inclusion et bien d’autres, témoigne de la détermination de TITAN à soutenir des initiatives dont l’empreinte environnementale et sociale est positive. Dans le cadre de ce partenariat, TITAN proposera également aux entreprises retenues un programme de mentorat, afin de les aider à croître et à démultiplier leur impact.

En permettant à TITAN d’accéder potentiellement à des opportunités d’investissement intéressantes et lucratives, le partenariat du Groupe avec IFP recoupe son initiative de capital-risque, dans le cadre de laquelle le cimentier investira jusqu'à 40 millions d’euros à moyen terme, en contribuant au développement de start-ups et de fonds innovants et en renforçant sa stratégie de croissance. Cette initiative a déjà amené TITAN à investir dans six start-ups et deux fonds de capital-risque, nouant ainsi des liens qui lui permettront de relever les défis de l’industrie des matériaux de construction et de promouvoir la construction durable.

Leonidas Canellopoulos, Responsable du développement durable et de l’innovation pour le Groupe TITAN, se félicite de ce nouveau partenariat : « Chez TITAN, nous avons depuis toujours eu à coeur de créer une forme de valeur mixte, c'est-à-dire de combiner les rendements financiers avec un impact social et environnemental positif et quantifiable. Nous sommes dès lors ravis d'être le premier groupe multinational coté en bourse à rejoindre la communauté des investisseurs d’IFP, avec l’espoir de pouvoir acquérir des connaissances au contact de start-ups à impact et d’entreprises sociales. »

Markos Komondouros, cofondateur et associé d’Investing For Purpose, ajoute pour sa part : « En nous appuyant sur notre communauté, nous cherchons à provoquer un changement de paradigme dans le domaine de l’investissement. Nous sommes extrêmement heureux et reconnaissants qu’un groupe du calibre et de la notoriété internationale de TITAN adhère à notre vision. L’investissement à impact se développe à un rythme rapide en Grèce et il est pour nous très stimulant de pouvoir compter sur l’engagement actif de grandes multinationales. »

À propos du Groupe TITAN

Le Groupe TITAN est une entreprise internationale de premier plan active dans le secteur des matériaux de construction et d'infrastructure, dont les équipes ont à cœur de proposer des solutions innovantes pour contribuer à créer un monde meilleur. Le Groupe, qui réalise la majeure partie de son activité dans les marchés développés, emploie plus de 5 700 personnes ; il est présent dans plus de 25 pays occupant des positions de premier plan aux États-Unis, en Europe, y compris en Grèce, dans les Balkans et en Méditerranée orientale. Le Groupe participe également à des joint-ventures au Brésil et en Inde. Fort de ses 120 ans d'histoire, TITAN a toujours encouragé une culture familiale et entrepreneuriale pour ses employés et travaille sans relâche avec ses clients pour répondre aux besoins modernes de la société tout en favorisant une croissance durable dans un esprit de responsabilité et d'intégrité. TITAN s'est fixé un objectif de neutralité carbone pour 2050 et a fait valider ses objectifs de réduction de CO2 par l'initiative Science Based Targets (SBTi). La société est cotée sur Euronext et à la bourse d’Athènes. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet www.titan-cement.com.

À propos d’Investing For Purpose

IFP est une initiative grecque conçue pour contribuer activement au développement et au financement des entreprises à impact social et environnemental du pays. Le financement est assuré par la communauté des investisseurs d’IFP, composée de banques, d’entreprises, d’investisseurs providentiels et de family offices, qui entendent gérer leurs investissements dans le respect de leurs valeurs communes en matière de durabilité et d’inclusion. Grâce à sa communauté d’investisseurs, IFP a déjà réalisé neuf financements d’entreprises grecques à mission. En plus de mettre des fonds à disposition, IFP cherche également à faire évoluer la communauté des investisseurs grecs vers les formidables opportunités qu’offre l’investissement à impact en faveur d’un avenir durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.investing-for-purpose.com.