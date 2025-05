SLB OneSubsea e Subsea7 Obtêm Contrato EPCI para Projeto Ginger da bp

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje a concessão de um contrato substancial de engenharia, aquisição, construção e instalação (EPCI) pela bp à sua joint venture OneSubsea™ e à Subsea7 para o projeto Ginger na costa de Trinidad e Tobago.

O projeto Ginger é o primeiro projeto concedido no âmbito do contrato de marco mundial entre a bp e os parceiros da Subsea Integration Alliance, SLB OneSubsea e Subsea7.

Com base em um longo e bem-sucedido relacionamento, este contrato estabelece um novo modo de trabalho que torna possível a otimização em nível de sistema através de maior transparência e participação antecipada. Além disto, a estrutura define um novo modelo comercial que alinha efetivamente os incentivos para a criação de valor acelerada e maximizada entre todas as partes interessadas, ao longo da vida útil dos projetos conjuntos.

"Quando assinamos este contrato estratégico a longo prazo com a bp, tínhamos a intenção de intensificar em conjunto o desenvolvimento de projetos submarinos. Acreditávamos que, ao combinar nossas habilidades, conhecimento e experiência de forma mais transparente, poderíamos realizar mais projetos de modo mais rentável", disse Mads Hjelmeland, Diretor Executivo da SLB OneSubsea. "Conseguir a FID para a Ginger é uma vitória significativa para esta nova forma de trabalhar em conjunto e estou animando com o que está por vir, tanto para a Ginger como mais além.

Para o projeto Ginger EPCI, a SLB OneSubsea irá fornecer quatro árvores submarinas verticais padronizadas com furo único e suportes para tubos, otimizados para rápida entrega e instalação. Também irá fornecer o primeiro coletor com sistema de proteção contra pressão de alta integridade (HIPPS) da região, o que trará consideráveis melhorias ​​em segurança, eficiência e meio ambiente. A Subsea7 irá fornecer um sistema de conexão instalado por mergulhadores, uma linha de produção flexível e a infraestrutura associada. O projeto Ginger desenvolvido pela bp está localizado na costa sudeste da ilha de Trinidad, com profundidades de até 90 metros.

“Este é um projeto empolgante e importante para nossa nova estrutura mundial com a bp, o qual expande nossa cooperação EPCI para Trinidad e Tobago. Graças à capacidade e agilidade de nossos parceiros Subsea7 e SLB OneSubsea, contribuímos com ativos e experiência essenciais para gerar valor a longo prazo e entregar o melhor custo total de propriedade possível no projeto Ginger", disse Olivier Blaringhem, Diretor Executivo da Subsea Integration Alliance.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB OneSubsea

A SLB OneSubsea está impulsionando a nova era submarina ao aproveitar a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás de nossos clientes, descarbonizar as operações submarinas e liberar o grande potencial das soluções submarinas para acelerar a transição energética. A OneSubsea é uma joint venture com apoio da SLB, Aker Solutions e Subsea7, com sedes em Oslo e Houston, e 10.000 funcionários ao redor do mundo. Saiba mais em onesubsea.com.

Sobre a Subsea Integration Alliance

A Subsea Integration Alliance (SIA) é uma aliança estratégica internacional que combina os pontos fortes da SLB OneSubsea e da Subsea7. A cooperação com a SIA oferece aos clientes acesso exclusivo a soluções submarinas integradas, incluindo planejamento de desenvolvimento de campos, modelos de contratação EPCI, execução plena de projetos e soluções para todo o ciclo de vida. Saiba mais em subseaintegrationalliance.com.

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas:

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas", nos termos das leis federais de valores mobiliários dos EUA — ou seja, declarações sobre o futuro, e não sobre eventos passados. Tais declarações frequentemente contêm palavras como "esperar", "poder", "estimar", "pretender", "antecipar", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras similares. Declarações prospectivas abordam questões que são, em diferentes graus, incertas, como previsões ou expectativas em relação à implantação, ou benefícios antecipados, de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções relacionadas à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e mudanças climáticas globais; e melhorias em procedimentos operacionais e tecnologias. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, incapacidade de alcançar metas de emissões de carbono líquidas negativas; incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulamentares que abordam preocupações ambientais, incluindo abordando o impacto das mudanças climáticas globais; o cronograma ou recebimento de aprovações e licenças regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB registrados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou se as suposições subjacentes se revelarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas à data deste comunicado de imprensa, e a SLB renuncia a qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

