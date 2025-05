MultiBank Group sluit strategisch partnerschap met MAG om $ 3 miljard aan vastgoedactiva te tokeniseren

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--MultiBank Group, 's werelds grootste financiële derivateninstelling uit Dubai heeft een historische tokenisatieovereenkomst van $ 3 miljard gesloten met MAG, de toonaangevende vastgoedontwikkelaar uit de VAE, en Mavryk, een toonaangevende innovator op het gebied van blockchain. Dit is het grootste internationale praktische initiatief op het gebied van vastgoedtokenisatie tot op heden. Het initiatief benadrukt de nakende introductie van $MBG, het utility-token dat centraal staat in het digitale financiële ecosysteem van de volgende generatie van MultiBank.

