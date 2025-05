Owkin lanceert K Navigator, een baanbrekende agentische copiloot om doorbraken in biomedisch onderzoek 20 keer te versnellen

NEW YORK & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, een toonaangevend agentisch AI-bedrijf, introduceert K Navigator. Deze AI-aangedreven onderzoeksco-piloot is ontworpen om de biomedische wetenschap te revolutioneren. K Navigator is een agentische speeltuin waar onderzoekers hypothesen kunnen verkennen, verfijnen en valideren, waardoor de kwaliteit en het tempo van hun ontdekkingen in de versnelling wordt gezet.

