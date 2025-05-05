SLB OneSubsea與Subsea7獲得bp Ginger專案的EPCI合約

休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB (NYSE: SLB)今日宣布，bp已將千里達和多巴哥Ginger海上專案的一項重大工程、採購、施工及安裝(EPCI)合約授予SLB旗下的OneSubsea™合資企業以及Subsea7。

Ginger專案是bp與Subsea Integration Alliance的合作夥伴SLB OneSubsea和Subsea7之間的全球架構協議下授予的第一個專案。

在長期以來成功的合作關係基礎上，該協議確立了一種新的合作模式，透過提高透明度和早期參與度來實現系統層面的最佳化。此外，該架構定義了一種新穎的商業模式，能有效地協調各利害關係人的激勵機制，以便在共同專案的整個生命週期內加快並最大化價值創造。

SLB OneSubsea執行長Mads Hjelmeland表示：「當我們最初與bp達成這項長期策略協議時，目的是共同提升海底專案的績效。我們相信，透過更透明地整合我們的技能、知識和經驗，我們能夠以更具成本效益的方式推進更多專案。為Ginger專案促成最終投資決策是這種新合作模式的重大勝利，我對Ginger專案以及未來的發展前景感到非常期待。」

對於Ginger EPCI專案，SLB OneSubsea將交付四套標準化的垂直單井筒海底採油樹和油管懸掛器，這些設備經過最佳化，可加快交付和安裝速度。該公司還將交付該地區第一個高完整性壓力保護系統(HIPPS)歧管，這將在安全、效率和環境效益方面帶來顯著提升。Subsea7將提供一套由潛水夫安裝的連接系統、一條柔性生產出油管以及相關基礎設施。bp的Ginger專案開發區域位於千里達島的東南海岸外，水深可達90米。

Subsea Integration Alliance執行長Olivier Blaringhem表示：「對於我們與bp達成的這一新穎的全球架構協議而言，這是一個令人振奮的重要專案，它將我們的EPCI合作擴展到了千里達和多巴哥。憑藉我們的合作夥伴Subsea7和SLB OneSubsea的能力和靈活性，我們提供了關鍵資產和專業知識，以創造長期價值，並在Ginger專案上實現盡可能最佳的整體擁有成本。」

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

關於SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推動新的海底時代，利用數位和技術創新來實現客戶石油和天然氣生產的最佳化，實現海底作業的脫碳，並釋放海底解決方案的巨大潛力，以加快能源轉型。OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支援的合資企業，總部位於奧斯陸和休斯頓，在全球擁有1萬名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪onesubsea.com。

關於Subsea Integration Alliance

Subsea Integration Alliance (SIA)是一個策略性的全球聯盟，整合了SLB OneSubsea和Subsea7的優勢。透過與SIA密切合作，客戶能夠獨特地獲取整合海底解決方案，包括油田開發規劃、EPCI合約模式、端對端專案交付以及全生命週期解決方案。如欲瞭解更多資訊，請造訪subseaintegrationalliance.com。

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