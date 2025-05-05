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SLB OneSubsea与Subsea7获得bp Ginger项目的EPCI合同

新的合作模式助力特立尼达和多巴哥海上项目做出最终投资决策(FID)

original 位于巴西陶巴特的SLB OneSubsea设施。

位于巴西陶巴特的SLB OneSubsea设施。

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB)今日宣布，bp已将特立尼达和多巴哥Ginger海上项目的一项重大工程、采购、施工及安装(EPCI)合同授予SLB旗下的OneSubsea™合资企业以及Subsea7。

Ginger项目是bp与Subsea Integration Alliance的合作伙伴SLB OneSubsea和Subsea7之间的全球框架协议下授予的首个项目。

基于长期以来成功的合作关系，该协议确立了一种新的合作模式，通过提高透明度和早期参与度来实现系统层面的优化。此外，该框架定义了一种新颖的商业模式，能有效地协调各利益相关方的激励机制，以便在联合项目的整个生命周期内加速并最大化价值创造。

SLB OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示：“当我们最初与bp达成这项长期战略协议时，目的是共同提升海底项目的绩效。我们相信，通过更透明地整合我们的技能、知识和经验，我们能够以更具成本效益的方式推进更多项目。为Ginger项目促成最终投资决策是这种新合作模式的重大胜利，我对Ginger项目以及未来的发展前景感到非常期待。”

对于Ginger EPCI项目，SLB OneSubsea将交付四套标准化的垂直单井筒海底采油树和油管悬挂器，这些设备经过优化，可加快交付和安装速度。该公司还将交付该地区首个高完整性压力保护系统(HIPPS)管汇，这将在安全、效率和环境效益方面带来显著提升。Subsea7将提供一套由潜水员安装的连接系统、一条柔性生产出油管以及相关基础设施。bp的Ginger项目开发区域位于特立尼达岛的东南海岸外，水深可达90米。

Subsea Integration Alliance首席执行官Olivier Blaringhem表示：“对于我们与bp达成的这一新颖的全球框架协议而言，这是一个令人振奋的重要项目，它将我们的EPCI合作拓展到了特立尼达和多巴哥。凭借我们的合作伙伴Subsea7和SLB OneSubsea的能力和灵活性，我们提供了关键资产和专业知识，以创造长期价值，并在Ginger项目上实现尽可能最佳的总体拥有成本。”

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推动新的海底时代，利用数字和技术创新来优化客户的石油和天然气生产，实现海底作业的脱碳，并释放海底解决方案的巨大潜力，以加速能源转型。OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支持的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有1万名员工。如需了解更多信息，请访问onesubsea.com

关于Subsea Integration Alliance

Subsea Integration Alliance (SIA)是一个战略性的全球联盟，整合了SLB OneSubsea和Subsea7的优势。通过与SIA紧密合作，客户能够独特地获取集成海底解决方案，包括油田开发规划、EPCI合同模式、端到端项目交付以及全生命周期解决方案。如需了解更多信息，请访问subseaintegrationalliance.com

关于前瞻性陈述的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性陈述”，即关于未来而非过去事件的陈述。此类语句通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其它类似的表达。前瞻性陈述涉及不同程度上不确定的事项，例如关于SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发展和环境问题的目标、计划和预测的陈述；关于能源运输与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些陈述存在风险和不确定性，其中包括但不限于无法实现净负碳排放目标；无法实现由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；解决环境问题的立法和监管举措，包括应对全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新10-K、10-Q和8-K表格中详细说明的其他风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个出现（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况。无论是由于新的信息、未来事件或是其他原因，SLB概不承担任何公开更新或修订此类陈述的意图或义务。

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