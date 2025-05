AGC Biologics geht Partnerschaft mit Novelty Nobility für die Entwicklung von Zelllinien und die Vorbereitungen für die Phase I eines Antikörper-Wirkstoffkandidaten ein

KOPENHAGEN, Dänemark und CHIBA, Japan--(BUSINESS WIRE)--AGC Biologics, Ihr kompetenter CDMO-Experte, hat heute eine mehrphasige Partnerschaft mit Novelty Nobility Inc. bekannt gegeben, einem Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Südkorea, das sich in der klinischen Phase befindet. Novelty Nobility wird das Fachwissen und die proprietäre CHEF1®-Expressionstechnologie von AGC Biologics für die Entwicklung von Zelllinien nutzen und sich über eine Partnerschaft mit den Standorten von AGC Biologics in Kopenhagen (Dänemark) und Chiba (Japan) auf klinische Studien der Phase I vorbereiten.

Novelty Nobility entwickelt innovative Antikörpermedikamente, darunter bispezifische Antikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs). Das Unternehmen entwickelt derzeit in den Vereinigten Staaten zwei klinische Wirkstoffe in den Bereichen Immunologie und Onkologie.

AGC Biologics wird in seinem Werk in Kopenhagen die Zelllinie entwickeln und eine Master-Zellbank (MCB) für den ersten bispezifischen Antikörper-Wirkstoffkandidaten von Novelty Nobility aufbauen. Nach dem Aufbau des MCB wird sich die zweite Phase der Partnerschaft auf die erweiterte Prozessentwicklung und die Vorbereitung der GMP-konformen Produktion am Standort von AGC Biologics in Chiba konzentrieren. Die erste Phase des Projekts begann im März.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Novelty Nobility, in deren Rahmen wir unsere CHEF1-Plattform für einen neuartigen bispezifischen Antikörper einsetzen werden, um die Entwicklung dieses vielversprechenden Kandidaten für klinische Studien voranzutreiben“, erklärte Kasper Møller, Chief Technical Officer und Executive Vice President von AGC Biologics. „Unsere Expertise in der Entwicklung von Zelllinien in Kopenhagen ist strategisch auf die Ziele von Novelty Nobility abgestimmt, und wir sind überzeugt, dass wir eine solide Grundlage für ihr therapeutisches Entwicklungsprogramm bieten können.“

„Durch die Partnerschaft zwischen Chiba und unserem Team in Kopenhagen erhält Novelty Nobility Zugang zu erstklassigen Experten für die Entwicklung von Zelllinien und kann gleichzeitig seine regionalen Verbindungen aufrechterhalten“, erklärte Susumu Zen-in, Senior Vice President und General Manager von AGC Biologics Chiba. „Wenn Kunden mit uns zusammenarbeiten, profitieren sie von unserem gesamten globalen Netzwerk – wir finden das richtige Fachwissen, wo immer es vorhanden ist, und stellen Teams zusammen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, unabhängig davon, wo die Arbeit ausgeführt wird. Dieser Ansatz unterstützt uns bereits in der gesamten APAC-Region und führt zu Vorteilen sowohl für Novelty Nobility als auch für AGC Biologics.

Die CHEF1-Expressionstechnologie von AGC Biologics ist eine bewährte Plattform für die Zelllinienentwicklung mit einer Erfolgsbilanz bei der Herstellung stabiler Zelllinien für eine Vielzahl von Biologika. Mit fünf kommerziellen Produkten auf dem Markt und 54 entwickelten Molekülen bietet die Plattform einen zuverlässigen und effizienten Weg zum Erfolg. Die Zelllinienplattform zeichnet sich durch die Handhabung komplexer Moleküle aus und bietet Lösungen für anspruchsvolle Biologika, die spezielle Expressionssysteme erfordern. Die CHEF1-Plattform ist zudem lizenzgebührenfrei, wodurch den Kunden keine zusätzlichen Kosten entstehen, wenn ihre Produkte die klinischen Phasen bis zur Markteinführung durchlaufen.

AGC Biologics bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen für die Herstellung von Arzneimitteln auf Säugetierbasis, von der Zelllinienentwicklung bis zur kommerziellen Herstellung. Dies ermöglicht es unseren Partnern, ihre Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen und Patienten lebensverändernde Therapien anzubieten. Bitte besuchen Sie www.agcbio.com/capabilities/mammalian, um weitere Informationen zu erhalten.

Über Novelty Nobility Inc.

Novelty Nobility ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das zweckmäßige Antikörper entwickelt, um Patienten einen bedeutenden therapeutischen Nutzen zu bieten. Ausgehend vom angestrebten Ziel entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, indem es die richtige Antikörpermodalität auf die zugrunde liegenden Mechanismen einer bestimmten Krankheit abstimmt. Dieser Ansatz mit „guten“ Antikörpern kann zwar in vielen Behandlungen eingesetzt werden, diese Vielseitigkeit ist jedoch nicht automatisch gegeben. Sie wird durch unsere designorientierte Plattform zur Antikörperentdeckung PREXISE®-D unterstützt, um für jede Anwendung die besten Ergebnisse zu gewährleisten.

Über AGC Biologics

AGC Biologics ist eine weltweit führende biopharmazeutische Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), die sich zu höchsten Servicestandards verpflichtet hat. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern bieten wir freundliche und fachkundige Dienstleistungen an. Wir stellen erstklassige Entwicklungs- und Herstellungsleistungen für therapeutische Proteine auf Basis von Säugetierzellen und Mikroorganismen, Plasmid-DNA (pDNA), Messenger-RNA (mRNA), virale Vektoren und gentechnisch veränderte Zellen bereit. Unser globales Netzwerk erstreckt sich über die USA, Europa und Asien mit Standorten in Seattle (Washington), Boulder und Longmont (Colorado), Kopenhagen (Dänemark), Heidelberg (Deutschland), Mailand (Italien) sowie Chiba und Yokohama (Japan). Derzeit beschäftigen wir weltweit über 2.800 Teammitglieder. AGC Biologics ist Teil des Geschäftsbereichs Life Science von AGC Inc., der sich mit mehr als zehn Standorten auf Biopharmazeutika, fortschrittliche Therapien, niedermolekulare pharmazeutische Wirkstoffe und Agrochemikalien konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.agcbio.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.