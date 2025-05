SLB OneSubsea en Subsea7 krijgen een EPCI-contract voor het Ginger-project van bp

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) maakte vandaag bekend dat bp aan de joint venture OneSubsea™ en Subsea7 een belangrijk EPCI-contract (contract voor Engineering, Procurement, Construction & Installation) heeft toegekend voor het Ginger-project buiten de kust van Trinidad en Tobago.

Het Ginger-project is de eerste projectgunning onder de globale raamovereenkomst tussen bp en de Subsea Integration Alliance-partners SLB OneSubsea en Subsea7.

Op basis van een jarenlange succesvolle relatie, bepaalt deze overeenkomst een nieuwe manier van werken die zorgt voor optimalisatie op systeemniveau aan de hand van meer transparantie en vroegtijdig engagement.

