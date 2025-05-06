MultiBank Group與MAG簽署戰略合作協議，將價值30億美元的不動產資產代幣化

阿拉伯聯合大公國，杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部設於杜拜的全球最大金融衍生性商品機構MultiBank Group已與阿拉伯聯合大公國首屈一指的房地產開發商MAG以及一流區域鏈創新者Mavryk簽訂一項價值30億美元的歷史性代幣化協議。這項協議是全球迄今為止規模最大的現實世界資產 (RWA) 代幣化案例，讓世人注意到即將推出的$MBG——位居MultiBank下世代數位金融生態系統核心的一款代幣。

透過這次合作，MAG主導的高價房地產開發案——杜拜Ritz-Carlton公寓、Keturah渡假村內的Creekside以及Keturah Reserve將被納入區塊鏈，並透過MultiBank.io接受全面監管的RWA市場向全球投資者開放投資買賣。一旦推出之後，RWA資產的持有者便能夠在MultiBank.io平台上賺取每日分配的收益。

$MBG代幣被定位成機構級數位資產產品背後的基礎機制，可用於投資買賣、質押、支付費用和平台參與。

根據該協議的部分內容，MAG將提供旗下頂級不動產進行代幣化；Mavryk則提供區塊鏈基礎設施來支援發行鏈上資產並進行去中心化金融 (DeFi) 整合；MultiBank Group將負責監管合規、次級市場流動性和平台管理。這些都得到$MBG代幣多重用途的支援。

「這不僅是一件不動產開發案，也是$MBG代幣的旗艦級使用案例。無縫開放價值30億美元的代幣化資產供投資人買賣，讓MultiBank成為連結受監管金融資產與下一代投資基礎設施間的橋樑。我們用這種方式讓Web3從理念變成事實。」MultiBank.io創辦人暨執行長Zak Taher說。

MAG高級執行副主席Talal Moafaq Al Gaddah表示：「MAG一向追求卓越表現，並積極塑造未來的房地產市場。與MultiBank Group的合作可拓展投資者接觸高價開發案的機會，並透過區塊鏈釋出流動性，同時堅持透明度和保護利害關係人的標準，是一項里程碑式成就。」

Mavryk創辦人暨執行長Alex Davis表示：「這場合作無異是現實世界資產投資和交易方式的典範轉移。本公司運用先進代幣化和DeFi基礎設施，將具有里程碑意義的開發成果轉變為無邊界的流動投資機會。我們與MAG和MultiBank Group攜手，為透明、可擴展的未來奠定技術基礎。在未來的世界裡，只要輕輕點一下按鈕就可以獲得機構級的資產。」

MultiBank Group採用與平台收入掛鉤的回購銷毀模式，並提供質押獎勵鼓勵長期參與，為散戶和機構使用者提供具體價值。$MBG代幣設計有費用折扣、VIP等級、使用發行平台和接觸現實世界資產等機制，鼓勵參與並推動生態系統需求。

這項價值30億美元的第一個代幣化個案只是個開始。該平台計畫將經手的資產價值擴大至最高100億美元，以$MBG為基礎，為程式化所有權與合規數位投資的新世代提供舞台。

法律免責聲明

Ritz-Carlton Hotel Company, LLC或其子公司（以下簡稱「Ritz-Carlton」）並不擁有、開發或出售杜拜Ritz-Carlton公寓和Creekside。MAG of Life FZ-LLC經Ritz-Carlton授權使用Ritz-Carlton商標；Ritz-Carlton尚未確認本新聞稿內任何聲明或陳述的正確性。

關於MultiBank Group

MultiBank Group於2005年在美國加州成立，是金融衍生品領域的全球領導者，為100個國家的超過200萬客戶提供服務。在2025年4月的前四天中，該公司的日交易量逾350億美元。該集團以其創新的交易解決方案、嚴格的監管合規和卓越的客戶服務而著稱，提供多樣化經紀服務和資產管理解決方案。它在五大洲受全球17家最負盛名的金融機構監管。該集團的交易平台多次獲獎肯定，提供包括外匯、金屬、股票、商品、指數和加密貨幣在內的大量產品高達500：1的槓桿。MultiBank Group在交易服務和監管合規方面的非凡表現已獲得超過70種金融獎肯定。如欲瞭解更多資訊，請造訪MultiBank Group的網站。

關於MAG

MAG是總部位於阿拉伯聯合大公國、營運史長達46年的跨國企業集團MAG集團旗下房地產開發機構。MAG成立於2003年，目前的房地產投資組合包括知名住宅大樓和社區，以及結合環保生活和健康理念的頂級開發案，在該地區尚屬首見。MAG致力追求卓越，不斷塑造城市生活的未來，推出可提升生活和社區的變革性開發案。

關於Mavryk

Layer-1區塊鏈Mavryk以徹底變革資產所有權並健全RWA社區為宗旨，為明日的資產代幣化奠定基礎。Mavryk利用RWA代幣化、DeFi應用程式和強大的基礎設施，改變個人與代幣化資產的互動方式，以及利用代幣化資產的管道。我們的願景是無縫整合RWA與DeFi，打造互聯互通的網路經濟。

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