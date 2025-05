Decent Cybersecurity tritt dem Rat der slowakischen Exporteure bei, um die europäischen Cybersicherheitsausfuhren zu stärken

BRATISLAVA, Slowakei--(BUSINESS WIRE)--Decent Cybersecurity, ein führender europäischer Anbieter von Post-Quanten-Sicherheitslösungen, gibt seine Mitgliedschaft im Rat der slowakischen Exporteure (CSE) bekannt und bekräftigt damit sein Engagement für den Ausbau der Ausfuhr fortschrittlicher Cybersicherheitslösungen auf den globalen Märkten.

Diese strategische Partnerschaft verbindet das Know-how von Decent Cybersecurity im Bereich des Schutzes kritischer Infrastrukturen mit der etablierten Exportförderungsplattform des CSE. Als Unternehmen mit Sicherheitsfreigaben auf nationaler, EU- und NATO-Ebene („Secret“) bringt Decent Cybersecurity spezialisiertes Wissen in den Bereichen Post-Quanten-Sicherheit, Blockchain-Technologie und Lösungen für das Weltraumverkehrsmanagement in das Netzwerk des Rates ein.

„Der Beitritt zum Rat der slowakischen Exporteure ist eine bedeutende Chance, die Position der Slowakei auf dem globalen Cybersicherheitsmarkt zu stärken“, sagte Matej Michalko, Gründer und CEO von Decent Cybersecurity und langjähriger Experte für Post-Quanten-Kryptografie und Blockchain. „Da Cyberbedrohungen sich ständig weiterentwickeln, sind unsere fortschrittlichen Lösungen international zunehmend gefragt, und der CSE bietet die ideale Plattform, um unsere Reichweite zu vergrößern.“

Lukas Parizek, Vorsitzender des Rates der slowakischen Exporteure und ehemaliger Staatssekretär im Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Slowakischen Republik, begrüßte das neue Mitglied: „Die spezialisierte Expertise von Decent Cybersecurity in den Bereichen Post-Quanten-Sicherheit und Schutz kritischer Infrastrukturen entspricht genau dem hochwertigen Exportpotenzial, das die Slowakei entwickeln muss. Die Mitgliedschaft des Unternehmens stärkt unsere gemeinsamen Fähigkeiten im schnell wachsenden Cybersicherheitssektor.“

Die Zusammenarbeit wird sich auf die Förderung der slowakischen Cybersicherheitskompetenz auf internationalen Märkten konzentrieren, mit besonderem Schwerpunkt auf der EU, der NATO und aufstrebenden Märkten, die nach fortschrittlichen Sicherheitslösungen suchen.

Über Decent Cybersecurity

Decent Cybersecurity bietet fortschrittliche europäische Cybersicherheitslösungen, die auf Post-Quanten-Sicherheit und den Schutz kritischer Infrastrukturen spezialisiert sind. Das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 27001 zertifiziert und verfügt über nationale, EU- und NATO-Sicherheitsfreigaben der Stufe „Secret“. Als Gründungsmitglied der Critical Infrastructure Association of the Slovak Republic implementiert Decent Cybersecurity robuste Sicherheitsprotokolle für kritische Infrastrukturen und sensible Daten in verschiedenen Branchen.

Über den Rat der slowakischen Exporteure

Der Rat der slowakischen Exporteure wurde 2020 als Reaktion auf die Auswirkungen von COVID-19 auf lokale Unternehmen gegründet. Mit über 130 unterstützenden Unternehmen verbindet diese Geschäftsplattform Exporteure und erleichtert den Dialog mit staatlichen Institutionen, internationalen Organisationen und Finanzinstituten. Der Rat kommuniziert öffentlich zur Unterstützung slowakischer Exporteure, bietet exportbezogene Hilfe, organisiert Networking-Veranstaltungen und verbindet relevante Akteure im internationalen Handel. Die Organisation ist mit der BRONZE-Zertifizierung der „European Cluster Excellence Initiative“ ausgezeichnet und auf europäischer Ebene tätig.

