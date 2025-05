Estée Lauder inaugura el Skin Longevity Institute en Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Estée Lauder anuncia una alianza exclusiva con Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection en Costa Rica, estrenando su primer Skin Longevity Institute en el continente americano dentro de Casa de Agua Spa del resort de renombre internacional. Ubicado junto a una de las cinco “Zonas Azules” del mundo, regiones reconocidas por su alta concentración de personas centenarias, Hacienda AltaGracia ofrece un viaje transformador que se basa en prácticas de longevidad de confianza. La programación y los tratamientos inmersivos dirigidos por la experiencia están diseñados para despertar la vitalidad, restablecer el equilibrio y reconectar a los huéspedes con las sencillas alegrías de la vida inspirados por el entorno natural del resort. Basados en más de 15 años de investigación de la longevidad de la piel, el Estée Lauder Skin Longevity Institute en Hacienda AltaGracia ofrece a los huéspedes una experiencia inmersiva única que fusiona el lujoso cuidado de la piel de Re-Nutriv impulsado por la ciencia de Longevidad de la Piel de vanguardia. “Estamos muy entusiasmados con la inauguración del Estée Lauder Skin Longevity Institute en Hacienda AltaGracia. Cuando lanzamos nuestra plataforma Skin Longevity aquí hace más de un año, sabíamos que esto era sólo el comienzo”, dijo Justin Boxford, presidente de Marca Global de Estée Lauder. “Hacienda AltaGracia realmente es un lugar diferente a cualquier otro, que honra a la rica cultura local y las prácticas de estilo de vida mientras les brinda a los huéspedes experiencias de lujo sin igual y servicio personalizado, ambos son el alma de la marca Estée Lauder. A través de exclusivos tratamientos antiedad de cuidado de la piel y activaciones de bienestar holístico, el Skin Longevity Institute brindará la última experiencia elevada de Estée Lauder para huéspedes, todo ello inspirado por nuestra experiencia en la ciencia de la longevidad de la piel”. “En Hacienda AltaGracia, estamos buscando de manera permanente formas significativas de brindar apoyo a nuestros huéspedes en su viaje personal hacia la buena vida”, señaló Vivianne Garcia-Tunon, vicepresidenta de Bienestar de Auberge Resorts Collection. “El lanzamiento del Estée Lauder Skin Longevity Institute en Hacienda AltaGracia representa una evolución emocionante de nuestra programación de bienestar inmersiva, que integra sin dificultad a las avanzadas prácticas de longevidad en el cuidado de la piel respaldadas por la ciencia y la fuerza restauradora de nuestro entorno natural. Esta alianza les ofrece a nuestros huéspedes una verdadera oportunidad única para sentirse animados, nutridos e inspirados”. Estée Lauder ha agregado tres tratamientos faciales Re-Nutriv nuevos exclusivos de AltaGracia, que combinan la tecnología antiedad SIRTIVITY-LP™ patentada por la marca, con ingredientes preciosos y excepcionales y rituales de alto impacto. Cada tratamiento está diseñado para brindar resultados excepcionales y personalizados, mientras le dan vida a la filosofía de Longevidad de la Piel de la marca a través de un viaje multisensorial y totalmente inmersivo. Además de los tratamientos faciales, los esteticistas usarán EstéeLab Skin Pro, el diagnóstico para la piel más elevado de la marca, a fin de analizar la piel y desarrollar un protocolo facial personalizado para los huéspedes. A través de la alianza, Hacienda AltaGracia hospedará a los principales profesionales del bienestar para residencias in situ, al ofrecer programación personalizada basada en los principios de la longevidad. En Hacienda AltaGracia, se contará con la presencia de dos miembros de Longevity Collective de Estée Lauder para la inauguración en mayo del Skin Longevity Institute: Manjit Devgun , coach mental y profesional del movimiento consciente, conducirá sesiones destinadas a revelar nuevas profundidades de la longevidad y el bienestar a través de modalidades de sanación energética, trabajo de respiración rejuvenecedor y movimiento consciente. Manjit también creó una meditación personalizada que se incorporará al comienzo de cada tratamiento Re-Nutriv en el Skin Longevity Institute.

, esteticista renombrada y embajadora global de cuidado de la piel Re-Nutriv de Estée Lauder, brindará tratamientos personalizados que combinan el lujoso cuidado de la piel Re-Nutriv con sus distintivas técnicas faciales para proporcionar la última experiencia transformadora a los huéspedes. Las demás residencias se anunciarán en los próximos meses. Para obtener más información, visite https://aubergeresorts.com/altagracia/wellness/spa/ Acerca de Estée Lauder Estée Lauder es la marca insignia de The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, una de las primeras mujeres empresarias del mundo, la marca continúa hoy con su legado de crear productos de maquillaje y cuidado de la piel innovadores, sofisticados y de gran rendimiento, así como fragancias icónicas, todo ello con un profundo conocimiento de las necesidades y deseos de las mujeres. En la actualidad, Estée Lauder conecta con las mujeres en más de 150 países y territorios de todo el mundo y en decenas de puntos de contacto, desde las tiendas hasta los medios digitales. Y cada una de estas relaciones refleja sistemáticamente el poderoso y auténtico punto de vista de mujer a mujer de Estée. Acerca de Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection Hacienda AltaGracia, la primera propiedad en América Central de Auberge Resorts Collection, está oculta entre las exuberantes montañas de Pérez Zeledón en la región sur de Costa Rica. El resort de lujo, originalmente concebido y desarrollado como un retiro familiar y finca de café, cuenta con 50 espaciosas casitas de estilo hacienda. Los amplios patios y terrazas ofrecen privacidad y exploración; las espectaculares paredes de cristal trasladan la naturaleza circundante al interior; las aventuras inmersivas y las experiencias de bienestar holístico atraen la desconexión e invitan a la conexión con la comunidad local. La propiedad ofrece 180 acres de un bosque agreste que posee una finca de café y una huerta que ofrecen destinos gastronómicos en AltaGracia con las increíbles flora y fauna de la región mientras brinda una cocina de temporada que estimula al explorador que hay en cada uno de nosotros. Casa de Agua, Wellbeing by Auberge, es el santuario del bienestar del resort, que guía a los huéspedes por un viaje transformador enraizado en una profunda conexión con la Madre Tierra y las tradiciones sanadoras de las Zonas Azules. Este espacio amplio, que presenta programas comisariados dirigidos por profesionales del bienestar renombrados a nivel mundial, está diseñado para una renovación y restauración profundas. Entre los servicios se incluyen una piscina panorámica y establos con caballos de raza para todos los niveles de cualificación. A fin de mantener el rico patrimonio de Costa Rica, Hacienda AltaGracia ofrece una lista dinámica de actividades profundamente arraigadas para descubrir lo desconocido, incluidos los paseos en aviones ultraligeros desde los cuales se pueden contemplar las cataratas Nauyaca, el océano y los valles desde la pista de aterrizaje privado propiedad del resort. Para obtener más información acerca de Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection, visite altagracia.aubergeresorts.com. Siga a Hacienda AltaGracia en Facebook e Instagram @AltaGraciaAuberge Acerca de Auberge Resorts Collection Auberge Resorts Collection es una cartera de hoteles, resorts, residencias y clubes privados extraordinarios. Si bien cada propiedad es única, todas comparten un enfoque artesanal orientado hacia el lujo y trasladan el alma del lugar a la vida a través del diseño cautivador, la cocina excepcional, los spa innovadores y el servicio refinado y discreto a la vez. Con 30 hoteles y resorts únicos en su especie, Auberge invita a los huéspedes a crear historias inolvidables en algunos de los destinos más deseados del mundo. Auberge Resorts Collection forma parte de The Friedkin Group. Para obtener más información, visite aubergeresorts.com Conéctese con Auberge Resorts Collection en Instagram, TikTok, Facebook, Threads, Twitter y LinkedIn @AubergeResorts y #AlwaysAuberge (NYSE: EL) ELC-B El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

