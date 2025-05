Estée Lauder abre Instituto de Longevidade da Pele na Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Estée Lauder anuncia uma parceria exclusiva com a Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection na Costa Rica, estreando seu primeiro Instituto de Longevidade da Pele nas Américas dentro do mundialmente renomado Casa de Agua Spa do resort. Localizada adjacente a uma das cinco "Zonas Azuis" do mundo, regiões reconhecidas por sua alta concentração de centenários, a Hacienda AltaGracia oferece uma jornada transformadora, fundada em práticas confiáveis de longevidade. Os tratamentos imersivos e o programa liderado por experiências foram criados para despertar a vitalidade, restaurar o equilíbrio e reconectar os hóspedes com as alegrias simples da vida, inspirados pelo ambiente natural ao redor do resort.

Ancorado em mais de 15 anos de pesquisas sobre longevidade da pele, o Instituto de Longevidade da Pele Estée Lauder na Hacienda AltaGracia oferece aos hóspedes uma experiência exclusivamente imersiva, que combina o luxuoso cuidado com a pele Re-Nutriv com a inovadora ciência de longevidade da pele.

"Não poderíamos estar mais animados com a abertura do Instituto de Longevidade da Pele Estée Lauder na Hacienda AltaGracia. Quando lançamos nossa plataforma de longevidade da pele há mais de um ano, sabíamos que seria apenas o início", afirmou Justin Boxford, presidente global da marca na Estée Lauder. "A Hacienda AltaGracia é mesmo um lugar sem igual, que honra a rica cultura local e as práticas de estilo de vida, ao passo que fornece aos hóspedes experiências luxuosas incomparáveis e atendimento altamente personalizado, os quais estão no cerne da marca Estée Lauder. Através de exclusivos tratamentos da pele para a reversão da idade e ativações de bem-estar holístico, o Instituto de Longevidade da Pele fornecerá a mais elevada experiência Estée Lauder aos hóspedes, tudo inspirado na nossa expertise em ciência de longevidade da pele".

"Na Hacienda AltaGracia, estamos constantemente explorando maneiras significativas de apoiar nossos hóspedes em sua jornada pessoal para viverem uma vida melhor", afirmou Vivianne Garcia-Tunon, vice-presidente de bem-estar do Auberge Resorts Collection. "O lançamento do Instituto de Longevidade da Pele Estée Lauder na Hacienda AltaGracia representa uma evolução empolgante do nosso programa de bem-estar imersivo, integrando-se perfeitamente com os cuidados avançados com a pele, as práticas de longevidade baseadas na ciência e o poder restaurador da paisagem natural ao redor. Essa parceria oferece aos nossos hóspedes uma oportunidade verdadeiramente única para se sentirem vibrantes, cuidados e inspirados".

De forma exclusiva para a Hacienda AltaGracia, a Estée Lauder adicionou três novos tratamentos faciais Re-Nutriv aos seus tratamentos existentes, combinando a tecnologia patenteada de reversão da idade SIRTIVITY-LP™ da marca com ingredientes raros e preciosos e rituais altamente personalizados. Cada tratamento foi criado para oferecer resultados customizados excepcionais, ao passo que dá vida à filosofia de Longevidade da Pele da marca através de uma jornada multissensorial totalmente imersiva. Além dos tratamentos faciais, os esteticistas utilizarão o EstéeLab Skin Pro, o mais elevado diagnóstico da marca, para analisar a pele e desenvolver um protocolo facial personalizado para os hóspedes.

Com a parceria, a Hacienda AltaGracia receberá os melhores profissionais de bem-estar nas residências do local, oferecendo programas customizados baseados nos princípios da longevidade. Para a abertura do Instituto de Longevidade da Pele em maio, dois membros do Coletivo de Longevidade da Estée Lauder serão os residentes da Hacienda AltaGracia:

Manjit Devgun , coach mental e terapeuta de movimento consciente, realizará sessões sob medida para desbloquear níveis profundos de longevidade e bem-estar através de modalidades de cura energética, exercícios de respiração rejuvenescedores e movimento consciente. Manjit também criou uma meditação customizada que será incorporada no início de cada tratamento Re-Nutriv no Instituto de Longevidade da Pele.

, coach mental e terapeuta de movimento consciente, realizará sessões sob medida para desbloquear níveis profundos de longevidade e bem-estar através de modalidades de cura energética, exercícios de respiração rejuvenescedores e movimento consciente. Manjit também criou uma meditação customizada que será incorporada no início de cada tratamento Re-Nutriv no Instituto de Longevidade da Pele. Crystal Greene, esteticista renomada e embaixadora global de cuidados com a pele da Estée Lauder, oferecerá tratamentos feitos sob medida que combinam o luxuoso tratamento para a pele Re-Nutriv com suas exclusivas técnicas faciais, fornecendo uma experiência transformadora para os hóspedes.

As outras residências serão anunciadas nos próximos meses.

Para mais informações, acesse https://aubergeresorts.com/altagracia/wellness/spa/

Sobre a marca Estée Lauder

A Estée Lauder é a principal marca da The Estée Lauder Companies Inc., uma empresa de cosméticos que atua no setor de cuidados com a pele. Fundada por Estée Lauder, uma das primeiras mulheres empreendedoras do mundo, a marca continua seu legado de criar os produtos de maquiagem e cuidados com a pele mais inovadores, sofisticados e de alto desempenho, além de fragrâncias icônicas - tudo com uma profunda compreensão das necessidades e desejos das mulheres. Hoje, a Estée Lauder se relaciona com mulheres em mais de 150 países em todo o mundo e em dezenas de pontos de contato – de lojas físicas a lojas virtuais. E cada um desses relacionamentos reflete consistentemente o ponto de vista poderoso e autêntico da Estée.

Sobre a Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection

A Hacienda AltaGracia, primeira propriedade do Auberge Resorts Collection na América Central, está escondida nas montanhas exuberantes de Pérez Zeledón na região sul da Costa Rica. Originalmente concebida e desenvolvida como um retiro familiar e uma fazenda de café, o luxuoso resort conta com 50 espaçosas casitas no estilo hacienda. Os amplos pátios e varandas oferecem privacidade e exploração; as incríveis janelas que cobrem toda a parede trazem a natureza das imediações para dentro; as aventuras imersivas e as experiências holísticas promovem a desconexão e convidam à conexão com a comunidade local. A propriedade oferece 180 acres de floresta tropical intacta, com uma fazenda de café e uma horta que fornecem aos espaços gastronômicos da AltaGracia a incrível fauna e flora da região, ao passo que oferece culinária sazonal que estimula o explorador em cada um de nós. A Casa de Agua, Wellbeing by Auberge, é o santuário de bem-estar do resort, guiando os hóspedes em uma jornada restauradora, fundamentada em uma conexão profunda com a Mãe Natureza e as tradições de cura das Zonas Azuis. Com programas selecionados oferecidos por profissionais de bem-estar renomados mundialmente, esse amplo espaço foi criado para renovação e restauro profundos. Entre as comodidades estão uma piscina panorâmica e estábulos com cavalos de raça para todos os níveis de habilidade. De forma a manter o rico patrimônio da Costa Rica, a Hacienda AltaGracia oferece uma programação dinâmica de atividades, profundamente enraizadas em descobrir o desconhecido, incluindo passeios de ultraleve sobrevoando as cachoeiras de Nauyaca, o oceano e os vales a partir da pista de pouso privada do próprio resort.

Para mais informações sobre a Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection, acesse altagracia.aubergeresorts.com.

Sobre o Auberge Resorts Collection

O Auberge Resorts Collection é um portfólio de hotéis, resorts, residências e clubes privados extraordinários. Embora cada propriedade seja única, todas apresentam uma abordagem elaborada ao luxo e dá vida à alma do local através de design cativante, gastronomia excepcional, spas inovadores e atendimento agradável, porém discreto. Com 30 hotéis e resorts exclusivos, o Auberge convida os hóspedes a criar histórias inesquecíveis em alguns dos destinos mais desejados do mundo. O Auberge Resorts Collection faz parte do The Friedkin Group.

Para mais informações: aubergeresorts.com

