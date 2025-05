Decent Cybersecurity s'associe au Conseil des exportateurs slovaques pour renforcer les exportations européennes de cybersécurité

BRATISLAVA, Slovaquie--(BUSINESS WIRE)--Decent Cybersecurity, l'un des principaux fournisseurs européens de solutions de sécurité post-quantique, annonce son adhésion au Conseil des exportateurs slovaques (CSE), renforçant ainsi son engagement à développer les exportations de cybersécurité avancée sur les marchés mondiaux.

Ce partenariat stratégique associe l'expertise de Decent Cybersecurity en matière de protection des infrastructures critiques à la plateforme de promotion des exportations créée par le CSE. En tant qu'entreprise possédant des habilitations de sécurité nationales, de l'UE et de l'OTAN de niveau « Secret », Decent Cybersecurity apporte au réseau du Conseil des connaissances spécialisées en sécurité post-quantique, en technologie blockchain et en solutions de gestion du trafic spatial.

« Rejoindre le Conseil des exportateurs slovaques représente une grande opportunité de renforcer la position de la Slovaquie sur le marché mondial de la cybersécurité », a déclaré Matej Michalko, fondateur et CEO de Decent Cybersecurity et expert de longue date en matière de cryptographie post-quantique et de blockchain.« Alors que les cybermenaces continuent d'évoluer, nos solutions avancées sont de plus en plus recherchées à l'internationale, et le CSE constitue la plateforme idéale pour élargir notre présence ».

Lukas Parizek, président du Conseil des exportateurs slovaques et ancien secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et européennes de la République slovaque, a souhaité la bienvenue au nouveau membre : « L'expertise spécialisée de Decent Cybersecurity en sécurité post-quantique et en protection des infrastructures critiques correspond exactement au type de potentiel d'exportation de grande valeur que la Slovaquie doit développer. Son adhésion renforce nos capacités collectives dans le secteur de la cybersécurité, qui connaît une croissance rapide ».

La collaboration se concentrera sur la promotion de l'expertise slovaque en cybersécurité sur les marchés internationaux, notamment l'UE, l'OTAN et les marchés émergents à la recherche de solutions de sécurité avancées.

À propos de Decent Cybersecurity

Decent Cybersecurity offre des solutions européennes avancées de cybersécurité, spécialisées dans la sécurité post-quantique et la protection des infrastructures critiques. L'entreprise est certifiée ISO 9001 et ISO 27001 et possède des habilitations de sécurité nationales, de l'UE et de l'OTAN de niveau « secret ». En tant que membre fondateur de l'Association des infrastructures critiques de la République slovaque, Decent Cybersecurity implémente des protocoles de sécurité robustes pour les infrastructures critiques et les données sensibles dans de nombreux secteurs.

À propos du Conseil des exportateurs slovaques

Le Conseil des exportateurs slovaques a été créé en 2020 en réponse à l'impact du COVID-19 sur les entreprises locales. Prise en charge par plus de 130 entreprises, cette plateforme commerciale met en relation les exportateurs et facilite le dialogue avec les organes de l'État, les organisations internationales et les institutions financières. Le Conseil informe publiquement de son soutien aux exportateurs slovaques, fournit une assistance liée à l'exportation, organise des événements de mise en réseau et met en relation les entités liées au commerce international. L'organisation a reçu la certification BRONZE de l'« Initiative européenne d'excellence des clusters », exercée au niveau européen.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.