Decent Cybersecurity sluit zich aan bij de Raad van Slowaakse Exporteurs om de Europese export van cyberbeveiliging te versterken

Decent Cybersecurity, een toonaangevende Europese leverancier van post-kwantum beveiligingsoplossingen, kondigt aan dat het nu lid is van de Raad van Slowaakse Exporteurs (CSE). Hiermee bevestigt het zijn inzet om de export van geavanceerde cyberbeveiliging naar de wereldwijde markt uit te breiden.

Dit strategische partnerschap combineert de expertise van Decent Cybersecurity op het vlak van de bescherming van kritieke infrastructuur met het gevestigde exportpromotieplatform van CSE. Als bedrijf met nationale, EU- en NAVO-veiligheidsmachtigingen op het niveau 'geheim', zal Decent Cybersecurity zijn gespecialiseerde kennis op het gebied van post-kwantumbeveiliging, blockchaintechnologie en oplossingen voor ruimteverkeersbeheer aan het netwerk van de Raad toevoegen.

"De toetreding tot de Raad van Slowaakse Exporteurs biedt een belangrijke kans om de positie van Slowakije op de wereldwijde cyberbeveiligingsmarkt te versterken,” aldus Matej Michalko, oprichter en CEO van Decent Cybersecurity en een ervaren expert op het gebied van post-kwantumcryptografie en blockchain.

