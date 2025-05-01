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Boomi推出由ServiceNow驱动的DataHub Command Center，助力企业充分释放数据潜能

original Boomi推出由ServiceNow驱动的DataHub Command Center，助力企业充分释放数据潜能

Boomi推出由ServiceNow驱动的DataHub Command Center，助力企业充分释放数据潜能

宾夕法尼亚州康肖霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能集成与自动化领域的领导者Boomi™今日宣布，其Boomi DataHub Command Center正式全面上市。作为Boomi DataHub的新组件，该模块能整合多源数据、简化治理流程并生成可执行的洞察。Boomi DataHub Command Center由基于ServiceNow®®平台的企业级工作流技术提供支持，并由Boomi全托管运维，通过交互式可视化、强溯源能力和历史分析功能，帮助企业充分释放数据潜能。

当今企业正日益面临数据系统割裂、数据来源不清及监管不足等挑战，这些障碍严重制约了增长与创新。Forrester研究显示，全球数据与分析决策者普遍将以下问题列为阻碍实现目标的主要挑战：数据孤岛、业务用户数据技能缺失、优先级冲突多变、内部团队协作不畅，以及遗留系统拖累发展。1Boomi DataHub Command Center助力企业克服上述挑战，通过整合数据管理工具、强化治理流程，并提供实时交互式数据视图，让决策者能够快速识别趋势、解决差异，并为未来制定可靠规划。

Boomi DataHub Command Center为技术团队与业务相关方简化数据管理流程，实现数据可视化与治理，快速定位数据质量问题，并支持企业深度剖析各类数据系统（包括ServiceNow CMDB及Salesforce、NetSuite、SAP等关键应用），从而在Boomi DataHub中建立黄金记录，确保持续的数据完整性并简化合规流程。这种协同效应实现了跨业务线的流程自动化，确保所有系统均基于单一可信数据源运作。

Boomi数据业务高级副总裁兼总经理Mani Gill表示，“当今企业深陷数据洪流却苦于缺乏洞察，尤其在人工智能等前沿项目中难以有效利用数据。割裂的系统、分散的治理和复杂的集成阻碍了数据价值的充分释放。通过将ServiceNow工作流技术嵌入我们的平台，我们让从IT专家到业务用户的所有人都能更便捷地获取、信任并依据高质量数据采取行动。通过聚合分散的数据源、简化治理和实现实时智能，我们助力企业将数据转化为战略优势，驱动更明智的决策、加速创新并交付更优成果。”

ServiceNow全球行业、合作伙伴及上市执行副总裁Erica Volini表示："当合作双方充分发挥独特专长并清晰聚焦待解决问题时，伙伴关系才能创造最大价值。Boomi极大地拓展了我们单方难以触达的领域，体现了Now Platform的传承与目标。我们期待通过持续联合创新，助力企业在数字化商业时代赢得成功。"

Boomi DataHub Command Center特性：

  • 统一的数据治理源 - 将Boomi DataHub核心数据管理功能与ServiceNow驱动的工作流无缝集成（无需额外ServiceNow许可）。这种一体化方案统一治理标准并实现关键流程自动化，大幅降低规模化应用门槛。
  • 动态可视化分析 - 提供实时、交互式仪表盘来探索数据。 业务和技术用户可快速应用过滤器、识别模式并隔离异常情况，从而加快数据驱动型决策。
  • 端到端溯源 - 保持数据从源到转换过程的透明记录。“源链路和解析跟踪”（Source Linkage & Resolution Tracking）保持可审计的监管链，而强大的验证规则可帮助受监管行业确保合规性和完整性。
  • 历史元数据与人工智能就绪 - 追踪数据演变过程，发现趋势性问题和长期质量瓶颈。丰富的历史上下文结合高质量标准化治理数据，为可靠的人工智能（AI）和高级分析奠定关键基础。通过确保干净、一致且管理良好的数据，Boomi DataHub Command Center有效降低AI应用的复杂性与风险，助力构建更精准的模型并生成可执行的业务洞察。

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关于Boomi
智能集成和自动化领域的领导者Boomi帮助全球企业自动化和简化关键流程，从而更快地实现业务成果。Boomi企业平台利用先进的人工智能功能无缝连接各系统，并借助单一全面解决方案，通过API管理、集成、数据管理和人工智能协调来管理数据流。Boomi在全球拥有超过2.3万家客户，以及由800多家合作伙伴组成的快速扩张的网络，致力于彻底改变各规模企业实现业务敏捷性和卓越运营的方式。如需了解更多信息，请访问boomi.com

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ServiceNow、ServiceNow徽标、Now、Now Platform和其他ServiceNow标识是 ServiceNow, Inc.在美国和/或其他国家/地区的商标和/或注册商标。

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1 《让数据管理回归商业价值本源》（Put The Business Back In Your Data Management Business Case）, Forrester Research Inc., 2025年2月12日

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