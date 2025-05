Crown Bioscience社とNEXT Oncology の パートナーシップ延長

サンディエゴ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- 米国に本社を置き、JSRライフサイエンスおよび日本に本社を置くJSR株式会社傘下のグローバルCRO(開発業務受託機関)であるCrown Bioscienceは、世界最大級のフェーズIオンコロジー臨床試験ネットワークの一つであるNEXT Oncologyとの提携を延長することを発表いたします。この戦略的提携により、Crown Bioscienceの臨床的に意義のあるがんオルガノイドおよび患者由来異種移植(PDX)モデルの開発における豊富な経験と、NEXT Oncologyのグローバルな臨床ネットワークおよびフェーズI臨床試験の専門知識を、引き続き活用していくことになります。

この契約延長により、Crown Bioscienceは、NEXT Oncologyの業界をリードするグローバル臨床試験ネットワークから提供される患者サンプルに基づくサービスを提供する独占的権利を再確認します。この提携は、トランスレーショナル・オンコロジー研究において、臨床的に最も関連性の高いPDXおよびオルガノイドモデルとソリューションを提供するというCrown Bioscienceのコミットメントを強調するものです。

Crown BioscienceのCEO、John Gu氏は次のように述べています。「NEXT Oncologyとの独占的パートナーシップを継続できることを大変嬉しく思います。NEXT Oncologyは、臨床腫瘍学の第Iフェーズ試験における先駆的な取り組みで世界的に認められています。このパートナーシップの延長により、当社のポートフォリオを拡大し、トランスレーショナル・オンコロジー・プラットフォームと統合ソリューションにおけるリーダーとしての地位を強化することができます。両社の専門知識とグローバルなリーチを組み合わせることで、バイオ医薬品パートナーは画期的ながんモデルに迅速かつスケーラブルにアクセスできるようになります」。

「NEXT Oncologyは、Crown Bioscienceとの強固なパートナーシップを継続できることを大変嬉しく思います」と、NEXT OncologyのCEOであるDr. Anthony Tolcherは述べています。「Crown Bioscienceのバイオファーマパートナーがトランスレーショナル・オンコロジー・プログラムを発展させるために活用できる、新しく、そして 非常に関連性の高い患者モデルの開発を共に進めていきます。私たちの共同の取り組みは、がん患者が可能な限り最先端の医薬品を受けられるよう支援するという両社の使命を支え続けるものです」。

Crown Bioscienceについて

JSR Life Sciences傘下のCrown Bioscienceは、腫瘍学およびがん免疫における創薬とその開発を加速することに注力する世界的な医薬品開発業務委託機関(CRO)です。当社はバイオテクノロジー企業や製薬会社と提携し、前臨床研究、トランスレーショナルプラットフォーム、臨床試験サポートに及ぶ革新的で、カスタマイズされたソリューションを提供しています。「Hubrecht Organoid Technology」を使用して提供される約1,000の腫瘍オルガノイドモデルと世界最大の市販の患者由来異種移植(PDX)コレクションを活用し、35種類のがんを網羅した比類のないインサイトを提供します。当社の専門知識は in vivo、in vitro、 ex vivo、in silico 手法などに及び、医薬品開発の全過程に広がる先進的なラボサービスで補完されます。さらに、当社の臨床履歴を備えた液体およびヒトバイオ試料の広範なバイオバンクは、腫瘍学の研究能力を強化します。米国、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に11の最先端施設を運用している当社の研究施設は、米国病理学会(CAP)や国際標準化機構(ISO)による認定を含む、最も高い業界標準を満たしています。 詳細については、 www.crownbio.comを参照してください。

NEXT Oncologyについて

NEXT Oncologyは、現在のがん治療が奏効しなくなり、次の治療選択肢を探している患者さんのために、新しい抗がん剤の開発に取り組んでいます。NEXT Oncologyは、400名以上の腫瘍専門医を擁する米国最大の民間腫瘍専門医団体であるTexas Oncologyと提携しています。Texas Oncologyは、米国の独立した地域密着型の腫瘍専門医ネットワークであるUS Oncology Networkに加盟しています。この圧倒的な規模とネットワーク網により、NEXT Oncologyは、新薬の臨床試験に期待される効果を一変させる、これまでにない機会を得ています。