Andersen Global與Du-Baladad and Associates合作強化菲律賓平台

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與菲律賓稅務和企業服務公司Du-Baladad and Associates簽訂合作協議，以拓展其在亞太地區的業務範圍。

該公司由管理合夥人Benedicta Du-Baladad於2009年創立，提供包括稅務諮詢和規劃、轉讓定價、國際稅務、稅務糾紛和訴訟、法遵以及獎勵援助在內的全面服務。公司一直被Chambers and Partners、《International Tax Review》雜誌、The Legal 500和Asialaw評為菲律賓首屈一指的稅務公司，為金融服務、能源、石油與天然氣、製造業、房地產和技術等行業的跨國企業和大型本土公司提供服務。

「我們的企業建立在全面關懷客戶理念的基礎之上，以實用、自訂策略為重，助力客戶管理風險並實現業務目標。」Benedicta表示，「透過與Andersen Global的合作，我們將進一步擴大能力，在全球成員公司和合作公司的資源支援下提供端對端解決方案。」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz表示：「菲律賓是全球最具活力的市場之一，Du-Baladad and Associates為這裡的客戶提供了一套完整的稅務服務，並為其創造價值。隨著菲律賓不斷吸引越來越多的國際關注，法規也在不斷演變，Benedicta及其團隊完全有能力指導這些挑戰。他們的加入加強了我們在該地區的平台，強化了我們在全球提供全面服務的承諾。 」

Andersen Global是一個由法律上獨立的成員公司組成的國際協會，由來自世界各地的稅務、法律和估值專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員企業Andersen Tax LLC創立，目前在全球擁有超過20,000名專業人員，透過其成員機構和合作機構在超過500個地點開展業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。