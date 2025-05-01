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Andersen Global与Du-Baladad and Associates合作强化菲律宾平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与菲律宾税务和企业服务公司Du-Baladad and Associates签订合作协议，以拓展其在亚太地区的业务范围。

该公司由管理合伙人Benedicta Du-Baladad于2009年创立，提供包括税务咨询和规划、转让定价、国际税务、税务纠纷和诉讼、合规以及奖励援助在內的全方位服务。公司一直以来被Chambers and Partners《International Tax Review》杂志The Legal 500Asialaw评为菲律宾首屈一指的税务公司，为金融服务、能源、石油与天然气、制造业、房地产和技术等行业的跨国企业和大型本土公司提供服务。

“我们的企业建立在全面关怀客户理念的基础之上，以实用、定制策略为重，助力客户管理风险并实现业务目标。”Benedicta表示，“通过与Andersen Global的合作，我们将进一步扩大能力，在全球成员公司和合作公司的资源支持下提供端到端解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“菲律宾是全球最具活力的市场之一，Du-Baladad and Associates为这里的客户提供了一套完整的税务服务，并为其创造价值。随着菲律宾不断吸引越来越多的国际关注，法规也在不断演变，Benedicta及其团队完全有能力指导客户应对这些挑战。他们的加入加强了我们在该地区的平台，强化了我们在全球提供全面服务的承诺。”

Andersen Global是一个由全球税务、法律和评估专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上各自独立。 Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有2万多名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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415-764-2700

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CEO: Mark Vorsatz
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