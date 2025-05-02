Boomi在ServiceNow的支援下推出DataHub Command Center，幫助企業組織釋出資料的全副潛力

賓州，康舍霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧整合與自動化領域的領導者Boomi™今天宣布開放Boomi DataHub Command Center供一般使用。Boomi DataHub Command Center是Boomi DataHub中的一個新模組，可統一來自不同來源的資料、簡化管理，並有助於提出更多可實際操作的建議。它由ServiceNow®平台上的企業級工作流支援，並完全由Boomi管理，企業組織得以透過互動式視覺化圖像、強大的可追溯性和歷史分析來全面發揮其資料的潛力。

資料系統不相連、資料溯源不明確，加上監管不足，對現代企業投下越來越多挑戰。這些障礙足以阻礙企業的成長和創新。根據Forrester的調查，全球資料和分析決策者最常掛在嘴邊的挑戰是資料孤島、企業使用者缺乏資料技能、競爭過多、優先考量不斷變化、內部團隊之間合作不力、以及舊有系統阻礙進步。1 Boomi DataHub Command Center透過整合資料管理工具、加強管理流程、呈現即時互動式資料視圖來幫助企業組織克服這些挑戰，使決策者能夠迅速察覺趨勢變化、解決差異並自信規劃未來。

Boomi DataHub Command Center簡化技術團隊和企業利益相關者的資料管理工作，視覺化資料並加以管理，以迅速找出資料的品質問題，並使企業組織能夠檢查並了解有助於在Boomi DataHub內建立黃金記錄的各種資料系統，包括ServiceNow CMDB和其他關鍵應用程式（如Salesforce、NetSuite和SAP），以確保資料連續完整並簡化合規工作。這種協同作用可以實現所有業務線的業務流程自動化，確保每個系統都從可靠的單一來源取得運作資料。

「今天的企業組織被排山倒海而來的資料淹沒，仍然得不到可實際操作的建議，特別是在想要利用像是人工智慧這類資料採取進階行動的時候。」Boomi資料部門資深副總裁暨總經理Mani Gill說，「孤立的系統、散漫的管理、複雜的整合，令資料難以釋出全部價值。我們將ServiceNow的工作流技術嵌入平台，讓從IT專業人員到企業使用者的每個人都能更輕鬆地駕馭、信任和處理高品質資料。我們統一不同來源、簡化管理和傳遞即時情報，使企業能夠將資料轉化為戰略優勢——產生更明智的決策、加速創新並交出更優異的成果。」

「想要讓合作夥伴關係取得最大的成功，就必須依靠獨有的技術和專業知識，並透徹了解正在解決的問題。」ServiceNow全球產業、合作夥伴和行銷執行副總裁Erica Volini說，「Boomi使我們的影響力遠遠超出了僅憑我們單打獨鬥能做到的極限，並忠實反映Now Platform的傳承與目標。很高興我們能夠共同實現持續創新，幫助企業組織在數位商業時代取得成功。」

Boomi DataHub Command Center的特色：

單一資料管理來源 ——結合Boomi DataHub的核心資料管理功能與ServiceNow支援的工作流，無需ServiceNow個別授權。這種整合方法統一管理工作，並自動化關鍵流程，降低從多方採用的障礙。

——結合Boomi DataHub的核心資料管理功能與ServiceNow支援的工作流，無需ServiceNow個別授權。這種整合方法統一管理工作，並自動化關鍵流程，降低從多方採用的障礙。 動態視覺化 ——提供即時的互動式儀表板來探索資料。商業和技術使用者可以快速應用過濾器、識別模式和隔離異常來加速獲得由資料驅動的決策。

——提供即時的互動式儀表板來探索資料。商業和技術使用者可以快速應用過濾器、識別模式和隔離異常來加速獲得由資料驅動的決策。 端對端可追溯性 ——維護從來源到轉換間的透明資料流記錄。來源連結和解析追蹤保有可審計的監管鏈，強大的驗證規則可幫助受監管產業確保合規性和完整性。

——維護從來源到轉換間的透明資料流記錄。來源連結和解析追蹤保有可審計的監管鏈，強大的驗證規則可幫助受監管產業確保合規性和完整性。 歷史元資料和人工智慧準備——追蹤資料發展演變以找出趨勢和長存的品質挑戰。結合豐富的歷史脈絡與高品質的標準化資料，為可靠的人工智慧和進階分析奠定重要基礎。Boomi DataHub Command Center透過確保資料淨化、一致和管理良好，降低採用人工智慧的複雜性和風險，帶來更準確的模型和可實際操作的建議。

其他資源

進一步認識Boomi DataHub Command Center

關於Boomi

智慧整合與自動化領域的領導者Boomi協助全球各地的機構組織自動化和簡化關鍵流程，加速實現業務成果。Boomi企業平台利用先進人工智慧，將API管理、整合、資料管理和AI編排結合於單一全面解決方案，順暢連接各系統並管理資料流程。Boomi在全球擁有23,000多家客戶，並迅速擴張目前已有800多位合作夥伴組成的網絡，徹底變革各類規模企業落實業務敏捷性和卓越營運的方式。如需進一步資訊，請造訪：boomi.com。

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_________________________ 1《Put The Business Back In Your Data Management Business Case》，Forrester Research Inc.，2025 年 2 月 12 日 Expand

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