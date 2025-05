Crown Bioscience et NEXT Oncology prolongent leur partenariat

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience, une organisation internationale de recherche sous contrat (CRO) dont le siège est situé aux États-Unis et faisant partie de JSR Life Sciences et de la société japonaise JSR Corporation, est heureuse d’annoncer la prolongation de son partenariat avec NEXT Oncology, l’un des plus grands réseaux mondiaux d’essais cliniques de phase I en oncologie. Ce partenariat stratégique continuera de tirer parti de la vaste expérience de Crown Bioscience dans le développement de modèles de cancer cliniquement pertinents, tels que les organoïdes et les xénogreffes dérivées de patients (PDX), en synergie avec le réseau clinique mondial et l’expertise en essais de phase I de NEXT Oncology.

Dans le cadre de cette prolongation d’entente, Crown Bioscience réaffirme ses droits exclusifs à offrir des services reposant sur des échantillons de patients provenant du réseau d’essais cliniques de renommée mondiale de NEXT Oncology. Cette collaboration souligne l’engagement de Crown Bioscience à fournir les modèles PDX et organoïdes les plus représentatifs sur le plan clinique, ainsi que des solutions adaptées à la recherche translationnelle en oncologie.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat exclusif avec NEXT Oncology », a déclaré John Gu, président-directeur général de Crown Bioscience. « NEXT Oncology est reconnue mondialement pour son travail de pionnier dans les essais cliniques de phase I en oncologie. Le renouvellement de ce partenariat nous permet d’élargir notre portefeuille et de renforcer notre position de leader dans le domaine des plateformes translationnelles en oncologie et des solutions intégrées. Notre expertise combinée et notre portée mondiale garantiront un accès rapide et évolutif à des modèles de cancer révolutionnaires pour nos partenaires de l’industrie biopharmaceutique. »

« NEXT Oncology est enthousiaste à l’idée de poursuivre notre solide partenariat avec Crown Bioscience », a déclaré le Dr Anthony Tolcher, président-directeur général de NEXT Oncology. « Ensemble, nous continuerons à développer de nouveaux modèles de patients hautement pertinents que les partenaires biopharmaceutiques de Crown pourront utiliser pour faire progresser leurs programmes de recherche translationnelle en oncologie. Nos efforts conjoints soutiennent la mission de nos deux entreprises : aider les patients atteints de cancer à recevoir les médicaments les plus avancés qui soient. »

À propos de Crown Bioscience

Crown Bioscience, une société de JSR Life Sciences, est un organisme de recherche sous contrat (ORC) international qui se consacre à l'accélération de la découverte et du développement de médicaments en oncologie et en immuno-oncologie. Nous travaillons en partenariat avec des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques pour fournir des solutions innovantes et personnalisées couvrant la recherche préclinique, les plateformes translationnelles et le soutien aux essais cliniques. Avec la plus grande collection commerciale de xénogreffes dérivées de patients (PDX) au monde et environ 1 000 modèles d'organoïdes tumoraux alimentés par la technologie Hubrecht Organoid, nous offrons des connaissances inégalées dans 35 indications de cancer. Notre expertise couvre les méthodes in vivo, in vitro , ex vivo et in silico complétées par des services de laboratoire avancés qui couvrent l'ensemble du continuum de développement des médicaments. Notre vaste biobanque de spécimens biologiques liquides et humains, avec leurs antécédents cliniques, renforce en outre les capacités de recherche en oncologie. Répartis sur 11 sites ultramodernes aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, nos laboratoires répondent aux normes industrielles les plus strictes, notamment l'accréditation du College of American Pathologists (CAP) et de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.crownbio.com.

À propos de NEXT Oncology

NEXT Oncology se consacre au développement de nouveaux agents anticancéreux pour les patients dont le traitement actuel contre le cancer n’est plus efficace et qui recherchent une nouvelle option thérapeutique. NEXT Oncology est partenaire de Texas Oncology, le plus grand cabinet privé d’oncologie aux États-Unis, regroupant plus de 400 oncologues médicaux référents. Texas Oncology fait partie de The US Oncology Network, un réseau d’oncologues indépendants exerçant en milieu communautaire à travers les États-Unis. Cette taille et cette portée considérables offrent à NEXT Oncology des occasions sans précédent d’impacter les attentes liées aux essais cliniques de nouveaux agents.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.