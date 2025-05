MAG sluit strategisch partnerschap met Multibank Group om voor € 3 miljard aan vastgoed te tokeniseren.

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--MAG, een toonaangevende projectontwikkelaar in de VAE, heeft een historische overeenkomst ter waarde van $ 3 miljard gesloten met MultiBank Group – ’s werelds grootste instelling voor financiële derivaten in Dubai – en Mavryk, een vooraanstaande blockchain-innovator. Deze samenwerking markeert het grootste tokenisatieproject van echte activa (RWA) ter wereld tot nu toe. De deal luidt ook de komst in van $MBG, de utility-token in het hart van MultiBanks digitale financiële ecosysteem van de toekomst.

Dankzij deze samenwerking worden MAG’s exclusieve vastgoedontwikkelingen — The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside (onderdeel van het Keturah Resort), en Keturah Reserve — getokeniseerd en beschikbaar gesteld op de blockchain via het gereguleerde RWA-platform van MultiBank.io. Zodra gelanceerd, kunnen bezitters van deze activa dagelijks rendement ontvangen via het platform van MultiBank.io.

De $MBG-token vormt de drijvende kracht achter toegang, staking, betalingen van vergoedingen en interactie op het platform, en fungeert daarmee als fundament voor digitale activa van institutioneel niveau.

Als onderdeel van de overeenkomst stelt MAG zijn exclusieve vastgoedaanbod beschikbaar voor tokenisatie, terwijl Mavryk de blockchaininfrastructuur levert die nodig is voor het uitgeven van activa op de blockchain en integratie met DeFi. MultiBank Group zal toezien op naleving van regelgeving, liquiditeit op de secundaire markt en governance van het platform.

Talal Moafaq Al Gaddah, Senior Executive Vice Chairman van MAG, verklaarde: "Bij MAG worden we altijd gedreven door uitmuntendheid en onze passie om het vastgoed van morgen vorm te geven. De samenwerking met MultiBank Group is een mijlpaal in het toegankelijk maken van hoogwaardige projecten en het ontsluiten van liquiditeit via blockchain."

“Dit is meer dan een vastgoedtransactie — het is een toonaangevend gebruik van de $MBG-token. Door directe toegang te bieden tot $ 3 miljard aan getokeniseerd vastgoed, fungeert MultiBank als brug tussen gereguleerde financiën en de volgende generatie investeringsinfrastructuur,” zei Zak Taher, oprichter en CEO van MultiBank.io.

De eerste stap van $ 3 miljard aan tokenisatie is pas het begin. Het platform is ontworpen om op te schalen tot $ 10 miljard aan activa, en vormt zo het fundament voor een nieuw tijdperk van programmeerbaar eigendom en compliant digitaal beleggen — met $MBG centraal.

Disclaimer

The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, zijn geen eigendom van, zijn niet ontwikkeld door of worden niet verkocht door The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC of zijn filialen (‘Ritz-Carlton’). MAG of Life FZ-LLC maakt gebruik van The Ritz-Carlton-merken onder een licentie van Ritz-Carlton, die de juistheid van een van de verklaringen of verklaringen hierin niet heeft bevestigd.

