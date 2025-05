Affirm annonce un partenariat stratégique d’envergure mondiale avec UATP

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Affirm (NASDAQ : AFRM), le réseau de paiement qui permet aux consommateurs d’acheter ce qu’ils souhaitent en toute liberté et aide à stimuler la croissance des commerçants, annonce un nouveau partenariat à long terme d’envergure mondiale avec UATP, un réseau mondial détenu et exploité par un ensemble de transporteurs aériens partout dans le monde. Grâce à cette collaboration, les options de paiement échelonné souples et transparentes d’Affirm seront intégrées directement au réseau UATP, qui compte des milliers de grands transporteurs aériens et ferroviaires et agences de voyages. En choisissant Affirm, UATP enrichit son écosystème de paiement et offre à ses marchands aux États‑Unis, au Royaume-Uni et au Canada un accès fluide aux populaires versements sans intérêt à court terme et plans de paiement à plus long terme souples d’Affirm, et ce, sans aucuns frais de retard ni frais cachés.

De plus en plus de voyageurs optent déjà pour Affirm pour payer leurs voyages, la société ayant observé, en date du 31 décembre 2024, une croissance de près de 40 % des achats de voyages et de billets par rapport à l’année précédente. Grâce à ce partenariat, UATP répond directement à la demande croissante des clients pour les solutions de paiement souples d’Affirm au sein du marché du voyage mondial de 11 billions de dollars.

« Les voyages, qui représentent 10 % de toutes les dépenses mondiales, peuvent entraîner de grands frais et être source de stress. Les frais cachés et la complexité des options de crédit traditionnelles ajoutent au tracas. Les gens méritent mieux, et c’est exactement ce que ce partenariat avec UATP leur procurera, c’est‑à‑dire la transparence et la souplesse des options de paiement qui caractérisent Affirm, sous forme d’une solution clé en main mise à la disposition des grandes marques du secteur du voyage », a déclaré Max Levchin, fondateur et chef de la direction d’Affirm. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’aider à rendre les voyages un peu moins stressants pour tous tout en contribuant à la croissance du secteur. »

En proposant Affirm à l’étape du paiement, les marchands UATP peuvent offrir de façon responsable davantage de choix et de souplesse à leurs clients. Après avoir choisi Affirm à l’étape du paiement, les clients feront l’objet d’une vérification rapide de leur admissibilité. Les clients approuvés pourront choisir un plan de paiement adapté à leurs besoins et assorti de taux aussi bas qu’un TAC de 0 % et de termes allant jusqu’à 36 mois. Contrairement à l’expérience qu’ils peuvent vivre auprès de sociétés de cartes de crédit et autres fournisseurs de paiements échelonnés, les clients qui règlent au moyen d’Affirm ne subiront jamais de frais de retard ou de frais cachés.

La valeur et la souplesse que procure Affirm aux consommateurs favorisent directement la fidélité envers les marchands de même que leur croissance : Affirm a gagné la confiance de plus de 50 millions de consommateurs, et plus de 90 % des opérations Affirm sont conclues par des utilisateurs récurrents. De plus, les marchands qui offrent Affirm déclarent avoir connu une augmentation de 70 % de la valeur moyenne des commandes et une baisse de 28 % des paniers abandonnés.

Les marchands UATP aux États‑Unis, au Royaume-Uni et au Canada peuvent en apprendre plus ici sur la façon dont Affirm peut les aider à faire croître leur entreprise et à mieux servir leurs clients.

