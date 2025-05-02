PCI Pharma Services根据10亿美元投资战略完成对Ajinomoto Althea的收购，加强美国无菌灌装预充式注射器与药筒的药品生产能力

费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- PCI Pharma Services（“PCI”）是一家专注于创新生物制药疗法的全球领先合同研发生产组织（CDMO）。目前该公司已完成Ajinomoto Althea, Inc.（“Althea”）的收购。Althea是美国无菌灌装CDMO企业，并隶属日本Ajinomoto Co., Inc。此次收购是PCI在美国和欧洲工厂多年投资战略的关键一环。在美国，Althea的资产将与PCI现有无菌灌装和先进给药系统业务整合，在圣地亚哥打造世界级大规模生产基地，配备最先进的大规模无菌灌装厂，专门生产预充式注射器和药筒。在其他类别中，Althea园区还特别擅长定制化、可扩展的寡核苷酸和肽类生产，这将增强PCI在复杂制剂和冻干工艺方面的现有生产能力，覆盖纳米颗粒、mRNA、单克隆抗体、蛋白质及其他生物制剂等多种注射剂型。

有关此次收购的更多信息，请访问PCI网站的专用网页。

此次收购还新增了高活性西林瓶灌装与冻干能力，不仅扩大了PCI的无菌灌装产能，更使其高效切入快速崛起的肿瘤治疗领域——高活性抗体偶联药物（ADCs）的生产。事实上，本次收购使PCI成为美国少数具备ADC灌装能力的CDMO之一。该公司于今年早些时候开始向这一领域进军，在其位于新罕布什尔州贝德福德的卓越生产中心建立了先进的新药开发实验室，用于生产活性和非活性化合物。贝德福德无菌灌装扩建项目始于对专用设施的大规模投资，该设施配备双冻干机和符合附录1要求的先进大规模隔离器灌装线，并将于今夏完成GMP认证。自2022年破土动工以来，PCI系统性地开发了无菌设计工艺，致力于提供完全隔离的大规模西林瓶灌装和冻干解决方案。

考虑到这一点，此次收购是PCI在预充式注射器、药筒和自动注射器等先进给药系统领域发展的必然举措。去年，PCI宣布投资超过3.65亿美元，用于支持采用先进给药系统的药物-器械组合产品的临床和商业规模的总装和包装，重点是注射剂型。这项工作包括在美国和欧洲新建和扩建基础设施，增强了PCI管理DDC全生命周期的能力，涵盖从无菌制剂开发生产到临床试验供应、产品上市及商业化的全过程。

在美国，这项投资包括在PCI伊利诺伊州罗克福德园区新建两座大型工厂。依托公司在费城生物技术卓越中心的成功经验，这些新工厂将容纳25个专用组合空间，配备高速多规格生产线，用于临床和商业化规模组装和包装预充式注射器、自动注射器、西林瓶和笔式药筒组合，并具备全面的ISO标准产品检测能力和先进的顶载式装盒技术。该园区还拥有中低规模DDC产品组装和包装能力，两座设施均将于2025年秋季完成GMP认证。

在欧洲，PCI近期收购了爱尔兰邓多克的一家包装与器械组装工厂，提供注射剂和口服固体制剂的商业化规模生产服务。在都柏林北城园区，PCI还扩建新建了12万平方英尺的包装与器械组装服务设施，计划于2025年夏季投产。

在欧洲其他地区，根据对西班牙莱昂工厂2500万美元追加投资方案，PCI正在引入先进的注射器和药筒新型高速灌装线。这条配备隔离器技术的自动化生产线将为生物制药客户提供无与伦比的灵活性和可靠性。投资还包括新建先进的生物制剂开发实验室，进一步增强PCI的上游能力。

通过收购Althea，PCI致力于成为首批实现先进给药系统和药械组合产品全生命周期一体化服务的CDMO，这一战略贯穿PCI的临床试验供应网络（含冷链存储解决方案）直至产品上市商业化全流程。

PCI Pharma Services首席执行官Salim Haffar表示，“我们在无菌灌装和先进给药解决方案方面的投资计划雄心勃勃，我们的制药客户以及他们所服务的医护人员和患者是我们取得每一项进步的核心动力。就最新进展而言，Ajinomoto Althea在生产各类注射剂型的新型生物制剂方面享有长期卓著的声誉。热烈欢迎Althea的优秀专业人士加入PCI大家庭，这强化了我们提供一站式客户合作的承诺，最终助力我们践行通过改变生命的疗法改善患者治疗效果的使命。”

关于 PCI Pharma Services

PCI是世界领先的CDMO，为客户提供端到端的药物开发、生产和包装综合能力，从而加快产品上市速度，增加商业成功机会。PCI每年有90多个产品成功上市，在医疗保健服务领域拥有五十多年的丰富经验。公司目前在七个国家（美国、加拿大、英国、爱尔兰、德国、西班牙和澳大利亚）拥有35个生产基地，8000多名员工致力于为患者提供改变生命的疗法。

领先的技术和持续的投资使PCI Pharma Services能够满足从制造能力到临床试验供应链以及商业化的整个产品生命周期的全球药物开发需求。其客户将PCI视为自身业务的延伸及合作伙伴，共同致力于改善患者的生活。如需了解更多信息，请访问 pci.com 。

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