Boomi lance le centre de contrôle DataHub, optimisé par ServiceNow, pour permettre aux entreprises de libérer le plein potentiel de leurs données

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, leader de l'intégration et de l'automatisation intelligentes, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale du centre de contrôle DataHub de Boomi, un nouveau module dans le DataHub de Boomi qui unifie les données provenant de sources variées, simplifie la gouvernance et favorise les informations exploitables. Basé sur les workflows de la plateforme ServiceNow® et entièrement géré par Boomi, le centre de contrôle DataHub de Boomi permet aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de leurs données grâce à une visualisation interactive, une traçabilité robuste et une analyse historique.

Les entreprises modernes sont de plus en plus confrontées à des systèmes de données déconnectés, à un manque de précision dans le cheminement des données et à une supervision insuffisante, autant d'obstacles qui brident la croissance et l'innovation. Selon Forrester, les décideurs mondiaux de données et d'analyses citent le plus souvent comme obstacles à la réalisation de leurs objectifs, les silos de données, le manque de compétences en données chez les utilisateurs professionnels, le trop grand nombre de priorités concurrentes et changeantes, le faible niveau de collaboration entre les équipes internes et les systèmes existants, qui freinent les progrès.1 Le centre de contrôle DataHub de Boomi aident les entreprises à surmonter ces défis en consolidant les outils de gestion des données, en renforçant les processus de gouvernance et en présentant des vues de données interactives en temps réel qui permettent aux décideurs d'identifier rapidement les tendances, de résoudre les divergences et de planifier l'avenir avec confiance.

En simplifiant la gestion des données pour les équipes techniques et les parties prenantes, le centre de contrôle DataHub de Boomi permet la visualisation et la gouvernance des données, identifie rapidement les problèmes de qualité des données, et permet aux entreprises d'examiner et de comprendre les différents systèmes de données contribuant à l'établissement de registres d'or au sein du DataHub de Boomi, notamment ServiceNow CMDB et d'autres applications essentielles comme Salesforce, NetSuite, et SAP et assurer ainsi l'intégrité des données en continu et simplifier la conformité. Cette synergie permet l'automatisation des processus métier dans tous les secteurs d'activité, en s'assurant que chaque système fonctionne à partir d'une source de données unique et fiable.

« Actuellement, les entreprises sont noyées sous les données mais avides d'informations, en particulier lorsqu'il s'agit d'exploiter les données pour des initiatives avancées comme l'intelligence artificielle », a déclaré Mani Gill, vice-président principal et directeur général des données chez Boomi. « Les systèmes en silos, la gouvernance fragmentée et les intégrations complexes rendent difficile l'exploitation de la valeur totale des données. En intégrant la technologie des workflows de ServiceNow dans notre plateforme, nous avons simplifié l'exploitation, la confiance et l'action sur des données de haute qualité pour tout le monde, des professionnels de l'informatique aux utilisateurs de l'entreprise. En unifiant des sources variées, en simplifiant la gouvernance et en permettant une intelligence en temps réel, nous donnons aux entreprises les moyens de transformer les données en un avantage stratégique : avec une prise de décision plus intelligente, une accélération de l'innovation et en obtenant de meilleurs résultats ».

« Les partenariats sont plus fructueux lorsque nous nous reposons sur nos compétences et notre savoir-faire uniques et que nous avons une vision précise du problème que nous tentons de résoudre », a déclaré Erica Volini, vice-présidente exécutive des industries mondiales, des partenaires et du go-to-market chez ServiceNow. « Boomi élargit notre portée bien au-delà de ce que nous pourrions faire tout seuls et représente le legs et les objectifs de la plateforme Now. Je suis très heureuse de voir l'innovation continue que nous allons réaliser ensemble pour contribuer à la réussite des entreprises à l'ère de l'entreprise numérique ».

Caractéristiques du centre de contrôle DataHub de Boomi :

Une seule source de gouvernance des données : elle combine les fonctionnalités de gestion de données DataHub de Boomi avec les workflows de ServiceNow, aucune licence ServiceNow séparée n'étant nécessaire. Cette approche intégrée unifie la gouvernance et automatise les processus essentiels, réduisant ainsi les obstacles à une large adoption.

: elle combine les fonctionnalités de gestion de données DataHub de Boomi avec les workflows de ServiceNow, aucune licence ServiceNow séparée n'étant nécessaire. Cette approche intégrée unifie la gouvernance et automatise les processus essentiels, réduisant ainsi les obstacles à une large adoption. La visualisation dynamique : elle offre des tableaux de bord interactifs en temps réel pour examiner les données. Les utilisateurs professionnels et techniques peuvent rapidement appliquer des filtres, identifier des modèles et isoler des anomalies, ce qui accélère la prise de décision fondée sur les données.

: elle offre des tableaux de bord interactifs en temps réel pour examiner les données. Les utilisateurs professionnels et techniques peuvent rapidement appliquer des filtres, identifier des modèles et isoler des anomalies, ce qui accélère la prise de décision fondée sur les données. La traçabilité de bout en bout : elle conserve un registre transparent du flux de données, de la source à la transformation. Le lien avec la source et le suivi de la résolution permettent de conserver une chaîne de contrôle vérifiable, tandis que de robustes règles de validation aident les secteurs réglementés à assurer la conformité et l'intégrité.

: elle conserve un registre transparent du flux de données, de la source à la transformation. Le lien avec la source et le suivi de la résolution permettent de conserver une chaîne de contrôle vérifiable, tandis que de robustes règles de validation aident les secteurs réglementés à assurer la conformité et l'intégrité. Les métadonnées historiques et la préparation à l'IA : elles suivent l'évolution des données pour découvrir les tendances et les problèmes de qualité persistants. Un contexte historique riche, combiné à des données normalisées de haute qualité, constitue une base essentielle pour une intelligence artificielle (IA) fiable et des analyses avancées. En garantissant des données propres, cohérentes et bien gouvernées, le centre de contrôle DataHub de Boomi diminue la complexité et les risques liés à l'adoption de l'IA, permettant ainsi des modèles plus précis et des informations exploitables.

