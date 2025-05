Andersen Global renforce sa plateforme aux Philippines avec Du-Baladad and Associates

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Asie-Pacifique grâce à un accord de collaboration avec Du-Baladad and Associates, un cabinet de services fiscaux et de services aux entreprises installé aux Philippines.

Fondé en 2009 par Benedicta Du-Baladad, associé gérant, le cabinet offre une gamme complète de services comprenant le conseil et la planification fiscale, les prix de transfert, la fiscalité internationale, les litiges et contentieux fiscaux, la conformité et l'assistance en matière de mesures incitatives. Constamment reconnu comme un cabinet fiscal de premier plan aux Philippines par Chambers and Partners, International Tax Review, The Legal 500, et Asialaw, le cabinet est au service d'entreprises multinationales et de grandes sociétés nationales dans des secteurs tels que les services financiers, l'énergie, le pétrole et le gaz, l'industrie manufacturière, l'immobilier et la technologie.

« Notre société s'appuie sur une approche globale du client qui privilégie des stratégies pratiques et personnalisées pour gérer les risques et conforter les objectifs commerciaux de nos clients », a déclaré M. Benedicta. « Grâce à cette collaboration avec Andersen Global, nous renforcerons notre capacité à fournir des solutions de bout en bout en nous appuyant sur les ressources des cabinets membres et des cabinets collaborateurs dans le monde entier. »

« Du-Baladad and Associates apporte une gamme complète de compétences fiscales et a fait ses preuves en matière de valeur ajoutée pour ses clients sur l'un des marchés les plus dynamiques », a déclaré Mark L. Vorsatz, président mondial et PDG d'Andersen. « Comme les Philippines continuent de susciter un intérêt international croissant et que les réglementations évoluent, Benedicta et son équipe sont bien placées pour guider les clients à travers ces problématiques. Leur arrivée renforce notre plateforme dans la région et notre engagement à fournir des services complets à l'échelle mondiale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 20 000 professionnels dans le monde entier et est présente dans plus de 500 localités par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.