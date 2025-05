MAG signe un partenariat stratégique avec le groupe MultiBank pour la tokenisation d'actifs immobiliers de 3 milliards de dollars

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--MAG, leader du développement immobilier aux Émirats arabes unis, a signé un accord historique de tokenisation de 3 milliards de dollars avec le groupe MultiBank, la plus grande institution dérivés financiers au monde basée à Dubaï, et Mavryk, un innovateur majeur de la blockchain. Il s'agit de la plus grande initiative de tokenisation d'actifs réels (RWA) à ce jour. Cette initiative marque le lancement imminent de $MBG, le jeton utilitaire au cœur de l'écosystème financier numérique de nouvelle génération de MultiBank.

Ce partenariat permettra d'intégrer les projets immobiliers de grande valeur de MAG – The Ritz-Carlton Residences, Dubaï, Creekside, une partie du Keturah Resort et Keturah Reserve – sur la blockchain, les rendant accessibles aux investisseurs internationaux via la place de marché RWA entièrement réglementée de MultiBank.io. Une fois lancés, les détenteurs d'actifs RWA pourront percevoir un rendement distribué quotidiennement sur la plateforme MultiBank.io. Le jeton $MBG permettra l'accès, le jalonnement, le paiement des frais et l'engagement sur la plateforme, se positionnant ainsi comme l'infrastructure des offres d'actifs numériques de niveau institutionnel.

Dans le cadre de cet accord, MAG fournira son inventaire immobilier premium pour la tokenisation, tandis que Mavryk fournira l'infrastructure blockchain nécessaire à l'émission d'actifs on-chain et aux intégrations DeFi. MultiBank Group supervisera la conformité réglementaire, la liquidité du marché secondaire et la gouvernance de la plateforme.

Talal Moafaq Al Gaddah, vice-président exécutif principal de MAG, a déclaré : « Chez MAG, nous avons toujours été animés par l'excellence et la passion de façonner le paysage immobilier de demain. Ce partenariat avec MultiBank Group marque une étape importante dans l'élargissement de l'accès aux projets immobiliers de grande valeur et le déblocage de liquidités via la blockchain. »

« Il ne s'agit pas seulement d'une transaction immobilière, mais d'un cas d'utilisation phare du jeton $MBG. En permettant un accès fluide à 3 milliards de dollars de biens tokenisés, MultiBank devient le pont entre la finance réglementée et les infrastructures d'investissement de nouvelle génération », a déclaré Zak Taher, fondateur et PDG de MultiBank.io.

La tokenisation initiale de 3 milliards de dollars n'est qu'un début. La plateforme est conçue pour atteindre 10 milliards de dollars d'actifs, ouvrant la voie à une nouvelle ère de propriété programmable et d'investissement numérique conforme, avec $MBG comme fondement. »

Mentions légales

Les Résidences Ritz-Carlton, Dubaï, Creekside, ne sont ni détenues, ni développées, ni vendues par The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC ou ses filiales (« Ritz-Carlton »). MAG of Life FZ-LLC utilise les marques Ritz-Carlton sous licence de Ritz-Carlton, qui n'a confirmé l'exactitude d'aucune des déclarations ou représentations faites ici.

Source: AETOSWire