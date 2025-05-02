PCI Pharma Services根據10億美元投資策略完成對Ajinomoto Althea的收購，強化美國無菌灌裝預充式注射器與藥筒的藥品生產能力

費城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PCI Pharma Services (“PCI”)是一家專注于創新生物製藥療法的全球領先委託研發生產組織(CDMO)。目前該公司已完成對美國無菌灌裝CDMO、日本Ajinomoto Co., Inc.的子公司Ajinomoto Althea, Inc. (“Althea”)的收購。此次收購是PCI在美國和歐洲工廠多年投資策略的關鍵一環。在美國，Althea的資產將與PCI的現有無菌灌裝和先進給藥系統業務相整合，在聖地牙哥打造世界一流的大規模生產基地，配備最先進的大規模無菌灌裝廠，專門生產預充式注射器和藥筒。在其他類別中，Althea園區還特別擅長客製化、可擴充的寡核苷酸和胜肽類生產，這將增強PCI在複雜製劑和凍幹製程方面的現有生產能力，涵蓋奈米顆粒、mRNA、單克隆抗體、蛋白質及其他生物製劑等多種注射劑型。

有關此次收購的更多資訊，請造訪PCI網站的專用網頁。

此次收購還新增了高活性西林瓶灌裝與凍幹能力，不僅擴大了PCI的無菌灌裝產能，更使其高效切入快速崛起的腫瘤治療領域——高活性抗體偶聯藥物(ADC)的生產。事實上，本次收購使PCI成為美國少數具備ADC灌裝能力的CDMO之一。該公司於今年稍早開始向這一領域進軍，在其位於新罕布什爾州貝德福德的卓越生產中心建立了先進的新藥開發實驗室，用於生產活性和非活性化合物。貝德福德無菌灌裝擴建策略始於對專用設施的大規模投資，該設施配備雙凍幹機和符合附錄1要求的先進大規模隔離器灌裝線，並將於今夏完成GMP認證；自2022年破土動工以來，PCI系統性地開發了無菌設計製程，致力於提供完全隔離的大規模西林瓶灌裝和凍幹解決方案。

有鑑於此，此次收購是PCI在預充式注射器、藥筒和自動注射器等先進給藥系統領域發展的必然措施。去年，PCI宣布投資超過3.65億美元，用於支援採用先進給藥系統的藥物-器材組合產品的臨床和商業規模的總裝和包裝，重點是注射劑型。這項工作包括在美國和歐洲新建和擴建基礎設施，增強了PCI管理DDC全生命週期的能力，涵蓋從無菌藥品開發和生產到臨床試驗供應、產品上市及商業化的全過程。

在美國，這項投資包括在PCI伊利諾州羅克福德園區新建兩座大型工廠。憑藉公司在費城生物科技卓越中心的成功經驗，這些新工廠將容納25個專用組合空間，配備高速多規格生產線，用於臨床和商業化規模組裝和包裝預充式注射器、自動注射器、西林瓶和筆式藥筒組合，並具備全面的ISO標準產品檢測能力和先進的頂載式裝盒技術。該園區還擁有中低規模DDC產品組裝和包裝能力，兩座設施均將於2025年秋季完成GMP認證。

在歐洲，PCI近期收購了愛爾蘭鄧多克的一家包裝與器材組裝工廠，提供注射劑和口服固體製劑的商業化規模生產服務。在都柏林北城園區，PCI還擴建和新建了12萬平方英尺的包裝與器材組裝服務設施，計畫於2025年夏季投產。

在歐洲其他地區，根據對西班牙萊昂工廠2500萬美元追加投資方案，PCI正在引進先進的注射器和藥筒新型高速灌裝線。這條配備隔離器技術的自動化生產線將為生物製藥客戶提供無與倫比的靈活性和可靠性。投資還包括新建先進的生物製劑開發實驗室，進一步強化PCI的上游能力。

透過收購Althea，PCI致力於成為首批實現先進給藥系統和藥械組合產品全生命週期整合式服務的CDMO，這一策略貫穿PCI的臨床試驗供應網路（含冷鏈儲存解決方案）直至產品上市和商業化全流程。

PCI Pharma Services執行長Salim Haffar表示：「我們在無菌灌裝和先進給藥解決方案方面有著宏偉的投資計畫，我們的製藥客戶以及他們所服務的醫護人員和病患是我們取得每一項進步的核心動力。就最新進展而言，Ajinomoto Althea在生產各類注射劑型的新型生物製劑方面享有長期卓著的聲譽。熱烈歡迎Althea的優秀專業人士加入PCI大家庭，這強化了我們提供一站式客戶合作的承諾，最終協助我們踐行透過改變生命的療法改善病患治療效果的使命。」

關於 PCI Pharma Services

PCI是世界首屈一指的CDMO，為客戶提供端對端的藥物開發、生產和包裝綜合能力，從而加快產品上市速度，增加商業成功機會。PCI每年有90多個產品成功上市，在醫療保健服務領域擁有五十多年的豐富經驗。公司目前在七個國家（美國、加拿大、英國、愛爾蘭、德國、西班牙和澳洲）擁有35個生產基地，8000多名員工致力於為病患提供改變生命的療法。

頂尖的技術和持續的投資使PCI Pharma Services能夠滿足從製造能力到臨床試驗供應鏈以及商業化的整個產品生命週期的全球藥物開發需求。其客戶將PCI視為自身業務的延伸及合作夥伴，共同致力於改善病患的生活。如欲瞭解更多資訊，請造訪 pci.com 。

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